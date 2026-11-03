Chậm nhất ngày 15-12, Nền tảng hợp đồng lao động điện tử vận hành chính thức

Chậm nhất ngày 15-12-2026 phải vận hành Nền tảng hợp đồng lao động điện tử. Ảnh minh hoạ

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký ban hành Nghị quyết số 44/2026/NQ-CP ngày 30-10-2026 về giải pháp tháo gỡ khó khăn trong triển khai hợp đồng lao động điện tử theo quy định tại Nghị định số 337/2025/NĐ-CP ngày 24-12-2025 của Chính phủ.

Theo Nghị quyết, việc vận hành chính thức Nền tảng hợp đồng lao động điện tử được tạm dừng cho đến khi có nhà cung cấp dịch vụ hợp đồng điện tử (eContract) đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định và hoàn thành thủ tục kết nối với nền tảng. Tuy nhiên, thời hạn đưa hệ thống vào vận hành chính thức không được muộn hơn ngày 15-12-2026.

Để tháo gỡ khó khăn trong giai đoạn chuyển tiếp, Chính phủ cho phép các nhà cung cấp eContract đã cung cấp dịch vụ trước ngày 1-7-2026 nhưng đến thời điểm này chưa hoàn thành kết nối với Nền tảng hợp đồng lao động điện tử được tiếp tục cung cấp dịch vụ đến hết ngày 31-12-2026.

Đáng chú ý, các hợp đồng lao động điện tử được giao kết trong thời gian chờ kết nối vẫn có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng lao động bằng văn bản giấy. Những hợp đồng này tiếp tục được thực hiện theo quy định của pháp luật lao động và pháp luật về giao dịch điện tử cho đến khi hết thời hạn hợp đồng.

Việc cấp mã định danh hợp đồng lao động điện tử (ID) đối với các hợp đồng phát sinh trong giai đoạn chuyển tiếp được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, tương tự các hợp đồng điện tử giao kết trước ngày 1-7-2026.

Từ ngày 1-1-2027, hoạt động giao kết hợp đồng lao động điện tử phải đáp ứng đầy đủ điều kiện và phương thức quy định tại Điều 6 Nghị định số 337/2025/NĐ-CP.

Theo Nghị định số 337/2025/NĐ-CP, Nền tảng hợp đồng lao động điện tử do Bộ Nội vụ xây dựng, quản lý và vận hành, có chức năng quản lý tập trung dữ liệu hợp đồng lao động điện tử, cung cấp dịch vụ dùng chung cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình và cá nhân trên phạm vi cả nước.

Thông qua hệ thống eContract được kết nối với nền tảng, người sử dụng lao động và người lao động có thể tạo lập, ký số, lưu trữ, tra cứu và quản lý hợp đồng lao động điện tử. Hệ thống cũng hỗ trợ thực hiện các nghiệp vụ chứng thực hợp đồng và báo cáo tình hình sử dụng lao động theo quy định.

Để bảo đảm tính pháp lý, việc giao kết hợp đồng điện tử phải đáp ứng các yêu cầu về xác thực danh tính, chữ ký số, bảo mật thông tin và lưu trữ dữ liệu. Theo quy định, trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm bên sau cùng ký, nhà cung cấp eContract phải gửi hợp đồng về Nền tảng hợp đồng lao động điện tử để được cấp mã định danh.

Việc ban hành Nghị quyết số 44/2026/NQ-CP tạo cơ sở pháp lý để các đơn vị cung cấp dịch vụ tiếp tục hoạt động trong thời gian hoàn thiện kết nối, đồng thời xác định thời hạn cụ thể để triển khai thống nhất Nền tảng hợp đồng lao động điện tử trên toàn quốc.