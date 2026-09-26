Ấm áp tình người trong 'Hội nghị gia đình phạm nhân' ở Trại giam Đắk Tân

Tham dự Hội nghị có đại diện các cơ quan, ban ngành tỉnh Đắk Lắk; Ban Giám thị Trại giam cùng 100 phạm nhân là những phạm nhân gương mẫu, cải tạo tốt cùng hơn 100 người thân của họ.

Trung tá Lê Văn Long, Phó Giám thị Trại giam Đắk Tân cho biết, “Hội nghị gia đình phạm nhân” là một trong những hoạt động thường niên của trại. Ở đó, các phạm nhân sẽ được gặp gỡ, trò chuyện và cùng người thân của mình ăn bữa cơm thân mật. Niềm vui, hạnh phúc ấy sẽ giúp họ có thêm động lực cố gắng cải tạo tốt hơn nữa để sớm có cơ hội tái hòa nhập cộng đồng.

Những giọt nước mắt trong ngày gặp mặt

Mặc cho cơn mưa như trút nước từ đêm hôm trước nhưng ngay từ sáng sớm, trước cổng Trại giam Đắk Tân đã đông nghịt người.

Dẫn theo người vợ đã ngoài ngũ tuần vào thăm cậu con trai đang thụ án, ông Nguyễn Quang Tuân (SN 1976, trú tại tỉnh Khánh Hoà) cho biết: “Do điều kiện gia đình còn nhiều khó khăn, đường sá đi lại cách trở, xa xôi nên gia đình ít có điều kiện để lên thăm con. Lần này, Ban giám thị cho phép các gia đình được gặp trực tiếp phạm nhân nên dù đường sá xa xôi tôi vẫn cố gắng đưa vợ đến thăm con cho bà ấy đỡ nhớ”.

Đông đảo người nhà phạm nhân tham dự tại Hội nghị.

Hơn 4 năm trước, cậu con trai Nguyễn Văn S. (SN 2006) của ông trong những lần theo đám bạn tụ tập, ăn chơi và đã bị bắt giữ về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”. Ngày cậu con trai nhận bản án 14 năm tù cũng là ngày vợ chồng ông cảm thấy như bầu trời sụp đổ dưới chân mình.

“Đẻ con ra ai chẳng mong con nên người, nhưng con tôi vi phạm pháp luật thì phải gánh chịu hậu quả chứ biết làm sao. Lần nào lên thăm, gia đình tôi cũng động viên cháu cải tạo thật tốt để được hưởng chính sách khoan hồng, đặc xá của Nhà nước”, ông Tuân chia sẻ thêm.

Với phạm nhân Nguyễn Văn S., được chăm sóc bố mẹ trở nên niềm mong ước mãnh liệt hơn bao giờ hết nên em hứa sẽ cải tạo tốt.

Trong bữa cơm thân mật với gia đình, cậu con trai của ông Tuân liên tục bật khóc nức nở khi chứng kiến sự ân cần, quan tâm, chia sẻ, chăm sóc của bố mẹ. Với cậu, quãng thời gian chấp hành án sẽ là bản án lương tâm khiến cậu phải ân hận nhất

Chị N.T.G. (trú tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) cũng dắt díu 2 cô con gái nhỏ đón xe từ đêm qua để sáng nay có mặt sớm tại Trại giam Đắk Tân gặp chồng. Phạm nhân T.H.N. (chồng chị G.) cho biết, từng là một viên chức nhà nước, có công ăn việc làm ổn định nhưng hơn 1 năm trước, chỉ vì bị đồng tiền cám dỗ, anh đã phạm vào tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Bản án hơn 2 năm tù đối với anh là quãng thời gian dài đằng đẵng xen lẫn nỗi ân hận.

Với phạm nhân H., một bữa cơm gia đình đối với anh là niềm mong ước để anh chấp hành án, cải tạo tốt.

Hơn 1 năm thụ án, đây là lần hiếm hoi anh N. được ngồi trò chuyện trực tiếp với vợ, không bị ngăn cách bởi tấm kính đục ít lỗ. Bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu điều muốn nói nhưng lúc này, anh lại chẳng biết nói gì.

