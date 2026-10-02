Cao tốc Bến Lức - Long Thành đón gần 25.000 phương tiện trong 24 giờ

Ngày 2/10, bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Đường cao tốc Việt Nam (VEC E) cho biết, từ 0h ngày 1/10 đến 0h ngày 2/10, cao tốc Bến Lức - Long Thành ghi nhận gần 25.000 lượt phương tiện lưu thông trên toàn tuyến. Doanh thu trong 24 giờ đầu tiên đạt hơn 1,8 tỷ đồng.

Hiện nay, lưu lượng xe trên cao tốc Bến Lức - Long Thành đã tăng mạnh so với trước khi chưa thông toàn tuyến.

Theo bà Phương, so với thời điểm trước khi cao tốc được thông xe toàn tuyến, lưu lượng phương tiện đã tăng khoảng 30%, trong khi doanh thu tăng tới 140%. Số liệu này cho thấy nhu cầu lưu thông trên tuyến đã tăng đáng kể ngay trong những ngày đầu khai thác toàn tuyến, khi phương tiện có thể di chuyển liên tục giữa khu vực miền Tây và miền Đông mà không phải đi qua các tuyến đường đô thị trung tâm TP.HCM.

Trong thời gian đầu tổ chức khai thác, VEC E khuyến cáo tài xế cần chủ động làm quen với tuyến, đặc biệt chú ý tốc độ, khoảng cách an toàn và việc giữ đúng làn đường theo tổ chức giao thông. Người điều khiển phương tiện cần quan sát kỹ hệ thống biển báo, chủ động chuyển làn từ sớm khi chuẩn bị qua nút giao, không chuyển làn đột ngột…

Đặc biệt, tại khu vực cầu Phước Khánh và cầu Bình Khánh, tài xế cần tuân thủ nghiêm tốc độ được quy định trên biển báo, giữ khoảng cách phù hợp và tập trung quan sát trong suốt quá trình lưu thông qua cầu. Đây là những vị trí có kết cấu công trình đặc thù, thường xuyên có gió lớn… vì vậy việc duy trì tốc độ ổn định, đi đúng làn và chấp hành hướng dẫn tổ chức giao thông có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm an toàn cho cả hành trình.

Tài xế cần quan tâm chú ý tốc độ khi lưu thông trên tuyến.

Theo phương án tổ chức giao thông, cao tốc Bến Lức - Long Thành cho phép ô tô con, ô tô khách, ô tô tải và các phương tiện cơ giới đủ điều kiện theo quy định lưu thông.

Các phương tiện không được phép đi vào cao tốc gồm xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ, người đi bộ, xe chở người hoặc chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và xe máy chuyên dùng, xe ô tô quá khổ quá tải.

Tốc độ trên cầu Phước Khánh và Bình Khánh khác các đoạn khác nên cần lưu ý điểm này.

Đối với tốc độ, ở tuyến chính, tốc độ tối đa được quy định chủ yếu ở mức 90km/h và tốc độ tối thiểu 60km/h.

Riêng đoạn từ Km16+600 - Km21+850, tốc độ tối đa là 80km/h. Đặc biệt khu vực cầu Bình Khánh và cầu Phước Khánh, tốc độ tối đa là 80km/h và tối thiểu 60km/h. Cầu Bình Khánh nằm trong phạm vi từ Km 21+783 - Km 25+566; cầu Phước Khánh từ Km 28+658 - Km 32+451.

Tuyến này cho tất cả ô tô lưu thông trừ xe quá khổ quá tải.

Do khoảng cách giữa các nút giao khá lớn, tài xế nên xác định trước điểm cần ra khỏi cao tốc. Khi đến gần nút giao, cần chủ động quan sát biển báo từ xa, chuyển làn theo đúng tổ chức giao thông, tránh tình trạng đến sát lối ra mới chuyển làn hoặc phanh gấp để tìm đường.

Đối với nút giao Mỹ Yên tại Km0+700 kết nối với cao tốc TP.HCM - Trung Lương, tạo hướng đi TP.HCM hoặc tiếp tục về các tỉnh miền Tây.

Nút giao QL1 tại Km3+420 kết nối khu vực Bình Chánh - Long An và đường Nguyễn Văn Linh.

Tiếp đó, nút giao Nguyễn Văn Tạo tại Km21+850 kết nối khu Nam TP.HCM, khu vực Cảng Hiệp Phước - Long Hậu.

Mỗi nút giao sẽ đến các khu vực cận kề nên tài xế cần lưu ý để đi đúng lối ra vào.

Ở phía TP Đồng Nai, nút giao Phước An tại Km50+530 kết nối khu vực Nhơn Trạch, Cảng Phước An và đường Trường Chinh.

Cuối tuyến là nút giao QL51 tại Km57+581, kết nối với QL51 để đi các khu vực của TP Đồng Nai hoặc theo hướng Vũng Tàu. Với những người lần đầu đi tuyến, việc xác định chính xác điểm vào và điểm ra càng cần thiết.