Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri xã Nguyên Bình trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Hội nghị tiếp xúc cử tri xã Nguyên Bình của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Tại hội nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Kỳ họp dự kiến khai mạc ngày 17/10 và bế mạc ngày 21/11/2026.

Các ý kiến tại hội nghị tập trung vào một số vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống và hoạt động tại cơ sở. Trong lĩnh vực giáo dục, cử tri đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, khu ký túc xá cho học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Nguyên Bình; nghiên cứu tỷ lệ học sinh theo từng dân tộc trong tuyển sinh lớp 6, bảo đảm sự hài hòa giữa các dân tộc.

Về y tế, đề nghị xây dựng tiêu chí cụ thể xác định số lượng viên chức tại các trạm y tế, phù hợp với quy mô dân số, địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ. Xem xét điều chỉnh, tăng mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách và chi hội trưởng các tổ chức chính trị - xã hội ở xóm, tổ dân phố; có chính sách phù hợp với trình độ, năng lực và trách nhiệm thực tế, tạo động lực để đội ngũ cán bộ cơ sở yên tâm công tác lâu dài.

Trong lĩnh vực hạ tầng, quản lý địa phương, cử tri phản ánh những vướng mắc liên quan đến thẩm quyền, quy hoạch các dự án giao thông, đất đai, rừng phòng hộ; công tác quản lý, xử lý ô nhiễm môi trường, thoát nước tại khu vực chợ và việc thực hiện đấu thầu. Các ý kiến đề nghị cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh.

Bên cạnh đó, cử tri đề nghị quan tâm đầu tư phương tiện, thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền lưu động tại cơ sở; có thể bố trí kinh phí hoặc huy động nguồn lực xã hội hóa để trang bị cho các nhà văn hóa xóm, tổ dân phố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Cử tri xã Nguyên Bình phát biểu kiến nghị với đại biểu Quốc hội.

Tại hội nghị tiếp xúc, lãnh đạo xã và các sở, ngành của tỉnh trả lời những vấn đề cử tri quan tâm. Những kiến nghị được tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.