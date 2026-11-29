Đội tuyển Taekwondo Đà Nẵng nỗ lực thi đấu mang về 10 huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Ảnh: Đội tuyển Taekwondo Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 25 đến 29/11 tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao phường An Hội Đông (Thành phố Hồ Chí Minh), môn Taekwondo quy tụ 298 vận động viên đến từ 29 tỉnh, thành phố tham gia tranh tài.

Tham dự giải, đội tuyển Taekwondo Đà Nẵng có 16 vận động viên, gồm 6 nam và 10 nữ. Sau 5 ngày thi đấu sôi nổi, đội tuyển Taekwondo Đà Nẵng giành được 10 huy chương, xếp thứ 2/29 đoàn, vượt chỉ tiêu thành phố đề ra.

Ở nội dung đối kháng đồng đội nữ, các võ sĩ Trương Thị Nhớ, Phạm Thị Thu Hiền, Trần Thị Mỹ Khanh và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh xuất sắc giành huy chương Vàng. Ba tấm huy chương Vàng còn lại thuộc về Trần Thị Ánh Tuyết (đối kháng cá nhân nữ dưới 62kg), Nguyễn Thị Mỹ Dung (đối kháng cá nhân nữ dưới 73kg) và Hoàng Thành Long (đối kháng cá nhân nam dưới 74kg).

Các võ sĩ Taekwondo Đà Nẵng gồm: Trương Thị Nhớ, Phạm Thị Thu Hiền, Trần Thị Mỹ Khanh và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh xuất sắc giành huy chương Vàng ở nội dung đối kháng đồng đội nữ. Ảnh: Đội tuyển Taekwondo Đà Nẵng

Ở các nội dung đối kháng cá nhân, Đà Nẵng giành thêm 3 huy chương Bạc nhờ thành tích của Võ Thị Thanh Lan (nữ trên 73kg), Ngô Trường Nguyên Đại (nam dưới 54kg) và Phạm Phú Quý (nam dưới 87kg).

Bên cạnh đó, các võ sĩ Hoàng Khánh Huyền (nữ dưới 67kg), Phan Văn Quốc (nam dưới 63kg) và Nguyễn Đặng Vũ Chương (nam dưới 80kg) mang về 3 huy chương Đồng.

Với thành tích 4 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc và 3 huy chương Đồng, Taekwondo Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị thế của tại đấu trường quốc gia, đồng thời cho thấy hiệu quả trong công tác đào tạo, huấn luyện vận động viên các môn võ.