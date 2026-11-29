Chuyện tưởng đùa nhưng đang trên đường trở thành sự thật

Thất bại 0-4 trước Brentford tại Old Trafford đẩy MU lún sâu vào cuộc khủng hoảng. "Quỷ đỏ" đứng thứ 19 tại Ngoại hạng Anh với vỏn vẹn 8 điểm sau 12 vòng đấu, chỉ thắng 1 trận và trải qua 10 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng.

Nếu thực sự xuống hạng vào cuối mùa 2026/27, MU sẽ phải đối mặt với hàng loạt hậu quả nghiêm trọng, từ khủng hoảng tài chính, nguy cơ mất các ngôi sao đến sự suy giảm vị thế của một trong những CLB lớn nhất thế giới.

MU xuống hạng không còn là chuyện viển vông

Doanh thu sụt giảm nghiêm trọng

Theo báo cáo tài chính năm 2026, MU đạt doanh thu kỷ lục 677,6 triệu bảng, bao gồm 317,3 triệu bảng từ hoạt động thương mại, 206,8 triệu bảng từ bản quyền truyền hình và 153,5 triệu bảng từ hoạt động ngày thi đấu. Riêng nguồn tiền từ Ngoại hạng Anh đóng góp 30,1% tổng doanh thu của CLB.

Nếu xuống Championship, MU sẽ mất phần lớn nguồn thu từ bản quyền truyền hình Ngoại hạng Anh. Doanh thu bán vé, dịch vụ VIP, quảng cáo và các hoạt động thương mại cũng đứng trước nguy cơ sụt giảm. Trong khi đó, tổng chi phí hoạt động của đội chủ sân Old Trafford trong năm tài chính vừa qua lên tới 701,9 triệu bảng.

Nguy cơ mất hợp đồng tài trợ với Adidas

Một trong những hậu quả đáng sợ nhất nằm ở hợp đồng tài trợ với Adidas. Thỏa thuận gia hạn giữa hai bên có giá trị tối thiểu 900 triệu bảng, kéo dài đến năm 2035.

Theo điều khoản được công bố trong báo cáo thường niên của MU, Adidas có quyền cắt giảm 50% khoản thanh toán trong năm đội bóng không tham dự Ngoại hạng Anh. Thậm chí, hãng đồ thể thao Đức còn có quyền chấm dứt hợp đồng nếu thông báo trước một mùa giải.

Ngoài ra, MU còn chịu khoản giảm 10 triệu bảng cho mỗi mùa không tham dự Champions League kể từ mùa 2025/26. Những nhà tài trợ khác cũng sẽ phải cân nhắc lại giá trị thương mại khi hợp tác với một đội bóng thi đấu ở giải hạng Nhất Anh.

Gánh nợ khổng lồ trở thành nỗi ám ảnh

Theo báo cáo tài chính công bố ngày 19/11, tính đến ngày 30/9/2026, MU có 577,4 triệu bảng nợ vay dài hạn và 207,1 triệu bảng nợ vay ngắn hạn, bao gồm lãi vay đã phát sinh. Tổng cộng, các khoản vay này lên tới 784,5 triệu bảng, trong khi lượng tiền mặt và các khoản tương đương tiền chỉ ở mức 55,5 triệu bảng.

Một trong những điều kiện của hợp đồng vay yêu cầu MU duy trì lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao và một số khoản điều chỉnh ở mức tối thiểu 125 triệu bảng trong mỗi kỳ kiểm tra 12 tháng, dù có cơ chế miễn trừ trong một số trường hợp.

Nếu nguồn thu giảm mạnh, ban lãnh đạo sẽ gặp khó khăn trong việc cân đối chi phí trả nợ, tiền lương, phí chuyển nhượng và ngân sách duy trì hoạt động. Việc tiếp tục cắt giảm nhân sự cũng là kịch bản khó tránh khỏi nếu tình hình tài chính trở nên nghiêm trọng.

Đội hình đứng nguy cơ tan rã

Những cầu thủ hàng đầu thế giới luôn muốn thi đấu ở môi trường đỉnh cao. Rất khó để MU thuyết phục các ngôi sao chấp nhận chơi bóng tại Championship, đặc biệt là những người đang ở độ tuổi sung sức nhất trong sự nghiệp.

