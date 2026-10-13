Khi thực lực đi cùng thực thi

Hoạt động tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chỉ số Trung tâm Tài chính Toàn cầu 40 - Global Financial Centres Index (GFCI 40; do Z/Yen Partners, Vương quốc Anh phối hợp cùng China Development Institute, Trung Quốc xây dựng và công bố định kỳ vào tháng 3 và tháng 9 hàng năm) vừa công bố cho thấy TPHCM vươn lên vị trí 67/117 trung tâm tài chính, tăng 17 bậc so với GFCI 39, thuộc nhóm có mức tăng mạnh nhất kỳ này. Đồng thời là 1 trong 15 trung tâm tài chính được người tham gia khảo sát kỳ vọng sẽ gia tăng tầm quan trọng trong 2-3 năm tới.

Đặc biệt, trong lĩnh vực công nghệ tài chính, TPHCM tăng 12 bậc, từ vị trí 83 lên 71, đạt 645 điểm, tăng 11 điểm so với kỳ trước. So với vị trí 98 của 18 tháng trước, việc vươn lên hạng 67 là tín hiệu tích cực đối với mục tiêu Chính phủ đặt ra là đưa Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC) vào nhóm 75 trung tâm tài chính thế giới vào năm 2035; đồng thời tạo thêm cơ sở để TPHCM hướng tới mục tiêu top 50 GFCI vào năm 2045.

Việc TPHCM tăng hạng trên bảng xếp hạng GFCI cho thấy mức độ nhận diện và đánh giá đối với thành phố trong mạng lưới tài chính quốc tế đang được cải thiện, qua đó tạo thêm thuận lợi cho quá trình phát triển VIFC-HCMC. Với một trung tâm tài chính, uy tín là tài sản quan trọng, nhưng uy tín chỉ bền vững khi được bảo chứng bằng năng lực tổ chức thực hiện và những kết quả cụ thể.

VIFC-HCMC vì vậy đang đứng trước yêu cầu chuyển nhanh từ giai đoạn tạo dựng sự quan tâm sang hình thành nền tảng vận hành, phát triển sản phẩm tài chính, kết nối đối tác và xúc tiến giao dịch; qua đó chuyển hóa sự quan tâm của nhà đầu tư thành cam kết đầu tư, dòng vốn giải ngân và hoạt động kinh doanh thực tế.

Cũng cần nhìn đúng bản chất của GFCI. Đây không phải thước đo trực tiếp quy mô giao dịch hay lượng vốn luân chuyển qua một trung tâm tài chính, mà là chỉ số kết hợp nhiều yếu tố định lượng với đánh giá của giới chuyên môn quốc tế. Trong khi đó, VIFC-HCMC vẫn đang trên lộ trình tiến tới vận hành đầy đủ và mới bắt đầu đón những định chế nòng cốt đầu tiên.

Vì vậy, việc tăng hạng trước hết là tín hiệu tích cực về năng lực cạnh tranh, môi trường phát triển và mức độ nhận diện của TPHCM trên bản đồ tài chính quốc tế. Kết quả này vừa tạo thêm thuận lợi cho quá trình triển khai VIFC-HCMC, vừa đặt ra yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực thi. Chính những chuyển động thực chất từ đây mới là nền tảng để TPHCM củng cố vị thế và tiếp tục cải thiện thứ hạng trong các kỳ đánh giá tiếp theo.

Sau khoảng 6 tháng triển khai Kết luận số 140/TB-CQĐH ngày 31-3-2026, bên cạnh hiệu quả về truyền thông và xúc tiến quốc tế, VIFC-HCMC đã xuất hiện những kết quả cụ thể. Một số cấu phần đã được đưa vào vận hành như Fintech Hub, cổng đăng ký thành viên trực tuyến.

Một số dự án đầu tư và hợp tác đáng chú ý cũng được hình thành, như dự án trụ sở trị giá 450 triệu USD của Ngân hàng UOB Việt Nam hay quan hệ đối tác giữa HDBank và Sở Giao dịch chứng khoán London (LSE). Cùng với đó là quá trình xây dựng các hệ sinh thái tài chính chuyên biệt về hàng hải, hàng không, tài chính xanh...

Những chuyển động này cho thấy VIFC-HCMC đã bắt đầu đi từ nhận diện sang thực thi. Tuy nhiên, thước đo quan trọng hơn trong giai đoạn tới sẽ không còn chỉ là thứ hạng, mà là số thành viên được công nhận, số sản phẩm được triển khai, số giao dịch được thực hiện, dòng vốn được huy động và những cơ chế pháp lý thực sự đi vào cuộc sống.

Điều này càng đáng lưu ý khi tại một sự kiện ở Đà Nẵng hồi tháng 7, các chuyên gia đã chỉ ra 3 khoảng trống cần sớm khắc phục, gồm công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá, hạ tầng thị trường và cơ chế thoái vốn. Đây nên được xem là những ưu tiên cần xử lý song song với quá trình hoàn thiện sản phẩm, cơ chế và thu hút thành viên. Bởi nếu những khoảng trống này chưa được thu hẹp, lợi thế về nhận diện sẽ khó chuyển hóa đầy đủ thành dòng vốn và hoạt động thực chất.

Như lãnh đạo Cơ quan điều hành VIFC-HCMC từng khẳng định tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào VIFC-HCMC năm 2026 hồi tháng 8, điều quan trọng hơn cả là khả năng chuyển các cam kết thành định chế, sản phẩm, giao dịch và dòng vốn thực tế. Đó cũng chính là yêu cầu đặt ra sau bước tiến tại GFCI 40.

Một tham chiếu khác là Chỉ số năng lực cạnh tranh Trung tâm Tài chính (FCCI), do Đại học New York Abu Dhabi/Trường Kinh doanh Stern ra mắt tháng 12-2025 với sự hậu thuẫn của Ray Dalio. Khác với những bảng xếp hạng chủ yếu phản ánh vị thế hiện tại, FCCI dành trọng số đáng kể cho các yếu tố hướng tới tương lai, trong đó có trụ cột “Động lực”.

Với một trung tâm còn non trẻ nhưng có dư địa tăng trưởng lớn như VIFC-HCMC, đây là lợi thế đáng kể để trong giai đoạn kế tiếp, thực lực và danh tiếng có thể song hành, còn thực thi phải được chuyển hóa thành những kết quả thực chất.

Thứ hạng 67 có thể tạo thêm niềm tin, mở rộng độ nhận diện và hỗ trợ quá trình kết nối quốc tế. Để vị trí ấy bền vững và tiến thêm, VIFC-HCMC cần được bảo chứng bằng thực lực và thực thi: có định chế đi vào hoạt động, có sản phẩm được sử dụng, có giao dịch được thực hiện và có dòng vốn thực sự luân chuyển qua trung tâm. Khi đó, thứ hạng sẽ không chỉ là một tín hiệu tích cực, mà trở thành kết quả phản ánh một nền tảng phát triển đã được hình thành và củng cố.