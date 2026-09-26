40 học viên bộ đội biên phòng tốt nghiệp lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh

Phát biểu tổng kết, Đại tá Nguyễn Anh Đức, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP thành phố cho biết: Chương trình phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh giai đoạn 1 năm 2026 của BĐBP Đồng Nai nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 79-NQ/ĐU ngày 14-12-2020 của Đảng ủy BĐBP về lãnh đạo thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030” và “Học tập tiếng dân tộc thiểu số trong BĐBP”.

Sau 6 tháng diễn ra khóa học, 40 học viên là cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp BĐBP thành phố được bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ tiếng Anh theo 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến (cài đặt công nghệ hỗ trợ học tập). Nội dung đào tạo sát thực tiễn, ứng dụng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, biên phòng, đối ngoại, cửa khẩu...

Đại diện đơn vị phối hợp trao chứng chỉ cho học viên. Ảnh: Hữu Thịnh

100% đều hoàn thành khóa học, tự tin giao tiếp, xử lý tình huống nghiệp vụ và xử lý tình huống có yếu tố nước ngoài bằng tiếng Anh.

Trong lễ tổng kết, 40 học viên được trao chứng chỉ tiếng Anh ngắn hạn do Công ty Cổ phần giáo dục và du học quốc tế Việt Úc cấp.

Đại tá Nguyễn Anh Đức, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố phát biểu rút kinh nghiệm và tuyên dương đoàn vận động viên. Ảnh: Hữu Thịnh

*Tối cùng ngày, Đại tá Nguyễn Anh Đức, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố kiêm Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố chủ trì hội nghị rút kinh nghiệm và tuyên dương cán bộ, chiến sĩ tham gia Hội thao Võ thuật BĐBP năm 2026.

Đại tá Nguyễn Anh Đức khen thưởng các vận động viên đạt thành tích tốt trong hội thao. Ảnh: Hữu Thịnh

Với sự chuẩn bị chu đáo và nỗ lực rèn luyện, đoàn vận động viên của Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Đồng Nai tham gia Hội thao Võ thuật BĐBP đã giành giải ba toàn đoàn. Trong đó đoạt giải nhất phần thi đồng diễn võ thể dục, chiến thuật đánh võ và thực hành giảng bài.

Thủ trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố chúc mừng thành tích của đoàn vận động viên tham gia hội thao. Ảnh: Hữu Thịnh

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Anh Đức biểu dương kết quả của đoàn vận động viên BĐBP thành phố đạt được và yêu cầu: Phòng Tham mưu, các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm, nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện, luyện tập võ thuật theo chương trình huấn luyện vừa nâng cao sức khỏe, thể lực cho bộ đội, vừa tiếp tục rèn luyện kỹ năng, sử dụng kỹ thuật, chiến thuật đánh võ, vận dụng linh hoạt trong thực tiễn công tác trên địa bàn biên giới.

Đại tá Nguyễn Anh Đức đề nghị: Các cơ quan, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tổ chức hội thao từ cấp cơ sở trước mỗi đợt hội thao. Trong đó, chú trọng công tác tuyển chọn, huấn luyện, rèn luyện bản lĩnh, tâm lý thi đấu không chỉ riêng nội dung hội thao võ thuật mà cả các nội dung theo kế hoạch của Bộ Tư lệnh BĐBP; đưa nội dung tập 3 bài võ thể dục vào nội dung kiểm tra toàn diện hằng năm và tham gia biểu diễn trong lễ ra quân huấn luyện do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức.