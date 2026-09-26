Đồng Tháp: Đổi mới cách làm, ngăn ma túy từ sớm

Thi phòng, chống ma túy. (Ảnh: Công an Đồng Tháp)

“Rung chuông vàng” ở biên giới

Công an tỉnh Đồng Tháp đang quản lý khoảng 1.700 người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý sau cai nghiện hơn 3.000 người. Do đó, muốn đạt hiệu quả cao trong tuyên truyền, cần có sự đổi mới về cả nội dung lẫn hình thức.

Với phương châm “Chủ động phòng ngừa ma túy từ sớm, từ xa, không để tỉnh Đồng Tháp trở thành địa bàn sản xuất, trung chuyển ma túy”, từ ngày 15/6 đến ngày 15/9, Công an tỉnh đã triển khai thực hiện cao điểm tuyên truyền, tấn công trấn áp tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới Đồng Tháp-Prey Veng năm 2026.

Nổi bật trong chuỗi giải pháp đổi mới là hoạt động tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy dưới hình thức cuộc thi “Rung chuông vàng” triển khai tại các địa bàn thuộc tuyến biên giới giáp nước bạn Campuchia.

Thí sinh tham gia trả lời các câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu luật Phòng, chống ma túy. (Ảnh: Công an Đồng Tháp)

Để phòng, chống ma túy thẩm lậu vào nội địa, trong đợt cao điểm, lực lượng Công an đã chủ trì phối hợp Bộ đội Biên phòng, Hải quan và chính quyền địa phương tổ chức thành công 3 cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy dưới hình thức “Rung chuông vàng”, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và nhân dân vùng biên giới đất liền tham gia.

Mỗi lượt thi có 20 thí sinh. Người tham gia cuộc thi phải trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, xoay quanh nội dung Luật Phòng, chống ma túy; tác hại của các loại ma túy, dấu hiệu nhận biết người sử dụng ma túy và kỹ năng xử lý tình huống khi bị rủ rê, lôi kéo.

Song song đó, người dân còn được tuyên truyền, phổ biến kiến thức về Luật Biên phòng và các quy định của pháp luật về xuất, nhập cảnh, cũng như nâng cao tinh thần cảnh giác của người dân trước các loại tội phạm hoạt động trên tuyến biên giới.

Cuộc thi đã tạo nên không khí sôi nổi, hào hứng và tò mò của người dân qua từng câu hỏi. Ông Bùi Văn Đầy, ngụ xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Bản thân nhận thấy, cơ quan chức năng tuyên truyền bằng hình thức cuộc thi rất thu hút người tham gia. Nội dung bổ ích, dễ hiểu cho mọi lứa tuổi. Những kiến thức này không chỉ giúp ích cho tôi, những người trong gia đình và cho cả người dân khu vực biên giới. Từ đó, cùng chung tay phòng, chống ma túy để ngăn ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội xảy ra trên tuyến biên giới”.

Chứng kiến Công an tỉnh tuyên truyền ma túy với cách làm mới ở tuyến biên giới, ông Trần Văn Chấn, ngụ xã Tân Hộ Cơ, tỉnh Đồng Tháp cho biết rất tâm đắc. “Tôi đã tiếp thu được và đồng thời cũng nắm được tình hình của tội phạm ma túy. Nội dung của tuyên truyền có đưa hình ảnh rõ ràng, sinh động và tuyên truyền miệng thì dễ hiểu và dễ nắm bắt được. Từ những nội dung được nghe, tôi sẽ về tuyên truyền cho bà con lối xóm, người thân được nắm rõ hơn để mọi người biết được tác hại của ma túy và tránh xa”, ông Trần Văn Chấn, ngụ xã Tân Hộ Cơ chia sẻ.

Lan tỏa ý thức cộng đồng

Tại các cuộc thi về phòng, chống ma túy, Ban tổ chức đã trao 300 phần quà tặng những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở xã Tân Hồng, xã Tân Hộ Cơ và phường Hồng Ngự.

