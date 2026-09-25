Khi yêu thương mở lối trở về

Khi phía sau vẫn còn những vòng tay chờ đón, mỗi sự tiến bộ hôm nay sẽ trở thành động lực để họ vững tin sửa mình, chuẩn bị hành trang cho ngày trở lại cuộc sống đời thường.

Thêm cơ hội cho người biết sửa mình

Trại giam số 3, Bộ Công an vừa tổ chức Hội nghị gia đình phạm nhân năm 2026. Hoạt động nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Trại giam, gia đình cùng các cơ quan, tổ chức trong công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân; đồng thời tạo thêm động lực để những người đang chấp hành án yên tâm cải tạo, hướng tới ngày trở về.

Hiện Trại giam số 3 đang quản lý, giáo dục hơn 2.500 phạm nhân. Với đặc thù của công tác quản lý, giáo dục người chấp hành án phạt tù, bên cạnh việc bảo đảm an ninh, an toàn, đơn vị đặc biệt chú trọng các hoạt động giáo dục, cảm hóa, giúp phạm nhân nhận thức rõ lỗi lầm, hình thành ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm đối với bản thân, gia đình.

Các đại biểu cùng đông đảo thân nhân phạm nhân tham dự Hội nghị gia đình phạm nhân năm 2026.

Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức 69 lớp giáo dục công dân cho hơn 2.300 lượt phạm nhân. Cùng với đó là các lớp xóa mù chữ, dạy nghề nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết, giúp phạm nhân có thêm điều kiện chuẩn bị cho cuộc sống sau khi chấp hành xong án phạt tù.

Không chỉ dừng lại ở những giờ học, công tác giáo dục, cải tạo còn được triển khai bằng nhiều hình thức gần gũi. Các mô hình “Kết nối yêu thương”, “Bát canh ấm lòng”, câu lạc bộ ngoại ngữ, âm nhạc... được tổ chức, duy trì, góp phần tạo môi trường cải tạo an toàn, lành mạnh, nhân văn.

Ở đó, mỗi hoạt động đều hướng tới mục tiêu giúp người đang chấp hành án nhận ra rằng, lỗi lầm trong quá khứ không đồng nghĩa với việc cánh cửa tương lai đã khép lại.

Khi có quyết tâm thay đổi và nghiêm túc cải tạo, họ vẫn có cơ hội được ghi nhận sự tiến bộ để từng bước trở lại với gia đình, xã hội.

Trong năm 2026, 68 phạm nhân tại Trại giam số 3 được đặc xá, 7 trường hợp được tha tù trước thời hạn có điều kiện và 1.301 phạm nhân được đề nghị giảm thời hạn chấp hành án.

Những cuộc gặp gỡ, sẻ chia của người thân tiếp thêm động lực để phạm nhân nỗ lực cải tạo, hướng tới ngày trở về.

Đằng sau những con số ấy là quá trình phấn đấu của từng phạm nhân, đồng thời thể hiện chính sách khoan hồng đối với những người thực sự ăn năn, tiến bộ. Với họ, mỗi ngày cải tạo tốt là thêm một bước ngắn lại trên con đường trở về.

Tình thân nối gần khoảng cách

Trong hành trình cải tạo của mỗi phạm nhân, nếu sự quản lý, giáo dục giúp họ từng bước thay đổi nhận thức thì tình cảm gia đình lại là nguồn động viên khó có thể thay thế.

Bởi phía sau mỗi người đang chấp hành án là những hoàn cảnh khác nhau, nhưng nhiều người trong số họ vẫn có cha mẹ ngóng con, vợ hoặc chồng chờ đợi, những đứa trẻ mong ngày được đoàn tụ với người thân. Chính sự chờ đợi ấy trở thành sợi dây nối họ với cuộc sống bên ngoài và nhắc nhở về trách nhiệm phải thay đổi.

Tại Hội nghị gia đình phạm nhân năm 2026, vai trò của gia đình được nhấn mạnh như một điểm tựa quan trọng trong quá trình giáo dục, cải tạo.

Sự đồng hành của gia đình góp phần tiếp thêm niềm tin cho phạm nhân trên hành trình cải tạo, hoàn lương.

Những lời hỏi han, chia sẻ và động viên của người thân giúp phạm nhân ổn định tư tưởng, giảm bớt mặc cảm, có thêm quyết tâm chấp hành tốt nội quy, tích cực lao động, học tập.

Trong khuôn khổ chương trình, thân nhân được trực tiếp tham quan nơi ăn, ở, học tập và lao động của phạm nhân. Qua đó, gia đình hiểu rõ hơn về điều kiện sinh hoạt, quá trình giáo dục, cải tạo của người thân, từ đó tăng thêm sự chia sẻ và phối hợp với đơn vị.

Một trong những hoạt động ý nghĩa là bữa cơm thân mật giữa phạm nhân và gia đình.

Sau những tháng ngày xa cách, được ngồi bên người thân, trò chuyện, lắng nghe những lời động viên là khoảng thời gian đặc biệt đối với những người đang chấp hành án.

