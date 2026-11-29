Nhiều chênh lệch

CLB Bóng đá Huế (trái) có lợi thế sân nhà, nhưng vẫn khó để bù đắp về độ chênh lực lượng trước CAND. Ảnh: CLB Bóng đá Huế

Được dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Đức Thắng, CAND sở hữu lực lượng có chiều sâu với nhiều cầu thủ từng khoác áo đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam như Nguyễn Đình Triệu, Trần Minh Vương, Lê Viktor, Đỗ Phi Long, Mạch Ngọc Hà, Phạm Lý Đức, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Thanh Nhàn.

Sự kết hợp giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm và lực lượng trẻ giúp CAND có nhiều phương án điều chỉnh nhân sự, cách tiếp cận trận đấu. Dù vậy, đội bóng này chưa duy trì được sự ổn định như kỳ vọng. Sau 9 vòng, CAND đứng thứ 6, kém 2 đội dẫn đầu 4 điểm.

Hai chiến thắng gần nhất trước Thép Cần Thơ (2-1) và Đại học Văn Hiến (1-0) giúp CAND cải thiện vị trí. Tuy nhiên, trận thắng Đại học Văn Hiến cho thấy họ vẫn có thể gặp khó trước đối thủ tổ chức phòng ngự chặt chẽ khi phải đến phút 87, sau đường kiến tạo của Mạch Ngọc Hà, Minh Vương mới đánh đầu ghi bàn quyết định.

Đây là điểm CLB Bóng đá Huế có thể khai thác nếu duy trì được cự ly đội hình và hạn chế không gian hoạt động của các cầu thủ tổ chức tấn công bên phía đối phương. Tuy nhiên, CAND có lợi thế về chiều sâu lực lượng và những cá nhân đủ kinh nghiệm để tạo khác biệt, kể cả khi thế trận không thuận lợi.

Mục tiêu khả thi

Giữ điểm số ở lại sân Tự Do là mục tiêu khả thi với đội bóng Cố đô (trái). Ảnh: CLB Bóng đá Huế

Ở nhiều trận đã qua, sơ đồ 3-4-3 của HLV Lê Chí Nguyện thường dùng tạo điều kiện để các chân sút Cố đô triển khai bóng ở 2 biên, nhưng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa 2 tiền vệ trung tâm, 2 cầu thủ chạy cánh và bộ 3 trung vệ.

Khi các cầu thủ chạy cánh dâng cao mà tuyến giữa không kịp bọc lót, khoảng trống phía sau dễ bị khai thác. Ngược lại, nếu tiền vệ lùi sâu hỗ trợ phòng ngự, CLB Bóng đá Huế lại thiếu người kết nối với hàng công. Trận hòa 1-1 trước Long An ở vòng 9 phần nào phản ánh hạn chế này. Dù kiểm soát bóng 53%, có 63 pha tấn công nguy hiểm, nhiều hơn đối thủ, nhưng CLB Bóng đá Huế không chuyển hóa được ưu thế thành chiến thắng.

Đáng chú ý, CLB Bóng đá Huế vẫn để đối phương tạo ra những tình huống nguy hiểm ở thời gian cuối trận, và trước CAND, nguy cơ này càng lớn. Nếu không gây được áp lực lên người cầm bóng, đội bóng Cố đô sẽ tạo điều kiện để Minh Vương, Thanh Nhàn và các cầu thủ tổ chức tấn công của đội khách khai thác khoảng trống.

Sau 9 vòng đấu, CLB Bóng đá Huế mới có 6 điểm, đứng thứ 12, trong khi Công an Nhân dân (CAND) xếp thứ 6 với 16 điểm.Từ chênh lệch lực lượng, phong độ, việc hướng đến 3 điểm là mục tiêu không khả thi với CLB Bóng đá Huế ở trận đấu này, nhưng giữ điểm số ở lại sân Tự Do là điều có thể thực hiện.

Tất nhiên, với điều kiện đội bóng Cố đô giữ cự ly đội hình, bảo vệ khu vực trung lộ và hạn chế khoảng trống giữa các tuyến; không đẩy cao đội hình trong thời gian dài nếu chưa bảo đảm được khả năng bọc lót. Khi giành lại bóng, cần tổ chức những pha phản công có mục tiêu thay vì luân chuyển bóng ra biên thiếu hiệu quả.

Sau vòng 10, lượt đi còn 3 trận, ở đó, CLB Bóng đá Huế lần lượt gặp Xuân Thiện Phú Thọ, Lâm Đồng, Thép Cần Thơ và cần hướng đến ít nhất 6-7 điểm để thoát khỏi nhóm cuối bảng trước khi bước vào lượt về. Tuy đây là những đối thủ “vừa miếng”, nhưng với những gì đang diễn ra, nếu CLB Bóng đá Huế không có đột phá về lực lượng, lối chơi, mục tiêu này cũng rất khó hoàn thành.