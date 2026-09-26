Cầu nối nhân văn và sáng kiến đặc biệt trong giáo dục, đồng hành cùng thanh thiếu niên

Hội nghị là sáng kiến hay, giải pháp thiết thực và đầy tính nhân văn trong công công tác tiếp cận, quản lý và giáo dục thế hệ trẻ

Đây được đánh giá là một sáng kiến hay, giải pháp thiết thực và đầy tính nhân văn trong công tác tiếp cận, quản lý và giáo dục thế hệ trẻ.

Không gian cởi mở và những thước phim chạm đến trái tim

Tại hội nghị, việc lồng ghép các video, phóng sự chân thực về các vụ án thực tế xảy ra trong thời gian gần đây với những trường hợp "trẻ người non dạ" lỡ vướng vào vòng lao lý chỉ vì vài phút bồng bột, nghe lời xúi giục của kẻ xấu mà đánh mất cả tuổi trẻ, nhiều em không khỏi giật mình.

Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa chính quyền địa phương, Công an phường Phú Lương với thanh thiếu niên và học sinh trên địa bàn

Một thanh niên trải lòng về bài học đắt giá của sự bồng bột đã chạm đến cảm xúc và thức tỉnh nhận thức của nhiều thanh thiếu niên

Những thước phim ghi lại giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt khắc khổ của các bậc cha mẹ khi con trẻ phải chịu án phạt đã xoáy sâu vào tâm trí, đánh thức tâm lý, nhận thức và sự thức tỉnh sâu sắc trong lòng mỗi thanh thiếu niên tham dự.

Trong không gian cởi mở và ấm áp của hội nghị, những rào cản về định kiến, sự mặc cảm hay tâm lý tự ti vốn dĩ là “bức tường ngăn cách” bấy lâu nay đã hoàn toàn bị xóa bỏ. Lần đầu tiên, nhiều thanh thiếu niên, học sinh từng có những hành vi lệch chuẩn hay lầm lỗi trong quá khứ đã đủ dũng cảm và tự tin đứng lên đối thoại trực tiếp.

Không còn sự giấu giếm hay né tránh, các em đã chân thành bày tỏ những suy nghĩ nội tâm, những vướng mắc, dằn dặn tâm lý và cả những trải nghiệm đắng cay khi trót nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu.

Trung tá Phùng Việt Hà - Tổ trưởng Tổ Cảnh sát Phòng chống tội phạm khẳng định lực lượng Công an phường Phú Lương luôn là điểm tựa tin cậy, sát cánh cùng nhân dân và gia đình trong việc quản lý, giáo dục thế hệ trẻ

Thanh thiếu niên dũng cảm cất lời hối hận về lỗi lầm quá khứ và thể hiện quyết tâm vươn lên trở thành người có ích cho xã hội

Trong từng lời chia sẻ nghẹn ngào là sự hối hận chân thành cùng mong muốn tha thiết được cộng đồng đón nhận, trao cho cơ hội làm lại cuộc đời. Các em đã dũng cảm nhận lỗi và cất lời hứa quyết tâm: Sẽ nỗ lực sửa chữa khuyết điểm, nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, chủ động từ bỏ những thói quen xấu và rời xa các đối tượng tiêu cực để tập trung học tập, rèn luyện, trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội.

Bờ vai của người mẹ rung lên xúc động khi nghe những lời hứa quyết tâm làm lại cuộc đời từ chính con em mình

Không khí hội nghị càng thêm lắng đọng khi đại diện các bậc phụ huynh trực tiếp trải lòng về hành trình đồng hành cùng con cái.

Nhìn lại chặng đường đã qua, nhiều cha mẹ không khỏi xót xa khi nhận ra rằng, chính sự thiếu hụt trong quản lý, sự bận rộn của cuộc sống mưu sinh hay đôi khi là những khoảng cách thế hệ đã vô tình đẩy con em mình vào cạm bẫy xã hội. Qua những dòng nước mắt và lời bộc bạch muộn mằn, các bậc phụ huynh bày tỏ sự thức tỉnh sâu sắc.

