Sản lượng điện 10 tháng tăng 9,8%, EVN tập trung bảo đảm nguồn cung cuối năm

Nhân viên EVNHANOI kiểm tra máy biến áp. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Theo số liệu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa công bố ngày 3/11, trong tháng 10/2026, tập đoàn đã bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống trong tháng đạt 31,58 tỷ kWh, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 10 tháng, sản lượng đạt 297,4 tỷ kWh, tăng 9,8%.

Trong cơ cấu huy động nguồn điện, nhiệt điện than tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 147,78 tỷ kWh, tương đương 49,7%. Thủy điện đạt 73,39 tỷ kWh, chiếm 24,7%; tua bin khí đạt 23,28 tỷ kWh, chiếm 7,8%.

Các nguồn năng lượng tái tạo đóng góp 40,72 tỷ kWh, chiếm 13,7% sản lượng toàn hệ thống. Trong đó, điện mặt trời đạt 24,04 tỷ kWh và điện gió đạt 15,37 tỷ kWh. Điện nhập khẩu đạt 11,77 tỷ kWh, chiếm 4%.

Cùng với mức tăng sản lượng nguồn, điện truyền tải trong 10 tháng đầu năm ước đạt 239,23 tỷ kWh, tăng 11,2% so với cùng kỳ.

Đẩy nhanh các dự án nguồn và lưới điện

Trong tháng 10/2026, EVN tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng, tập trung vào những dự án nguồn và lưới điện trọng điểm.

Đối với nguồn điện, Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I gồm hai tổ máy sử dụng nhiên liệu than, tổng công suất 1.403 MW, đã cơ bản hoàn thành. Sản lượng điện phát lên lưới điện quốc gia của dự án đạt 620 triệu kWh. EVN đặt mục tiêu đưa cả hai tổ máy vào vận hành thương mại trong năm 2026.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch II với hai tổ máy sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), tổng công suất 1.612,8 MW, đã được khởi công và đang triển khai các công việc theo hợp đồng. Trong khi đó, Dự án Nhà máy Thủy điện tích năng Bác Ái, gồm bốn tổ máy với tổng công suất 1.200 MW, đã ký hợp đồng gói thầu cung cấp thiết bị cơ điện.

Tại Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng, các đơn vị đang thi công đồng bộ nhiều mũi, tập trung vào các hạng mục xây dựng và lắp đặt thiết bị. Dự án gồm hai tổ máy, tổng công suất 200 MW; EVN phấn đấu nghiệm thu, đưa cầu Hiếu Liêm vào sử dụng trước ngày 30/11/2026.

Về lưới điện, trong 10 tháng, EVN và các đơn vị đã khởi công 150 công trình, đồng thời hoàn thành đóng điện 137 công trình từ 110-500 kV. Trong số các công trình hoàn thành có 5 dự án 500 kV, 16 dự án 220 kV và 116 dự án 110 kV.

Nhân viên EVN sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị điện. (Ảnh: evn)

Một trong những hạng mục đã được đưa vào vận hành là máy biến áp AT1 500 kV-900 MVA thuộc Dự án nâng công suất Trạm biến áp 500 kV Di Linh. EVN cũng đã đóng điện ba công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc, gồm Trạm biến áp 220 kV Phú Quốc và hai đường dây 110 kV Phú Quốc-Nam Phú Quốc, Phú Quốc-Bắc Phú Quốc.

Chủ động ứng phó nhu cầu điện cuối năm

Theo số liệu tính toán cập nhật của NSMO, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng 11/2026 ước đạt 28,9 tỷ kWh, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Để bảo đảm cung ứng điện, EVN yêu cầu các đơn vị thủy điện thường xuyên theo dõi thời tiết, thủy văn; phối hợp với địa phương và cơ quan quản lý xây dựng giải pháp ứng phó tác động bất lợi của El Nino. Các đơn vị đồng thời phối hợp với NSMO sử dụng nguồn nước hiệu quả, hướng tới mục tiêu tích nước các hồ lên mực nước dâng bình thường vào cuối năm.

Các đơn vị nhiệt điện được yêu cầu bảo đảm khả dụng, sẵn sàng huy động theo yêu cầu của NSMO để hỗ trợ tích nước hồ thủy điện; tăng cường kiểm tra thiết bị, hạn chế sự cố và suy giảm công suất do nguyên nhân chủ quan. EVN cũng yêu cầu khẩn trương ký hợp đồng cung cấp than cho phát điện năm 2027, duy trì tồn kho nhiên liệu theo định mức và chuẩn bị nguồn cung ổn định dài hạn.

Đối với hệ thống truyền tải, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) có nhiệm vụ duy trì mức độ khả dụng cao của đường dây, thiết bị và triển khai các giải pháp giảm thiểu sự cố.

Các tổng công ty, công ty điện lực được giao xây dựng phương án ứng phó tình huống thiếu công suất đỉnh; làm việc với khách hàng sử dụng điện lớn để dịch chuyển, điều chỉnh phụ tải khi cần thiết. Cùng với đó là tăng cường dự báo nhu cầu, đánh giá tác động của điện mặt trời mái nhà và xe điện, thúc đẩy tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng hiệu quả và phối hợp với địa phương triển khai chính sách phát triển điện mặt trời mái nhà./.

EVN tiếp tục mở rộng các kênh chăm sóc khách hàng trên nền tảng số. Sau ứng dụng EVN CSKH và tổng đài 1558, tập đoàn thành lập trang Chăm sóc khách hàng EVN, tích hợp trên trang thông tin điện tử tổng hợp tại địa chỉ evn.com.vn, trong mục “EVN và Khách hàng.” Trang này được thiết kế thống nhất về tính năng nghiệp vụ, tích hợp các tiện ích của ứng dụng EVN CSKH. EVN cũng chính thức triển khai 12 dịch vụ công ngành điện trên ứng dụng VNeID trên phạm vi toàn quốc. Các dịch vụ bao gồm cấp điện mới từ lưới hạ áp, trung áp; thay đổi chủ thể, thông tin hoặc chấm dứt hợp đồng mua bán điện; thay đổi mục đích, định mức, công suất sử dụng điện; ngừng cấp điện và cấp điện trở lại theo yêu cầu.