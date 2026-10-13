Tiếp sức doanh nghiệp trẻ bứt phá trong giai đoạn mới

Hiện thực khát vọng khởi nghiệp

Anh Trần Thiện Nam, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Sản xuất và Phát triển Xây dựng Đức Nam, xã Bình Giang, tỉnh Ninh Bình được Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026.

Khởi nghiệp từ một xưởng cơ khí nhỏ sau đó bứt phá trở thành Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026, anh Trần Thiện Nam, Giám đốc điều hành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Phát triển Xây dựng Đức Nam, xã Bình Giang, tỉnh Ninh Bình đã chứng minh ý chí của người trẻ trên thương trường, khích lệ tinh thần khởi nghiệp cho thanh niên địa phương.

Sinh năm 1994, lớn lên ở vùng quê thuần nông còn nhiều khó khăn, anh Nam sớm ý thức giá trị của lao động và nuôi dưỡng khát vọng lập nghiệp bằng chính đôi tay mình. Tốt nghiệp Trung học phổ thông, anh lên Hà Nội học quản trị doanh nghiệp và điều hành sản xuất. Ở đây, anh bén duyên với nghề nhôm kính. Sau 2 năm tích lũy kinh nghiệm, năm 2014, anh trở về quê, bắt đầu hành trình khởi nghiệp trên chính mảnh đất quê hương.

Xưởng cơ khí của anh Nam được dựng ngay tại gia đình với vỏn vẹn 3 người thợ. Thời gian đầu, anh vừa trực tiếp sản xuất, lắp ráp công trình, vừa chủ động tìm kiếm khách hàng, tích lũy kinh nghiệm và từng bước hoàn thiện cách thức tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh. Những ngày đầu khởi nghiệp khó khăn, thiếu thốn cả về vốn, nhân lực lẫn thị trường, anh Nam vẫn kiên trì từng bước gây dựng uy tín và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Với những kinh nghiệm tích lũy trong quá trình sản xuất, thi công cùng các mối quan hệ đã gây dựng, năm 2022, anh Nam thành lập Công ty TNHH Sản xuất và Phát triển Xây dựng Đức Nam, đánh dấu bước chuyển từ mô hình sản xuất nhỏ lẻ sang hoạt động doanh nghiệp chuyên nghiệp hơn.

Anh Nam chia sẻ, doanh nghiệp thành lập đúng lúc thị trường có nhiều biến động, khó khăn lớn nhất là làm sao để một doanh nghiệp trẻ như Đức Nam có thể khẳng định năng lực trước các chủ đầu tư dự án công. Bên cạnh đó, thị trường ngày càng đặt ra những yêu cầu cao hơn về chất lượng sản phẩm, tiến độ thi công và năng lực cạnh tranh, đòi hỏi doanh nghiệp phải liên tục đổi mới nâng cao chất lượng sản phẩm và chủ động thích ứng để tồn tại, phát triển.

Anh Trần Thiện Nam, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Sản xuất và Phát triển Xây dựng Đức Nam, xã Bình Giang, tỉnh Ninh Bình, giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp.

Không dừng lại ở những kinh nghiệm sẵn có, anh Nam chủ động cập nhật công nghệ gia công cơ khí hiện đại, đầu tư hệ thống máy móc, thiết bị chuyên dụng như máy cắt CNC, máy khoét khóa CNC và dây chuyền cắt, ép góc tự động. Việc ứng dụng các thiết bị này giúp nâng cao độ chính xác trong gia công, giảm tỷ lệ sai hỏng và tiết kiệm khoảng 15% chi phí nguyên vật liệu.

Bên cạnh đầu tư công nghệ, anh Nam trực tiếp tham gia chỉ đạo các khâu từ thiết kế đến thi công, kết hợp kinh nghiệm kỹ thuật với phương thức quản lý bài bản nhằm kiểm soát chất lượng ở từng công đoạn. Nhờ đó, các sản phẩm cửa nhôm kính ngày càng hoàn thiện về độ chính xác, độ bền và tính thẩm mỹ, đáp ứng yêu cầu của nhiều loại công trình, từ trường học, trụ sở cơ quan đến biệt thự, nhà xưởng. Đây là nền tảng để Công ty từng bước khẳng định uy tín, mở rộng thị trường tại Ninh Bình và các tỉnh lân cận.

Với quy mô nhà xưởng 500m2 được đầu tư bài bản hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại, Công ty hiện tạo việc làm ổn định cho gần 15 lao động địa phương, chủ yếu là thanh niên, với mức thu nhập từ 12 - 16 triệu đồng/người/tháng. Doanh thu của doanh nghiệp đạt khoảng 10 tỷ đồng mỗi năm.

Giai đoạn 2026 - 2030, công ty đặt mục tiêu trở thành một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực nhôm kính và cơ khí tại khu vực phía Bắc. Để hiện thực mục tiêu này, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư dây chuyền sản xuất tự động hóa, mở rộng nhà xưởng, chú trọng đào tạo đội ngũ thợ lành nghề, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại địa phương.

