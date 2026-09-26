Ấm áp Trung thu “Điều ước cho con” giữa núi rừng Bản Liền. (Ảnh: AN NGUYÊN)

Chương trình do Đoàn Thanh niên-Hội Phụ nữ Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an), Đoàn Thanh niên Các cơ quan Đảng tỉnh Lào Cai, Ủy ban nhân dân xã Bản Liền cùng Ban tổ chức Chương trình “Điều ước cho con” và các doanh nghiệp phối hợp tổ chức.

Theo Ban tổ chức, chương trình hướng tới 1.195 học sinh tại 3 điểm trường chính, 2 phân hiệu và 6 điểm trường lẻ trên địa bàn xã Bản Liền, gồm các trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bản Liền, Tiểu học và Trung học cơ sở Nậm Khánh, Mầm non Bản Liền, Mầm non Nậm Khánh và các điểm trường lẻ tại Nậm Khánh, Nậm Tồn, Nậm Táng, Mà Phố, Khu Chu Tủng và Nậm Thảng.

Đây là địa bàn có điều kiện đi lại đặc biệt khó khăn, các điểm trường nằm rải rác. Khoảng 99% học sinh trên địa bàn là người dân tộc thiểu số. Những khó khăn về địa lý không chỉ khiến việc tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ em thêm hạn chế mà còn tác động đến việc học tập, sinh hoạt hằng ngày của các em.

Chương trình trung thu “Điều ước cho con 2026” diễn ra trong không khí ấm áp, mang niềm vui và những phần quà thiết thực đến gần 1.200 học sinh vùng cao.

Bởi vậy, “Điều ước cho con 2026” không chỉ hướng tới việc mang đến một đêm hội Trung thu cho thiếu nhi Bản Liền, mà còn gửi gắm thông điệp về sự sẻ chia, đồng hành của cộng đồng với trẻ em vùng cao.

Điểm nhấn của chương trình là lắng nghe những mong ước giản dị của các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn và chuyển những tình cảm đó thành các hỗ trợ cụ thể. Nhiều phần quà đã được trao tặng học sinh và nhà trường, với tổng giá trị hơn 270 triệu đồng, trong đó có xe đạp, học bổng và các trang thiết bị thiết yếu.

Phát biểu tại chương trình, Đại úy Vũ Trung Dân, Ủy viên Đảng ủy, Bí thư Đoàn Thanh niên Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) chia sẻ những cảm nhận sau hành trình từ Hà Nội lên Bắc Hà rồi vào xã Bản Liền. Qua thực tế, ông xúc động trước những khó khăn của địa phương, đồng thời ghi nhận tinh thần hiếu học của các em học sinh và sự tận tụy của các thầy cô giáo vùng cao.

Đại úy Vũ Trung Dân, Ủy viên Đảng ủy, Bí thư Đoàn Thanh niên Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an).

Theo Đại úy Vũ Trung Dân, chương trình xuất phát từ mong muốn góp một phần sức lực hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; giúp các em thêm tự tin đến trường và cảm nhận được sự sẻ chia từ cộng đồng. Đại diện Cục An ninh kinh tế cũng động viên các thầy cô tiếp tục giữ vững tâm huyết, kiên trì với sự nghiệp giáo dục vùng cao. Đồng thời nhắn nhủ các em học sinh chăm ngoan, học giỏi, vượt qua hoàn cảnh để trở thành những người có ích cho gia đình và xã hội.

Tại chương trình, những câu chuyện về ước mơ của các em nhỏ cũng tạo nên không khí giao lưu gần gũi. Những ước mơ giản dị được sẻ chia, khích lệ để các em thêm niềm tin vào hành trình học tập phía trước.

Ban tổ chức tặng quà cho các em ở Bản Liền.

Đại diện Đoàn Thanh niên Các cơ quan Đảng tỉnh Lào Cai, đồng chí Hà Đức Anh, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Các cơ quan Đảng tỉnh Lào Cai, bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của các đoàn thiện nguyện đã vượt hàng trăm cây số đường đèo dốc để đến với trẻ em Bản Liền. Theo đồng chí Hà Đức Anh, những phần quà như xe đạp, học bổng và trang thiết bị thiết yếu không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên, tiếp thêm động lực để học sinh vùng cao vững tin trên con đường đến trường.

Năm 2026 đánh dấu mùa thứ 10 của Chương trình “Điều ước cho con”, được tổ chức từ năm 2017 vào mỗi dịp Trung thu dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt tại các vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Từ một đêm hội trăng Rằm, chương trình hướng tới những giá trị thiết thực hơn: kết nối các nguồn lực, đồng hành với nhà trường, học sinh và góp phần mở rộng cơ hội học tập, vui chơi cho trẻ em ở những nơi còn nhiều thiếu thốn. Giữa núi rừng Bản Liền, ánh trăng Trung thu năm nay vì thế không chỉ mang theo niềm vui của một đêm hội, mà còn thắp lên những ước mơ nhỏ bé, để mỗi em học sinh có thêm động lực tiếp tục hành trình đến trường.