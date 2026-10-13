Công ty thuộc hệ sinh thái Sun Group lãi gần 4 tỷ đồng mỗi ngày

Trong báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong 6 tháng đầu năm nay, CTCP Tập đoàn Mặt Trời ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 722 tỷ đồng. Như vậy, trung bình mỗi ngày doanh nghiệp lãi gần 4 tỷ đồng.

Tính đến 30/6/2026, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt hơn 34.613 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu ở mức 29.127 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 3.370 tỷ đồng.

Qua đó có thể thấy việc duy trì nền tảng vốn dồi dào giúp Tập đoàn Mặt Trời đảm bảo năng lực tài chính ổn định khi các dự án bất động sản hoàn thiện đầu tư và đưa vào kinh doanh thời gian tới.

Đáng chú ý, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp giảm xuống 1,82 lần, đây là mức an toàn với doanh nghiệp bất động sản.

Bên cạnh kết quả lợi nhuận tích cực, khả năng thanh toán của Tập đoàn Mặt Trời tiếp tục được cải thiện và duy trì ở ngưỡng an toàn.

Cụ thể, hệ số thanh toán ngắn hạn đạt 1,74 lần, cho thấy công ty chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực ngắn hạn để triển khai các dự án. Đồng thời, hệ số thanh toán lãi vay đạt 2,15 lần giúp đảm bảo khả năng chi trả các khoản lãi vay phát sinh.

Bên cạnh đó, nguồn tài chính lành mạnh là một trong những cơ sở để Tập đoàn Mặt Trời thúc đẩy đầu tư xây dựng danh mục dự án trọng điểm như tại Thanh Hóa, Quảng Trị, TP.HCM,…

Tập đoàn Mặt Trời được thành lập năm 2007 tại Đà Nẵng, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và dịch vụ vui chơi giải trí, nắm giữ danh mục đầu tư đa dạng và đóng vai trò hạt nhân trong hệ sinh thái Sun Group.

Hồi đầu năm, UBND TP.HCM quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa tại phường Bình Quới. Liên danh CTCP Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group), Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long và Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời là nhà đầu tư thực hiện dự án này.

Tổng vốn đầu tư khoảng 98.710 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư khoảng 14.880 tỷ đồng, phần còn lại huy động từ các tổ chức tín dụng. Thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo tiến độ phê duyệt, dự án triển khai trong 10 năm, bao gồm hoàn tất thủ tục đầu tư, xây dựng và đưa vào vận hành.