Phân luồng giao thông phục vụ thi công ga Tao Đàn, Bảy Hiền từ 10/10

Phối cảnh nhà ga Tao Đàn của tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương). Ảnh: TTXVN phát

Điều chỉnh giao thông nhiều tuyến đường

Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh, về công tác phân luồng, tổ chức giao thông và thi công đường tạm, đường tránh, tổng thầu EPC đã hoàn thành công tác phân luồng giao thông tại các ga Hòa Hưng, Lê Thị Riêng, Phạm Văn Hai, Bà Quẹo và Phạm Văn Bạch. Hiện công tác chuẩn bị phân luồng, rào chắn thi công tại ga Tao Đàn và Bảy Hiền đang được khẩn trương triển khai, dự kiến thực hiện từ ngày 10/10 tới.

Đối với việc thi công nhà ga ST02 - Tao Đàn, đường Cách Mạng Tháng Tám, đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Thị Minh Khai, tổ chức lưu thông một chiều các loại xe theo hướng từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Thị Minh Khai. Lộ trình lưu thông thay thế: Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Minh Khai - Huyền Trân Công Chúa - Thủ Khoa Huân - Lê Thánh Tôn - Phạm Hồng Thái - Cách Mạng Tháng Tám.

Đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn từ Cao Thắng đến Huyền Trân Công Chúa, tổ chức lưu thông một chiều các loại xe theo hướng từ Cao Thắng đến Huyền Trân Công Chúa. Lộ trình lưu thông thay thế: Trương Định - Võ Văn Tần (hoặc Nguyễn Đình Chiểu) - Cao Thắng - Nguyễn Thị Minh Khai. Trong khi đó, đường Sương Nguyệt Ánh và Bùi Thị Xuân tổ chức lưu thông 2 chiều các loại phương tiện.

Khu vực thi công nhà ga ST07 - Bảy Hiền cũng sẽ được phân luồng, điều chỉnh giao thông; công trường metro số 2 sẽ được rào chắn, chiếm dụng một phần mặt đường.

Tại giao lộ Trường Chinh - Cách Mạng Tháng Tám - Lý Thường Kiệt - Hoàng Văn Thụ, các phương tiện từ đường Trường Chinh chỉ được phép rẽ phải vào Lý Thường Kiệt hoặc rẽ trái vào Hoàng Văn Thụ (không đi thẳng qua Cách Mạng Tháng Tám). Các phương tiện từ đường Cách Mạng Tháng Tám bắt buộc rẽ phải vào đường Hoàng Văn Thụ.

Ông Vũ Văn Vịnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 (Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh) cho biết, để hạn chế ảnh hưởng đến giao thông trên trục Cách Mạng Tháng Tám - Trường Chinh, việc mở rộng lòng đường tạm và lắp đặt rào chắn được thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế từng khu vực. Bề rộng phần đường dành cho xe lưu thông được tính toán nhằm duy trì khả năng lưu thông, đồng thời bảo đảm lối tiếp cận phục vụ sinh hoạt, kinh doanh của người dân trong khu vực.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị yêu cầu tổng thầu bố trí lực lượng điều tiết giao thông 24/7, phối hợp với lực lượng chức năng tại các giao lộ trọng điểm. Lưu lượng phương tiện sẽ được theo dõi thực tế để kịp thời điều chỉnh phương án tổ chức giao thông khi cần thiết.

Đẩy nhanh thi công ngoài hiện trường

Dự án tuyến tàu điện ngầm số 2 (metro Bến Thành - Tham Lương) có chiều dài khoảng 11,3 km, gồm 10 nhà ga ngầm, 1 ga trên cao và 1 depot, với tổng mức đầu tư khoảng 55.179 tỷ đồng. Dự án được khởi công ngày 15/1/2026.

Công tác khảo sát địa chất được thực hiện từ 22/1 đến 19/6, với tổng cộng 506 lỗ khoan trên toàn tuyến, phục vụ khảo sát tại 11 nhà ga, các đoạn thi công bằng máy đào hầm TBM, đoạn chuyển tiếp từ ngầm lên cao, ga trên cao, đoạn cầu cạn, đường dẫn vào depot và khu vực depot.

Trong tháng 9 vừa qua, Ban Quản lý Đường sắt đô thị đã phê duyệt thiết kế hạng mục tường vây tại các ga ST04 - Hòa Hưng và ST06 - Phạm Văn Hai. Trước đó, thiết kế hạng mục tường vây tại ST05 - Lê Thị Riêng và ST10 - Phạm Văn Bạch đã được phê duyệt. Hồ sơ thiết kế của các nhà ga còn lại đang được tập trung hoàn thiện, đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt để triển khai thi công đồng loạt trong năm 2026.

Về công tác thi công hiện trường, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện các nhà ga đang được triển khai thi công tường dẫn, tường vây. Ga Lê Thị Riêng, hạng mục tường dẫn đạt khoảng 42%, tường vây đạt khoảng 45,97%; ga Phạm Văn Hai đã thi công đào tường dẫn đạt khoảng 37%; ga Bà Quẹo đã thi công đào tường dẫn đạt khoảng 7,4%; ga Phạm Văn Bạch, hạng mục tường dẫn đã thi công đạt khoảng 43% (hoàn thành giai đoạn 1) và tường vây đã thi công đạt khoảng 30,68%.

Đối với ga Tao Đàn và Bảy Hiền, Tổng thầu EPC (liên danh THACO - China Railway Group Limited) đã được cấp phép thi công từ ngày 12/9. Hiện nhà thầu đang khẩn trương tập kết máy móc, thiết bị và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thi công tại các vị trí nhà ga này.

Từ nay đến cuối năm 2026, Ban Quản lý Đường sắt đô thị tiếp tục tập trung quản lý hợp đồng Tổng thầu EPC, bảo đảm các yêu cầu về chất lượng, an toàn và tiến độ. Chủ đầu tư cùng nhà thầu đẩy mạnh thi công các hạng mục tường dẫn, tường vây tại 6 ga ngầm đang triển khai; tổ chức thi công các hạng mục cầu cạn, nhà ga trên cao và depot từ tháng 11/2026.

Theo kế hoạch được chủ đầu tư đề ra, dự kiến tháng 10/2027, máy đào hầm TBM đầu tiên sẵn sàng vận hành, bắt đầu công tác đào hầm; tháng 3/2029 hoàn thành kết cấu chính các nhà ga trên tuyến. Cuối năm 2029, công trình sẽ hoàn thành lắp đặt đường ray tuyến chính và depot, qua đó hoàn tất nghiệm thu, bàn giao công trình và đưa tuyến vào vận hành khai thác thương mại phục vụ hành khách vào cuối năm 2030.