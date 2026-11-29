Đội tuyển võ cổ truyền Đà Nẵng có kỳ đại hội thành công với thành tích giành 9 huy chương. Ảnh do nhân vật cung cấp

Môn võ cổ truyền diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ các võ sĩ xuất sắc cả nước, mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn ở nội dung quyền và đối kháng. Đội tuyển võ cổ truyền Đà Nẵng góp mặt với 13 vận động viên, tranh tài nội dung đối kháng các hạng cân dành cho nam và nữ.

Sau nhiều nỗ lực trên sàn đấu, các võ sĩ mang về 3 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 4 Huy chương Đồng, xếp thứ 5 trên bảng tổng sắp huy chương toàn đoàn.

Thi đấu ấn tượng ở hạng cân 57 đến 60kg nam, Trần Quang Vũ vượt qua các đối thủ mạnh để giành Huy chương Vàng. Phong độ cao cũng được Huỳnh Văn Cường thể hiện ở hạng cân 60 đến 64kg với những chiến thắng liên tiếp để bước lên bục vinh quang cao nhất. Tấm huy chương Vàng thứ ba thuộc về Nguyễn Giang Sơn ở hạng cân 64 đến 68kg nam.

Vận động viên Nguyễn Giang Sơn giành Huy chương Vàng ở nội dung đối kháng hạng cân 64 đến 68kg nam. Ảnh do nhân vật cung cấp

Hai tấm Huy chương Bạc thuộc về Nguyễn Hoàng Tố Trinh ở hạng cân 64 đến 68kg nữ và Trần Văn Bình ở hạng cân 76 đến 80kg nam. Các Huy chương Đồng thuộc về vận động viên Hồ Thị Mỹ Phi ở hạng cân 45 đến 48kg nữ; Phan Thị Dung ở hạng cân 51 đến 54kg nữ; Nguyễn Thị Diệp ở hạng cân 68 đến 72kg nữ và Doãn Đình Phong ở hạng cân 85 đến 90kg nam.

Vận động viên Trần Quang Vũ giành Huy chương Vàng ở nội dung đối kháng hạng cân 57 đến 60kg nam. Ảnh do nhân vật cung cấp

Kết quả thi đấu tại đại hội giúp võ cổ truyền Đà Nẵng khẳng định vị thế tại sân chơi cấp quốc gia, đồng thời tiếp nối thành công trong năm 2026. Trước đó, võ sĩ Nguyễn Giang Sơn và Trần Quang Vũ xuất sắc giành 2 Huy chương Vàng tại Giải vô địch và vô địch trẻ thế giới võ cổ truyền Việt Nam - Italia 2026.

Hiện nhiều đội tuyển thể thao của Đà Nẵng nỗ lực tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Tính đến trưa 29/11, đoàn thể thao thành phố giành 24 Huy chương Vàng, 30 Huy chương Bạc, 49 Huy chương Đồng, tạm xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng toàn đoàn.

Vận động viên Huỳnh Văn Cường (bục số 1) trên bục nhận Huy chương Vàng ở nội dung đối kháng hạng cân 60 đến 64kg nam. Ảnh do nhân vật cung cấp

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 1/11 đến 11/12 tại Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận. Các tỉnh, thành phố, ngành trên cả nước sẽ tranh tài ở 973 bộ huy chương thuộc 48 môn (63 phân môn).

Đoàn thể thao Đà Nẵng tham dự 39 môn thi đấu với 103 huấn luyện viên và 522 vận động viên, hướng tới mục tiêu giành 37-46 Huy chương Vàng, 13-17 Huy chương Bạc, 37 Huy chương Đồng và xếp trong tốp 7 đơn vị dẫn đầu.