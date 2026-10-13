Ông Lê Thanh Hải gia nhập Ban điều hành Vietbank

1. Vietbank bổ nhiệm lãnh đạo mới phụ trách điều hành. (Ảnh minh họa)

Vietbank vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Thanh Hải giữ chức Phó Tổng Giám đốc nhằm kiện toàn đội ngũ điều hành và tăng cường năng lực triển khai chiến lược kinh doanh của ngân hàng.

Ông Lê Thanh Hải có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, với thế mạnh về quản trị hoạt động ngân hàng bán lẻ, phát triển sản phẩm và dịch vụ thẻ, nâng cao trải nghiệm khách hàng và thúc đẩy chuyển đổi số.

Trước khi gia nhập Vietbank, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại SeABank, gồm Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Ban Chuyển đổi, Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân, Phó Giám đốc Khối Bán lẻ, Giám đốc Trung tâm Thẻ và Giám đốc Ban Truyền thông. Ông cũng từng giữ chức Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ tại NCB và Trưởng phòng Quản lý Đại lý tại VIB.

Về trình độ chuyên môn, ông Lê Thanh Hải có bằng Thạc sĩ Quản lý Kinh tế của Trường Đại học Khoa học Ứng dụng và Nghệ thuật Tây Bắc Thụy Sĩ (FHNW), cùng bằng Cử nhân Tài chính - Ngân hàng của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU).

Theo Vietbank, việc bổ nhiệm nằm trong kế hoạch củng cố đội ngũ lãnh đạo cấp cao, hướng tới tăng cường năng lực quản trị và nâng cao hiệu quả vận hành. Với kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ, ông Hải được kỳ vọng đóng góp vào việc mở rộng tệp khách hàng, phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong hoạt động kinh doanh.

Trên cương vị mới, ông sẽ phối hợp cùng Ban Điều hành triển khai các định hướng chiến lược, tập trung vào hiệu quả kinh doanh, chất lượng phục vụ, kiểm soát rủi ro và trải nghiệm khách hàng.

Tính đến thời điểm công bố thông tin, Vietbank có Quyền Tổng Giám đốc là ông Chester Gorski và 3 Phó Tổng Giám đốc.