Trao quà tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Công an Đồng Tháp)

Việc chăm lo bà con tuyến biên giới và xây dựng, phát triển và nhân rộng lực lượng làm nhiệm vụ “xung kích” trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy sẽ góp phần tạo nên “bức tường” vững chắc trên mặt trận phòng, chống ma túy tại các địa phương đầu nguồn của tỉnh.

Từ những cách làm mới trong công tác tuyên truyền, đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công trấn áp tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới Đồng Tháp-Prey Veng trong những tháng qua đã mang lại kết quả tích cực.

Dấu ấn rõ nét là các lực lượng chức năng đã quản lý chặt tuyến biên giới, không để ma túy thẩm lậu vào nội địa; bắt, xử lý 6 vụ phạm tội về ma túy ở các xã, phường giáp biên, chủ yếu là các hành vi phạm tội ma túy có tính chất nhỏ lẻ.

Công an xã biên giới Thường Phước bắt quả tang 2 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy trong đợt cao điểm. (Ảnh: Công an Đồng Tháp)

Ngoài ra, trong đợt cao điểm, lực lượng Công an toàn tỉnh còn phối hợp tổ chức gần 90 lượt tuyên truyền, thu hút hơn 5.000 người dân tham dự; đăng tải, chia sẻ hàng trăm tin, bài, phóng sự trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội.

Đặc biệt, Công an các xã, phường đã đầu tư xây dựng hơn 10 video clip dạng tiểu phẩm với chủ đề tuyên truyền phòng, chống ma túy. Những cán bộ Công an hóa thân thành nhiều vai diễn đã “bắt trend”, xây dựng tình huống phù hợp xu hướng, thu hút hàng triệu lượt xem, chia sẻ và bình luận.

Các video clip đã tạo nên tiếng cười giòn tan, sự thú vị qua từng lời thoại và dư âm để lại là những cảnh báo, lời nhắn nhủ về sự chung tay trong công tác phòng, chống ma túy, nhất là đối với bộ phận thanh thiếu niên, những người dễ bị tác động và cám dỗ trước “làn khói trắng”.

Đặc biệt, trong đợt cao điểm tuyên truyền này, Công an tỉnh Đồng Tháp đã sáng tác mới tiểu phẩm “Giá của một chuyến hàng”, dàn dựng 1 kịch bản sân khấu hóa, thời lượng biểu diễn 20 phút, với nội dung “Tuyên truyền phòng, chống ma túy tuyến biên giới Đồng Tháp-Prey Veng”.

Kịch bản được dàn dựng bài bản, công phu, ấn tượng và đã xuất sắc đạt giải nhì tại Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi trong lực lượng Công an cơ sở năm 2026, do Bộ Công an tổ chức tại thành phố Cần Thơ vào ngày 18/9.

Tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, tọa lạc xã Mỹ Hiệp, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp Tòa án nhân dân Khu vực 9 tổ chức 2 phiên tòa xét xử 2 bị cáo về tội sử dụng trái phép chất ma túy trước sự chứng kiến của gần 100 học viên đang điều trị tại Cơ sở.

Phiên tòa đã làm rõ hành vi, tính chất, mức độ phạm tội của các bị cáo cũng như giáo dục, tuyên truyền cho bị cáo, các học viên về hậu quả, tác hại đối với người sử dụng ma túy. Việc lần đầu tiên đưa phiên tòa vào xét xử tại Cơ sở cai nghiện ma túy Số 1, nơi hàng trăm học viên đang được điều trị là bài học răn đe, cảnh tỉnh cho những người từng lầm đường, lỡ bước.

Trao giải tại Cuộc thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy trên tuyến biên giới. (Ảnh: Công an Đồng Tháp)

Trong thời gian tới, Công an tỉnh Đồng Tháp sẽ tăng cường lồng ghép công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức phòng, chống ma túy trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện, các điểm trường học, để mọi tầng lớp nhân dân được tiếp cận kiến thức cơ bản nhất, cùng chung tay đẩy lùi tệ nạn ma túy.