“Giờ đây, tôi luôn thèm một bữa cơm bên gia đình mà ở đó, có 2 cô con gái nhỏ yêu quý cùng người vợ tần tảo vì tôi. Giờ tôi mới thấy được tình cảm gia đình thiêng liêng và cao quý như thế nào. Rất may là trong quá trình thi hành án, bản thân tôi cũng như các phạm nhân khác luôn được cán bộ quản giáo, Ban giám thị trại giam quan tâm, động viên, giúp đỡ nhìn ra lỗi lầm để quyết tâm cải tạo, sớm trở về đoàn tụ bên gia đình”, anh N. chia sẻ.

Điểm tựa tinh thần của những người trót mang lầm lỗi

“Hội nghị gia đình phạm nhân” Trại giam Đắk Tân được tổ chức hàng năm, đã trở thành nỗi mong chờ của hơn 2.000 phạm nhân đang thi hành án ở đây. Tại Hội nghị, họ được gặp mặt, tâm sự, giãi bày nỗi lòng với người thân. Đó là tâm sự nghẹn ngào nhưng đầy ắp yêu thương, tin tưởng của người vợ, người cha, người chồng, về đứa con khờ dại của mình sẽ đủ dũng khí để vượt qua thử thách của cuộc đời. Và hơn cả, từ những sẻ chia, những lời tâm sự gan ruột này, các phạm nhân ở đây hiểu hơn hết ý nghĩa của tình thân, sự bao bọc của gia đình, để có thêm điểm tựa tinh thần trên con đường trả nợ pháp luật.

Trung tá Lê Văn Long, Phó Giám thị Trại giam Đắk Tân phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tá Lê Văn Long, Phó Giám thị Trại giam Đắk Tân khẳng định, gia đình có vai trò quan trọng trong việc giáo dục, định hướng, giúp đỡ người chấp hành án phạt tù trở thành lao động có ích cho gia đình, công dân tốt của xã hội.

“Sự đồng thuận của gia đình với công tác quản lý của trại sẽ tạo điều kiện rất thuận lợi, giúp người chấp hành án phạt tù nhận thức được sai lầm, kiên quyết đoạn tuyệt với quá khứ để nỗ lực lao động, phấn đấu, học nghề, sớm trở về với gia đình và xã hội”, Trung tá Lê Văn Long nói.

Nhiều thân nhân phạm nhân bật khóc khi chứng kiến con em mình nỗ lực cố gắng chấp hành án.

“Thời gian qua, Trại giam Đắk Tân đã làm tốt công tác giáo dục và thực hiện các chế độ chính sách đối với phạm nhân. Vào các ngày lễ, Tết, các sự kiện chính trị trọng đại, đơn vị đều phát động phong trào thi đua nhằm khuyến khích người chấp hành án phạt tù nỗ lực học tập, lao động và cải tạo... Nhờ đó, số phạm nhân xếp loại tốt, khá ngày càng tăng, phạm nhân loại yếu kém giảm rõ rệt”, Trung tá Lê Văn Long cho biết.

Trao tặng quà cho các phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, lãnh đạo Trại giam đã tặng quà cho các phạm nhân có hoàn cảnh gia đình khó khăn, hay đau bệnh và không có thân nhân thăm gặp, trích từ kinh phí từ Quỹ “Tấm lòng vàng”. Đồng thời, Trại cũng kêu gọi ủng hộ Quỹ “Tấm lòng vàng” nhằm góp phần chia sẻ, giúp đỡ các phạm nhân có hoàn cảnh gia đình khó khăn, tiếp thêm động lực để những người đang chấp hành án phấn đấu cải tạo tiến bộ, chấp hành tốt các quy định để sớm đủ điều kiện trở về với gia đình và tái hòa nhập cộng đồng.

Gia đình thân nhân và cán bộ, chiến sĩ tham gia ủng hộ "Quỹ tấm lòng vàng".

Buổi gặp gỡ khép lại bằng bữa cơm đoàn viên đầm ấm giữa phạm nhân và người thân. Dù thời gian ngắn ngủi, nhưng những giây phút đoàn tụ ấy đã tiếp thêm nghị lực cho nhiều phạm nhân và gia đình, giúp họ tin tưởng vào con đường hoàn lương, hướng thiện.