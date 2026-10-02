Miền Bắc mưa lạnh từ cuối tuần, vùng núi có nơi rét 14°C

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ lúc 7h phổ biến 27-29°C.

Khoảng chiều tối và đêm 4/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó đến các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ đêm cùng ngày, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-22°C, vùng núi cao 14-17°C.

Miền Bắc sắp đón gió mùa đông bắc, trời chuyển mưa lạnh. (Ảnh minh hoạ)

Từ gần sáng 5/10, không khí sẽ ảnh hưởng đến khu vực Hà Nội. Từ đêm 4/10 đến sáng 5/10, khu vực này có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to. Từ gần sáng 5/10, Hà Nội chuyển lạnh.

Trên biển, từ khoảng gần sáng và sáng 5/10, vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-3m, biển động mạnh. Từ 5/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Từ 6/10, vùng gió mạnh mở rộng ra khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa).

Từ 4/10 đến sáng 5/10, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Từ đêm 4/10 đến 6/10, Thanh Hóa đến TP Huế mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to.

Trong mưa dông khả năng cao xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.