Với những thành tích cao trong sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho lao động địa phương, tháng 6/2026, anh Trần Thiện Nam được Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam bình chọn và trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026.

Điểm tựa của những doanh nghiệp trẻ

Anh Trần Thiện Nam, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Sản xuất và Phát triển Xây dựng Đức Nam, xã Bình Giang, tỉnh Ninh Bình, giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp.

Sau hợp nhất, không gian phát triển và nguồn lực của tỉnh Ninh Bình được mở rộng, mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực cạnh tranh và sự liên kết giữa các doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình phát huy vai trò cầu nối, đồng hành cùng hội viên tháo gỡ khó khăn, mở rộng hợp tác, tìm kiếm cơ hội kinh doanh, tạo nền tảng để doanh nghiệp trẻ phát triển ổn định và bền vững.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình hiện có trên 700 hội viên là chủ các cơ sở kinh doanh, lãnh đạo doanh nghiệp hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Mỗi doanh nghiệp có thế mạnh, kinh nghiệm và mạng lưới đối tác riêng, tạo điều kiện để các hội viên kết nối, bổ trợ lẫn nhau trong sản xuất, kinh doanh. Sau khi kiện toàn tổ chức vào tháng 7/2025, Hội tập trung phát huy lợi thế này, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, mở rộng hợp tác, nâng cao năng lực cạnh tranh và tìm kiếm cơ hội phát triển.

Hội duy trì các chương trình thăm, làm việc trực tiếp với doanh nghiệp hội viên để nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, kịp thời ghi nhận khó khăn và nhu cầu hỗ trợ. Từ thực tiễn của doanh nghiệp, Hội đẩy mạnh kết nối giao thương, mở rộng cơ hội hợp tác và đưa hội viên tiếp cận các dự án lớn trên địa bàn. Riêng khu vực Hà Nam đã ghi nhận 34 hợp đồng kinh tế giữa các doanh nghiệp hội viên và hơn 30 cơ hội giao thương mới. Hội cũng làm việc với Ban Quản lý dự án Nam Cao, Khu Công nghệ cao, đồng thời tổ chức kết nối doanh nghiệp hội viên tham gia cung ứng cho Dự án Sun Urban City Hà Nam.

Cùng với việc mở rộng thị trường, Hội chú trọng nâng cao năng lực quản trị, giúp doanh nghiệp chủ động thích ứng với những thay đổi của môi trường kinh doanh. Chương trình “Cà phê Doanh nhân” được duy trì với các chủ đề thiết thực như tháo gỡ vướng mắc trong quản lý tài chính, cập nhật xu hướng lãi suất, xây dựng hệ thống doanh nghiệp và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong marketing, quản trị.

Tại khu vực Nam Định, chương trình đào tạo về thuế giúp hội viên cập nhật chính sách, quy định mới, nâng cao khả năng tuân thủ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Song song với hỗ trợ về thị trường và năng lực điều hành, Hội từng bước đa dạng hóa các kênh xúc tiến thương mại, tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với khách hàng. Khu vực Hoa Lư triển khai xây dựng hệ thống màn hình LED quảng bá sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp hội viên, tạo thêm kênh giới thiệu thương hiệu và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường. Hội cũng phối hợp tổ chức chương trình đào tạo “Robot STEM” dành cho con em doanh nhân hội viên, góp phần khuyến khích tiếp cận khoa học, công nghệ và xây dựng sự gắn kết trong cộng đồng doanh nhân trẻ.

Ông Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình cho biết, bên cạnh công tác hỗ trợ hội viên, Hội phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước, kịp thời phản ánh những vướng mắc từ thực tiễn, đề xuất giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh. Việc tăng cường liên kết giữa các hội viên và mở rộng mạng lưới hợp tác được xác định là hướng đi quan trọng, tạo thêm nguồn lực để doanh nghiệp trẻ tận dụng lợi thế sau hợp nhất, phát triển ổn định và bền vững.

Thời gian tới, Hội tiếp tục khảo sát, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu thực tế của hội viên để có hình thức hỗ trợ phù hợp, từ tìm kiếm đối tác, nâng cao năng lực quản trị đến ứng dụng công nghệ, mở rộng thị trường. Hội tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan tìm hướng tháo gỡ những kiến nghị của doanh nghiệp. Hội đề xuất với lãnh đạo tỉnh quan tâm phát triển hạ tầng hỗ trợ khởi nghiệp, không gian kết nối doanh nhân, mạng lưới chuyên gia và các điểm giới thiệu sản phẩm địa phương gắn với du lịch… tạo điều kiện thuận lợi giúp doanh nghiệp phát triển, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động, đóng góp tích cực vào ngân sách và sự phát triển chung.