TP Hồ Chí Minh chủ động ứng phó đỉnh triều vượt báo động 3 vào cuối tháng 10

Nhiều phương tiện di chuyển khó khăn do triều cường trên đường Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 6/11/2025. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, Ủy ban Nhân dân các phường, xã, đặc khu của thành phố khẩn trương, chủ động ứng phó các tình huống thiên tai trong mùa mưa, bão năm 2026, đặc biệt là các đợt mưa lớn và triều cường trong tháng 10.

Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho thấy đỉnh triều cao nhất năm 2026 trên địa bàn thành phố sẽ rơi vào thời điểm cuối tháng 10 (tức kỳ triều cường sau rằm tháng 9 âm lịch). Cụ thể, dự báo đỉnh triều cao nhất năm tại trạm Phú An là 1,70m-1,75m; thời gian xuất hiện từ ngày 27-29/10 (18-20/9 âm lịch); vượt mức báo động 3I (từ 0,10m-0,15m). Trong khi đó, đỉnh triều tại trạm Thủ Dầu Một là 1,82m-1,87m; thời gian xuất hiện từ ngày 27-29/10 (18-20/9 âm lịch); vượt mức báo động 3 (từ 0,22m-0,27m).

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng cảnh báo trong 10 ngày đầu tháng 10/2026, thời tiết khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh, có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ gây ngập vùng kém khả năng tiêu thoát nước trong đô thị, ngập lụt hoặc sạt lở khu vực ven sông và vùng trũng, thấp.

Để ứng phó với các tình huống thiên tai, mưa lớn, triều cường cuối năm 2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, Ủy ban Nhân dân 168 phường, xã, đặc khu của thành phố chủ động, sẵn sàng triển khai thực hiện các phương án phòng, chống thiên tai, ứng phó tình trạng ngập lụt do mưa lớn, triều cường và xả lũ trên địa bàn.

Các địa phương, đơn vị tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, cảnh báo, hướng dẫn giao thông; tuyệt đối không để người dân và phương tiện lưu thông qua khu vực bị ngập sâu, sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở nếu không bảo đảm an toàn; triển khai biện pháp ứng phó ngập úng ở đô thị; bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, đê bao, bờ bao bảo vệ sản xuất; sẵn sàng phương tiện, lực lượng hỗ trợ nhân dân sơ tán, cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống.

Cùng với đó chủ động rà soát, sơ tán người dân trong khu vực ngập sâu do triều cường, mưa lớn, khu vực bị sạt lở đến nơi an toàn; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền chỉ đạo đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân các phường, xã, đặc khu có nhiệm vụ kiểm tra, rà soát các địa bàn, khu vực xung yếu, nhất là các khu vực đã xảy ra mưa lớn, ngập sâu; triển khai các giải pháp, phương án khơi thông dòng chảy, bảo đảm tiêu thoát nước, phòng ngừa ngập úng đô thị. Các địa phương đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình phòng, chống thiên tai đã được Ủy ban Nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương thực hiện trên địa bàn quản lý; triển khai phương án bảo vệ an toàn các công trình đê điều, phòng, chống thiên tai trên địa bàn.

Người dân di chuyển khó khăn trên đường Phạm Hữu Lầu, phường Tân Mỹ do triều cường dâng cao, ngày 6/11/2025. (Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN)

Sở Xây dựng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý Khai thác dịch vụ Thủy lợi thành phố, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước đô thị thành phố, Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật thành phố, Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình Thủy lợi thành phố được giao chủ động tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, lắp biển cảnh báo, rào chắn, đèn báo hiệu, đèn chiếu sáng, bảng chỉ dẫn, bảng thông tin hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các công trình hầm, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn.

Các đơn vị bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính, chống ngập lụt khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư. Thành phố cũng yêu cầu các đơn vị rà soát, chặt tỉa cây xanh, hạn chế tối đa việc cây xanh gãy, đổ gây tai nạn khi xảy ra giông gió, mưa lớn; xử lý nhanh các sự cố cây xanh gãy, đổ do ảnh hưởng của mưa lớn, giông lốc gây ra./.