Đảng ủy phường Tây Nha Trang tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi

Sáng 13-10, Đảng ủy phường Tây Nha Trang tổ chức vòng sơ khảo Hội thi Bí thư chi bộ giỏi tại cụm 1. Đến dự có lãnh đạo Đảng ủy phường Tây Nha Trang, các đảng bộ trực thuộc và thí sinh, đảng viên.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Tây Nha Trang, các đảng bộ trực thuộc và thí sinh, đảng viên tham dự hội thi.

Tham gia hội thi có 22 thí sinh là bí thư chi bộ các cơ quan, đơn vị trong cụm 1 gồm: Đảng bộ Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa; Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Khánh Hòa; Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa; Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa; Chi bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phát triển Hạ tầng Khánh Hòa; Chi bộ Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nha Trang; Chi bộ Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Đại phát Nha Trang; Chi bộ Công ty Bảo hiểm PJICO Khánh Hòa; Chi bộ Ngân hàng TMCP Kiên Long chi nhánh Khánh Hòa.

Các thí sinh thi 2 phần trắc nghiệm kiến thức, tự luận và thi kỹ năng. Nội dung tập trung vào công tác xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đối với phần thi kỹ năng, thí sinh cần thể hiện được kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng của người bí thư chi bộ, tính thực tiễn và khả năng áp dụng tại cơ sở; ưu tiên những giải pháp mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả…

Thí sinh đến từ Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Khánh Hòa trình bày phần thi kỹ năng.

Được biết, Đảng ủy phường Tây Nha Trang tổ chức vòng sơ khảo Hội thi Bí thư chi bộ giỏi tại 4 cụm. Những thí sinh xuất sắc của các cụm sẽ được lựa chọn để tham gia vòng chung khảo dự kiến tổ chức vào tháng 2-2027.

Hội thi Bí thư chi bộ giỏi là đợt sinh hoạt chính trị, nghiệp vụ sâu rộng trong toàn Đảng bộ phường nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Đồng thời, tạo điều kiện để đội ngũ bí thư, phó bí thư, chi ủy viên các chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường có dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học tập các phương pháp, mô hình, cách làm hay; qua đó nâng cao kỹ năng chuẩn bị nội dung sinh hoạt, chủ trì hội nghị, tổ chức thảo luận, ban hành nghị quyết, phân công nhiệm vụ và giải quyết những vấn đề thực tiễn phát sinh tại chi bộ, cơ quan, đơn vị.

Quang cảnh hội thi.