Trăn trở của lực lượng Công an và chính sách đồng hành từ chính quyền

Thiếu tá Nguyễn Duy Tuấn – Phó Trưởng Công an phường Phú Lương phát biểu, nhấn mạnh tinh thần thượng tôn pháp luật và sự nhân văn dành cho thanh niên lầm lỡ

Nói về ý nghĩa của sáng kiến này, Thiếu tá Nguyễn Duy Tuấn – Phó Trưởng Công an phường Phú Lương nhận định:

"Công an phường không chỉ làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự hay xử lý vi phạm, mà còn là điểm tựa tin cậy, đồng hành cùng nhân dân. Quá khứ không thể thay đổi, nhưng tương lai nằm trong tay các em. Kỷ luật, sự tự giác và tinh thần thượng tôn pháp luật chính là "lá chắn" tốt nhất bảo vệ các em. Sự nghiêm minh của pháp luật là để răn đe, nhưng sự nhân văn của pháp luật là để mở ra con đường làm lại cuộc đời cho những ai biết đứng lên từ sai lầm. Chúng tôi mong các em hãy chủ động từ bỏ thói quen xấu, rời xa các đối tượng tiêu cực để chọn cho mình một hướng đi đúng đắn."

Đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội cũng đưa ra những thông tin quan trọng về các chương trình, chính sách an sinh đối với thanh niên lầm lỡ. Địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp triển khai các mô hình hỗ trợ, tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm và tạo môi trường sinh hoạt văn hóa, thể thao lành mạnh. Mục tiêu là giúp các em xóa bỏ rào cản tâm lý, tự tin tái hòa nhập cộng đồng và ổn định cuộc sống.

Đồng chí Lã Quang Thức – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phú Lương khẳng định chính quyền địa phương luôn đồng hành, không bỏ ai lại phía sau

Khẳng định quyết tâm của địa phương, đồng chí Lã Quang Thức – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phú Lương nhấn mạnh:

"Việc chúng ta ngồi lại đây mở lòng chia sẻ không chỉ là nhiệm vụ quản lý nhà nước, mà đó là trách nhiệm, là tình thương và sự đồng hành chân thành của cấp ủy, chính quyền dành cho thế hệ trẻ. Trong trận tuyến giữ gìn sự bình yên cho nhân dân, sẽ không ai bị bỏ lại phía sau nếu bản thân biết giữ vững bản lĩnh. Chính quyền địa phương luôn sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các em vững bước trên con đường hướng thiện."

Hướng đi bền vững và sức lan tỏa sâu rộng

Hội nghị đối thoại không chỉ dừng lại ở một sự kiện truyền thông hay một buổi gặp mặt hành chính đơn thuần, mà đã đặt nền móng cho một mô hình quản lý, giáo dục mang tính bước ngoặt. Để tinh thần "không ai bị bỏ lại phía sau" thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả lâu dài, công tác đồng hành cùng thanh thiếu niên trên địa bàn phường Phú Lương trong thời gian tới cần được triển khai đồng bộ, chuyên sâu và kiên trì trên nhiều mặt.

Đông đảo đại biểu, đại diện các ban ngành, đoàn thể, phụ huynh và các em học sinh tham dự chương trình đầy tính nhân văn

Theo đó, lực lượng Công an phường sẽ tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý chặt chẽ các nguy cơ phát sinh tệ nạn xã hội. Không chỉ dừng lại ở việc xử lý vi phạm, lực lượng công an tăng cường phối hợp với nhà trường, tổ dân phố để chủ động phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn các hành vi lệch chuẩn ngay từ khi mới sơ khai.

Đồng thời, tiếp tục duy trì và mở rộng các kênh thông tin tiếp nhận phản ánh, tạo ra một địa chỉ tin cậy luôn sẵn sàng lắng nghe, hỗ trợ và bảo vệ các em kịp thời trước những cạm bẫy ngoài xã hội.

Hội nghị đối thoại của Công an phường Phú Lương đã khẳng định một cam kết mạnh mẽ: Trên con đường hướng thiện và xây dựng tương lai của thế hệ trẻ, sẽ không có bất kỳ ai bị bỏ lại phía sau

Sáng kiến của Công an phường Phú Lương đã chứng minh một triết lý sâu sắc: Sự nghiêm minh của pháp luật là để giữ vững kỷ cương, răn đe vi phạm nhưng sự nhân văn, bao dung của pháp luật và chính quyền mới là chìa khóa nâng đỡ, mở ra con đường tái sinh cho những tâm hồn trót vấp ngã.

Mô hình này tại Phú Lương không chỉ mang lại bình yên cho địa bàn phường, mà còn hứa hẹn trở thành một điểm sáng, một bài học kinh nghiệm quý báu có thể nhân rộng ra nhiều địa bàn khác.