Tám giá trị văn hóa tạo ra năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Diễn đàn Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam 2026.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh, văn hóa doanh nghiệp trước hết phải được thể hiện bằng tinh thần thượng tôn pháp luật, cam kết chất lượng và trách nhiệm đến cùng với khách hàng. Khi phát hiện sản phẩm có lỗi, doanh nghiệp cần chủ động thông tin, khắc phục và chịu trách nhiệm; khi đã cam kết bán hàng, dù số lượng ít, cũng phải thực hiện đúng cam kết và bảo đảm chất lượng ở mức cao nhất.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng dẫn câu chuyện phát triển văn hóa ẩm thực Nhật Bản để nhấn mạnh triết lý làm nghề: các hộ kinh doanh có thể chỉ sản xuất 100 chiếc bánh, nhưng phải dồn trọn tâm huyết, năng lượng và tình yêu vào từng sản phẩm, thay vì mở rộng tràn lan khiến chất lượng suy giảm. Giá trị thực mang lại cho khách hàng phải là căn cứ cho mọi quyết định của doanh nghiệp, kể cả sau khi sản phẩm đã được bán và tiền đã được thanh toán. Bài học từ doanh nghiệp Nhật Bản cũng cho thấy trách nhiệm với khách hàng không kết thúc khi hợp đồng hoàn thành.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng khai mạc Diễn đàn.

Từ bài học này, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng gợi mở 8 giá trị văn hóa cần được chú trọng trong phát triển doanh nghiệp:

Thứ nhất, cam kết chất lượng và giữ gìn uy tín thương hiệu: Thực hiện đúng những gì đã tuyên bố, bảo đảm chất lượng sản phẩm ở mức cao nhất. Thứ hai, lấy giá trị thực cho khách hàng làm căn cứ hành động: Duy trì sự tận tâm và trách nhiệm ngay cả sau khi đã hoàn tất giao dịch, coi sự hài lòng và lợi ích thực chất của khách hàng là thước đo giá trị. Thứ ba, tôn trọng con người: Trọng dụng nhân tài, phát huy năng lực, nuôi dưỡng động lực và tạo điều kiện để mỗi cá nhân phát triển.

Thứ tư, tôn trọng đổi mới sáng tạo: Xây dựng văn hóa học tập liên tục, chủ động thích ứng nhanh trước những thay đổi của thị trường và môi trường kinh doanh. Thứ năm, sử dụng dữ liệu và tiên phong ứng dụng AI có trách nhiệm: Đưa dữ liệu vào quá trình ra quyết định, mạnh dạn ứng dụng trí tuệ nhân tạo gắn với yêu cầu về trách nhiệm và hiệu quả. Thứ sáu, nêu gương và làm gương: Phát huy vai trò của người đứng đầu, đề cao tinh thần giữ lời hứa, dám nhận trách nhiệm và sẵn sàng tiếp nhận phản biện trong nội bộ.

Thứ bảy, giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam: Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, đồng thời bảo tồn và phát huy những giá trị đặc sắc của dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế. Thứ tám, gắn khát vọng doanh nghiệp với trách nhiệm quốc gia và cộng đồng: Kết nối sứ mệnh phát triển của doanh nghiệp với lợi ích dài hạn của đất nước, dân tộc và xã hội, qua đó tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững, trường tồn.

Mở rộng từ giá trị văn hóa đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam cho rằng, cần chuyển các giá trị văn hóa từ nhận thức thành những tiêu chí có thể đo lường, quản trị và tạo ra giá trị kinh tế thực chất.

Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam Hồ Anh Tuấn: Niềm tin của thị trường và cộng đồng doanh nghiệp có vai trò thiết yếu đối với hoạt động kinh doanh.

Trong đó, việc xây dựng bộ đo lường môi trường văn hóa kinh doanh có ý nghĩa quan trọng, giúp các địa phương quan tâm hơn đến việc kiến tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, đồng thời thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa.

Một trong những nội dung trọng tâm là xây dựng bộ chỉ số niềm tin, bởi niềm tin của thị trường và cộng đồng doanh nghiệp có vai trò thiết yếu đối với hoạt động kinh doanh. Khi niềm tin được lượng hóa bằng các tiêu chí phù hợp, doanh nghiệp và cơ quan quản lý có thể đánh giá, theo dõi, quản trị và từng bước cải thiện môi trường văn hóa kinh doanh.

Bên cạnh đó, Đề án “Bộ chỉ số văn hóa doanh nghiệp” đang được định hướng như một công cụ nhận diện và đánh giá các doanh nghiệp đáp ứng chuẩn mực văn hóa kinh doanh, tương tự vai trò nhận diện giá trị của chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm. Bộ chỉ số không chỉ giúp doanh nghiệp đưa văn hóa vào hoạt động quản trị, mà còn hướng tới đánh giá hàm lượng văn hóa trong sản phẩm Việt Nam, qua đó gia tăng giá trị và đưa bản sắc Việt Nam ra thị trường quốc tế thông qua những chuẩn mực kinh doanh có khả năng hội nhập toàn cầu.

Ông Hồ Anh Tuấn cũng nhấn mạnh vai trò lan tỏa văn hóa của doanh nghiệp và doanh nhân, đặc biệt là những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế và quan hệ đối ngoại. Doanh nhân không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn là những đại diện trực tiếp truyền tải hình ảnh, bản sắc và tinh thần kinh doanh Việt Nam. Vì vậy, việc xây dựng mạng lưới doanh nhân Việt Nam trong và ngoài nước, hướng tới hình thành các đại sứ văn hóa kinh doanh, được kỳ vọng sẽ thúc đẩy kết nối, lan tỏa giá trị và triển khai các sáng kiến văn hóa doanh nghiệp.

Với chủ đề xuyên suốt “Văn hóa doanh nghiệp - Nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững”, Diễn đàn đã cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Quyết định số 1157/QĐ-TTg ngày 26/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về Khung chuẩn mực đạo đức, văn hóa kinh doanh. Diễn đàn hướng tới tạo dựng không gian đối thoại giữa các cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp; cùng nhận diện những yêu cầu mới trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất các giải pháp đưa văn hóa trở thành một phần thiết yếu trong chiến lược phát triển.