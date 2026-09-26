Ngày Ngôn ngữ châu Âu lần thứ 15: Tôn vinh đa dạng văn hóa

Ngày Ngôn ngữ châu Âu là sự kiện thường niên do Hiệp hội các Viện Văn hóa và Đại sứ quán châu Âu (EUNIC) Việt Nam tổ chức. Năm nay, sự kiện thu hút 10 quốc gia châu Âu tham dự.

Theo ông Pierre Du Ville, Chủ tịch EUNIC Việt Nam, Trưởng Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam, sự kiện là cơ hội đặc biệt để người tham gia khám phá phần nào sự đa dạng ngôn ngữ và văn hóa của châu Âu. Chỉ trong vài giờ tham dự, các bạn trẻ Việt Nam đã có thể bước vào “một thế giới hoàn toàn khác biệt, đôi khi còn xa lạ nhưng vô cùng phong phú và bổ ích”

Bà Sabine Wilmes, Viện phó Viện Goethe Hà Nội, nhấn mạnh ý nghĩa biểu tượng của địa điểm tổ chức: “Cũng như nước Đức nằm ở trung tâm châu Âu, Viện Goethe nằm ở trung tâm Hà Nội. Chúng tôi mong muốn nơi đây trở thành không gian mở chào đón tất cả người tham dự trong Ngày Ngôn ngữ châu Âu”.

Ảnh: vovworld.vn

Cũng theo bà Sabine Wilmes, Viện Goethe không chỉ đại diện cho tiếng Đức và văn hóa Đức, mà còn là cầu nối dành cho toàn bộ các ngôn ngữ và nền văn hóa châu Âu. “Ngôn ngữ và văn hóa là những nhịp cầu đưa con người đến gần nhau hơn trong mọi lĩnh vực của cuộc sống”, bà Sabine Wilmes chia sẻ.

Bước sang năm thứ 15, sự kiện tiếp tục mở rộng quy mô với nhiều hoạt động mới. Theo bà Mara Ruth Wesemüller, chuyên viên giáo dục của Viện Goethe Hà Nội, Ban Tổ chức đã tăng cường sự tham gia của các đối tác châu Âu, đồng thời theo đuổi cách tiếp cận bao trùm hơn. Một trong những điểm nhấn của năm nay là sự góp mặt của các giáo viên ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam. “Chúng tôi mong muốn tạo nên những nhịp cầu kết nối giữa các ngôn ngữ châu Âu, tiếng Việt và ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam”, bà Mara Ruth Wesemüller cho biết.

Bên cạnh đó, hội thảo dành cho giáo viên ngoại ngữ về trí tuệ nhân tạo (AI) đã thu hút sự quan tâm lớn. Chương trình tập trung trao đổi về tác động của AI đối với giáo dục và những phương pháp ứng dụng công nghệ vào giảng dạy ngoại ngữ, với sự tham gia của các giảng viên tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý cùng một chuyên gia quốc tế. Cũng tại ngày hội, các lớp học ngoại ngữ kéo dài 30 phút luôn kín chỗ. Người tham dự được làm quen với nhiều ngôn ngữ khác nhau thông qua những mẫu hội thoại hằng ngày và các kỹ năng giao tiếp cơ bản.

Hoạt động “speak-dating” ngôn ngữ cũng tạo nên bầu không khí sôi nổi khi quy tụ 11 đối tác, giúp người tham gia khám phá nhiều ngôn ngữ thông qua các cuộc trò chuyện ngắn và những trò chơi ngôn ngữ tương tác.

Đặc biệt, khu vực “Karaoke vòng quanh châu Âu” cùng hoạt động vẽ mặt cho trẻ em đã mang đến không gian trải nghiệm dành cho cả gia đình. Trong khi cha mẹ cùng hát những ca khúc châu Âu, các em nhỏ được hóa trang với những họa tiết lấy cảm hứng từ các quốc gia trên lục địa già. Với chủ đề “Những ngôn ngữ gắn kết chúng ta”, Ngày Ngôn ngữ châu Âu lần thứ 15 một lần nữa khẳng định vai trò là diễn đàn giao lưu giữa Việt Nam và châu Âu, góp phần thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau, tăng cường hợp tác giáo dục và lan tỏa giá trị của sự đa dạng văn hóa.