Ngày 21/11, FIFPRO ra tuyên bố bày tỏ quan ngại trước những phát biểu liên tiếp của các lãnh đạo Bayern Munich về tương lai hợp đồng của Jamal Musiala.

Theo tổ chức này, việc đưa vấn đề ra thảo luận công khai có thể tạo thêm áp lực cho cầu thủ và người đại diện, nhất là khi anh đang trong quá trình hồi phục sau chấn thương.

FIFPRO cho biết họ vô cùng lo ngại trước những bình luận công khai từ ban lãnh đạo Bayern Munich về hợp đồng của Jamal Musiala, cáo buộc đội bóng này gây áp lực lên tiền vệ này trong khi anh đang hồi phục sức khỏe. Ảnh: Reuters

Những nhân vật được FIFPRO nhắc đến gồm Chủ tịch danh dự Uli Hoeness, Giám đốc điều hành Jan-Christian Dreesen và cựu Giám đốc điều hành Karl-Heinz Rummenigge. Cả ba đều có những phát biểu liên quan đến hợp đồng của Musiala trong thời gian gần nhau.

FIFPRO cho rằng đây có thể là một cách gây sức ép có phối hợp trước những cuộc đàm phán trong tương lai. Tổ chức này nhấn mạnh các vấn đề liên quan đến hợp đồng nên được trao đổi riêng giữa CLB, cầu thủ và người đại diện, thay vì trở thành chủ đề tranh luận trước công chúng.

Theo FIFPRO, sự không chắc chắn về tương lai nghề nghiệp có thể ảnh hưởng đến tâm lý cầu thủ chuyên nghiệp, đặc biệt trong giai đoạn họ đang điều trị và trở lại sau chấn thương. Tổ chức cũng nhắc lại nguyên tắc ổn định hợp đồng trong bóng đá: CLB và cầu thủ đều có trách nhiệm tôn trọng những điều khoản đã ký kết.

Musiala, 23 tuổi, gia hạn hợp đồng với Bayern Munich đến năm 2030 vào tháng 2/2025. Tuy nhiên, sự nghiệp của tiền vệ người Đức gặp trở ngại bởi những vấn đề sức khỏe.

Anh từng bị gãy chân tại FIFA Club World Cup năm 2025 và tiếp tục gặp chấn thương gân kheo vào tháng 9/2026. Trước đó, cầu thủ cũng trải qua những lần ngã gục và được chẩn đoán mắc một rối loạn thần kinh.

Phía Bayern không đồng tình với cách nhìn nhận rằng CLB đang gây sức ép lên Musiala. Giám đốc điều hành Jan-Christian Dreesen cho biết đội bóng muốn cầu thủ có đủ thời gian để hồi phục và tìm lại phong độ. Ông cũng cho rằng không cần tiếp tục bàn luận quá nhiều về hợp đồng của tiền vệ này ở thời điểm hiện tại.

Musiala đã có lần ra sân từ ghế dự bị trong trận Bayern hòa Cologne 1-1 hôm 21/11. Đây được xem là tín hiệu tích cực trong quá trình trở lại thi đấu của cầu thủ trẻ.

Vụ việc thu hút sự chú ý bởi Musiala là một trong những gương mặt quan trọng của Bayern. Trong khi CLB cần tính toán kế hoạch nhân sự lâu dài, FIFPRO cho rằng quá trình hồi phục của cầu thủ cần được đặt lên hàng đầu và những trao đổi về hợp đồng nên diễn ra trong không gian riêng tư.