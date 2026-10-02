An Giang: Phát động '80 ngày thi đua quyết thắng, viết tiếp bản hùng ca'

Quang cảnh lễ phát động. Ảnh: Phương Vũ

Đại tá Nguyễn Việt Thắng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS), Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh An Giang chủ trì lễ phát động.

Tham dự có: Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cùng cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh.

Với chủ đề “80 ngày thi đua Quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca”, đợt thi đua diễn ra trong 80 ngày, từ ngày 5/10 đến 25/12, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026.

Đại tá Nguyễn Việt Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh An Giang phát biểu. Ảnh: Phương Vũ

Đợt thi đua tập trung vào 3 nội dung trọng tâm: đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ; thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Trong đó, các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao chất lượng huấn luyện, phấn đấu kết quả kiểm tra cuối năm 100% đạt yêu cầu, trong đó từ 75% trở lên khá, giỏi.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách Quân đội, hậu phương Quân đội, nhất là “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; tăng cường xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, phấn đấu tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,2%.

Thủ trưởng 3 cơ quan Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các Trung đoàn 892, 893, 44, 45 ký kết giao ước thi đua. Ảnh: Phương Vũ

Đại tá Nguyễn Việt Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh An Giang ký xác nhận thi đua. Ảnh: Phương Vũ

LLVT tỉnh cũng đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phấn đấu đến hết năm 2026, 100% cán bộ, chiến sĩ có hiểu biết, kiến thức, kỹ năng số, sử dụng được các nền tảng, dịch vụ số phục vụ công việc, trở thành “quân nhân số”.

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh, Thượng tá Dương Tấn Giàu, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu quyết tâm thực hiện thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu của đợt thi đua, gắn thi đua với nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy và chấp hành kỷ luật.

Tại buổi lễ, thủ trưởng 3 cơ quan Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các Trung đoàn 892, 893, 44, 45 ký kết giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm tạo chuyển biến vững chắc trên các mặt công tác, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026.