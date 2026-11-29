Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã không phải chia sẻ thời gian cho những nhiệm vụ quản lý bóng đá, thay vào đó có thể tập trung hoàn toàn vào công việc huấn luyện tại Thái Lan. Những gì diễn ra ở Kanchanaburi Power cho thấy ông đã đúng khi lựa chọn con đường này.

Hồi tháng 7 năm nay, truyền thông Hàn Quốc đưa tin ông Park đã từ chức Phó Chủ tịch KFA sau khi hoàn thành nhiệm vụ Trưởng đoàn tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026. Tuy nhiên, chi tiết đáng chú ý được chính ông tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với Footballist hồi tháng 9. Ông đã thông báo ý định rời vị trí từ trước World Cup và nộp đơn từ chức trước khi đội tuyển Hàn Quốc thi đấu trận đầu tiên. Đây không phải quyết định bột phát sau thất bại của đội tuyển, mà có sự chuẩn bị cho một chương mới trong sự nghiệp.

HLV Park Hang Seo đã khôn ngoan khi quyết định từ chức phó Chủ tịch KFA, qua đó từng bước tạo dấu ấn ở Thái Lan.

Tháng 5/2026, HLV Park Hang Seo nhận lời dẫn dắt Kanchanaburi Power với bản hợp đồng hai năm. Ông biết mình sẽ phải đối diện một thử thách khác biệt khi chuyển từ công việc quản lý ở KFA sang trực tiếp xây dựng một đội bóng tại Thai League 2. Trong cuộc phỏng vấn với Footballist, ông thừa nhận Kanchanaburi còn nhiều hạn chế, đặc biệt là khoảng cách trình độ giữa cầu thủ đá chính và dự bị. Ông cũng xác định sẽ phải chờ kỳ chuyển nhượng tháng 1 để tiếp tục bổ sung lực lượng.

Tuy nhiên, điều đáng nói là ông Park đã không chọn công việc nhẹ nhàng để khép lại sự nghiệp. Ở tuổi 69, HLV Park Hang Seo trở lại với áp lực thành tích, những buổi tập và trách nhiệm phải tạo ra kết quả. Kanchanaburi từng khởi đầu chật vật, đứng thứ sáu sau 7 vòng đấu với 10 điểm. Tương lai của ông Park thậm chí bị đặt dấu hỏi, xuất hiện tin đồn sa thải và những tranh cãi liên tiếp với trọng tài.

Tuy nhiên, cục diện đã thay đổi. Sau 13 vòng, Kanchanaburi có 24 điểm, đứng thứ hai Thai League 2. Đội bóng vừa đánh bại Chiangmai United 3-0 trong ngày ông Park trở lại băng ghế chỉ đạo sau án phạt. Đây là vị trí thuộc nhóm giành quyền thăng hạng trực tiếp nếu được duy trì đến cuối mùa.

Điều đó cho thấy quyết định từ chức ở KFA có ý nghĩa quan trọng với sự nghề nghiệp hiện tại của ông Park. Một chức vụ ở liên đoàn mang lại ảnh hưởng trong công tác quản lý, nhưng không thể thay thế cảm giác được trực tiếp huấn luyện và chịu trách nhiệm về thành tích của một đội bóng. Ông Park đã chọn trở lại với công việc mình am hiểu nhất.

Dĩ nhiên, vị trí thứ hai chưa bảo đảm Kanchanaburi sẽ thăng hạng. Nhưng sau những hoài nghi ban đầu, ông Park đang chứng minh lựa chọn của mình không phải một cuộc dạo chơi ở Thái Lan. Ông rời ghế quản lý để trở lại đường biên, giờ đây có cơ hội tạo nên một dấu ấn mới bằng chính năng lực cầm quân.