Đó không đơn thuần là một cuộc gặp. Sự hiện diện của cha mẹ, vợ chồng, con cái hay những người thân yêu còn nhắc họ về một mái nhà đang chờ đợi, về trách nhiệm với gia đình và cơ hội được bắt đầu lại nếu biết trân trọng những ngày tháng cải tạo.

Trao đổi với PV, Đại tá Cao Ngọc Diện, Bí thư Đảng ủy, Giám thị Trại giam số 3 cho biết, Hội nghị gia đình phạm nhân năm 2026 là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo cầu nối để gia đình và phạm nhân gặp gỡ, chia sẻ, động viên nhau. Qua đó, giúp phạm nhân cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương của gia đình và có thêm động lực cải tạo tiến bộ.

Theo Đại tá Cao Ngọc Diện, trong công tác quản lý, giáo dục phạm nhân, bên cạnh nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ, sự đồng hành của gia đình và xã hội có vai trò hết sức quan trọng.

Sự sẻ chia, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, ban, ngành, đoàn thể sẽ là nguồn động viên thiết thực, giúp phạm nhân yên tâm cải tạo, củng cố niềm tin và quyết tâm sửa chữa sai lầm.

Mở rộng cánh cửa tái hòa nhập

Để hành trình hoàn lương được bền vững, nỗ lực của phạm nhân và sự giáo dục của cán bộ, chiến sĩ là chưa đủ. Sự vào cuộc của các cơ quan, ban, ngành, chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội và đặc biệt là gia đình có ý nghĩa quan trọng trong quá trình giúp người từng lầm lỗi chuẩn bị cho ngày trở về.

Đại diện đơn vị, tổ chức trao 20 triệu đồng ủng hộ “Quỹ Tấm lòng vàng”, góp phần sẻ chia, động viên các phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Tinh thần ấy được thể hiện bằng nhiều hoạt động thiết thực tại hội nghị. Dịp này, Trại giam số 3 trao quà từ “Quỹ Tấm lòng vàng” cho các phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An trao quà động viên phạm nhân trong độ tuổi thanh niên.

Thư viện tỉnh Nghệ An và Đoàn thiện nguyện Hoa Sen - An Phú cũng trao tặng sách phục vụ nhu cầu đọc, học tập của phạm nhân.

Trong đó, Đoàn thiện nguyện Hoa Sen - An Phú trao 1.000 đầu sách cho thư viện phạm nhân.

Những món quà có thể khác nhau về giá trị vật chất, nhưng cùng gửi đi một thông điệp về sự sẻ chia. Đó cũng là cách cộng đồng góp thêm một điểm tựa để những người đang chấp hành án hiểu rằng, sự tiến bộ và quyết tâm thay đổi của họ luôn được ghi nhận.

Thư viện tỉnh Nghệ An trao tặng sách, góp phần bổ sung nguồn tài liệu phục vụ nhu cầu đọc, học tập và nâng cao kiến thức cho phạm nhân.

Theo Đại tá Cao Ngọc Diện, đơn vị mong muốn tiếp tục nhận được sự chung tay của cộng đồng nhằm góp phần xóa bỏ mặc cảm, tự ti, tạo điều kiện để người chấp hành xong án phạt tù tự tin trở về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng và trở thành người có ích cho xã hội.

Bởi thử thách đối với người từng phạm tội không kết thúc khi họ chấp hành xong án phạt. Ngày bước ra khỏi cánh cửa trại giam cũng là lúc bắt đầu một hành trình mới với những khó khăn về việc làm, cuộc sống, tâm lý và cả những mặc cảm trước ánh nhìn của xã hội.

Nếu thiếu đi sự sẻ chia, một người từng lầm lỗi có thể gặp nhiều trở ngại trên con đường làm lại cuộc đời. Ngược lại, khi gia đình sẵn sàng đón nhận, cộng đồng trao cơ hội và các cơ quan, tổ chức cùng chung tay hỗ trợ, con đường tái hòa nhập sẽ bớt đi những rào cản.

Vì thế, Hội nghị gia đình phạm nhân không chỉ tạo điều kiện để những người xa cách được gặp lại nhau.

Tình thân trở thành nguồn động viên để những người từng lầm lỗi thêm quyết tâm sửa mình, hướng tới tương lai.

Quan trọng hơn, đó là cầu nối giữa trại giam, gia đình và xã hội, cùng hướng đến mục tiêu giáo dục, cảm hóa và giúp người chấp hành án có đủ niềm tin, kỹ năng, trách nhiệm để chuẩn bị cho cuộc sống sau này.

Hành trình trở về vì thế được bắt đầu ngay từ những ngày còn chấp hành án. Đó là từng buổi học, từng giờ lao động, mỗi lần được người thân động viên và cả những cơ hội được cộng đồng trao gửi.

Khi sự giáo dục đi cùng tình yêu thương và sự sẻ chia, mỗi bước tiến bộ hôm nay sẽ góp phần mở rộng con đường để người từng lầm lỗi vượt qua mặc cảm, sửa chữa sai lầm và tự tin trở về với gia đình, xã hội.