Quỷ đỏ cũng sẽ gặp khó khăn trong việc chiêu mộ tân binh chất lượng. Áp lực giảm quỹ lương buộc ban lãnh đạo phải cân nhắc bán những cầu thủ hưởng đãi ngộ cao. Các đối tác trên thị trường chuyển nhượng hoàn toàn có thể lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của MU để ép giá.

Ngay cả những tài năng trẻ trưởng thành từ học viện cũng đứng trước lựa chọn rời đi để tìm kiếm cơ hội phát triển ở những đội bóng lớn hơn.

Giấc mơ xây sân vận động mới bị đe dọa

MU đang theo đuổi kế hoạch xây dựng sân vận động mới với sức chứa 100.000 chỗ ngồi. CLB đã mua phần lớn diện tích đất cần thiết và đang tiến hành các công việc liên quan đến thiết kế.

Tuy nhiên, việc xuống hạng sẽ khiến khả năng huy động vốn và thu hút các đối tác đầu tư trở nên khó khăn hơn. Ban lãnh đạo phải cân nhắc giữa việc tiếp tục triển khai dự án và dành nguồn lực để đưa đội bóng trở lại Ngoại hạng Anh.

Hoạt động của học viện, đội bóng nữ và các bộ phận khác trong CLB cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng nếu ngân sách bị thu hẹp.

Tổn thất nặng nề về thương hiệu và danh tiếng

Lần gần nhất MU xuống hạng là mùa 1973/74. Nếu bi kịch tái diễn, Quỷ đỏ sẽ chấm dứt chuỗi 52 mùa giải liên tiếp góp mặt ở hạng đấu cao nhất nước Anh.

Những cuộc đối đầu với Liverpool, Arsenal, Chelsea hay Man City sẽ biến mất khỏi lịch thi đấu tại giải vô địch quốc gia. Tần suất xuất hiện trên truyền hình quốc tế giảm xuống, sức hút với thế hệ người hâm mộ mới cũng bị ảnh hưởng.

Giá trị thương hiệu, cổ phiếu và vị thế của MU trong làng bóng đá thế giới đều đứng trước nguy cơ suy giảm. Trong khi Quỷ đỏ phải vật lộn tìm đường trở lại, các đối thủ vẫn tiếp tục phát triển và gia tăng khoảng cách về sức mạnh.

Không dễ trở lại Ngoại hạng Anh

Championship là giải đấu có tính cạnh tranh rất cao với 46 vòng đấu, nhiều hơn Ngoại hạng Anh 8 vòng. Chỉ 2 đội dẫn đầu được thăng hạng trực tiếp, trong khi các đội xếp từ thứ 3 đến thứ 6 phải tranh suất còn lại thông qua vòng play-off.

MU từng vô địch giải hạng Nhì Anh mùa 1974/75 để trở lại hạng đấu cao nhất ngay sau một mùa. Tuy nhiên, bóng đá hiện đại đã thay đổi rất nhiều. Danh tiếng và lịch sử không đảm bảo thành công tại Championship.

Ngoại hạng Anh có cơ chế hỗ trợ tài chính dành cho các CLB xuống hạng, nhưng khoản tiền này khó bù đắp toàn bộ những tổn thất của một đội bóng có quy mô lớn như MU.

Kịch bản đáng sợ nhất là Quỷ đỏ không thể thăng hạng ngay mùa kế tiếp. Khi đó, cuộc khủng hoảng có nguy cơ kéo dài nhiều năm, khiến công cuộc tái thiết đội bóng trở nên vô cùng tốn kém và phức tạp.

Với MU lúc này, trụ hạng không đơn thuần là mục tiêu chuyên môn. Đó còn là nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tài chính, thương hiệu và tương lai của cả CLB. Thầy trò Mauricio Pochettino cần chấp nhận thực tế rằng thoát khỏi nhóm xuống hạng mới là ưu tiên hàng đầu, thay vì nghĩ đến những mục tiêu xa vời như giành vé dự Champions League.