Quảng Trị: Khoảng 40kg cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch

Ảnh chụp chiều 1/10, cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: MP)

Tình trạng cá chết trôi dạt vào bờ biển kéo dài khoảng 1km dọc bờ biển thôn Tân Lý, xã Đông Trạch. Cá chết chủ yếu là cá mòi, có kích thước nhỏ, nằm trên bãi cát và tập trung nhiều ở khu vực sát mép nước, bốc mùi hôi.

Phát hiện sự việc, người dân thông tin tới Ủy ban nhân dân xã và tiến hành thu gom, chôn lấp nhằm hạn chế ảnh hưởng môi trường.

Qua nắm thông tin, chính quyền địa phương đã giao Phòng Kinh tế xã kiểm tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân cá chết. Trong đó, nguyên nhân ô nhiễm môi trường nước được loại trừ bởi nước biển trong xanh bình thường và các loại cá khác không có biểu hiện khác thường.

Theo ngư dân địa phương, cá mòi thường đi theo đàn nên việc nhiều con cá kích thước nhỏ chết hàng loạt có thể xuất phát từ nguyên nhân đánh bắt bằng nghề giã cào và không loại trừ việc đánh bắt vi phạm pháp luật.

Trước tình hình này, lãnh đạo Chi cục Thủy sản và kiểm ngư Quảng Trị đề nghị Ủy ban nhân dân xã Đông Trạch khẩn trương làm rõ nguyên nhân cá chết; đồng thời thực hiện quyết liệt, nghiêm túc các biện pháp chống khai thác IUU trên vùng biển gần bờ mà địa phương quản lý.