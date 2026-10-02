Tình huống giao thông khiến dân tình phải vội vàng 'réo' phụ huynh vào cuộc

Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội có đông thành viên tham gia, cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý của một nam sinh.

(Video ghi lại khoảnh khắc nam sinh lái xe đạp điện khiến ai nấy cũng thót tim. Nguồn: Page Hóng Đường Phố)

Theo đó, nam sinh điều khiển xe đạp điện đi trên đường. Tuy nhiên, khi thấy một xe tải qua đường, nam sinh này liền luống cuống, không kịp dừng xe và mất lái.

Theo diễn biến từ camera hành trình, bé trai điều khiển xe đạp điện ra giữa đường, dùng chân để phanh xe. May mắn, 2 xe tải đi phía sau đã kịp thời nhìn thấy sự việc nên đi chậm, phanh xe kịp thời nên đã không gây ra chấn thương nào cho bé trai.

Dẫu vậy, qua tình huống này, nhiều người phải vội vàng réo phụ huynh vào cuộc. Đa số ý kiến đều cho rằng, phụ huynh của nam sinh đã quá chủ quan khi giao xe cho con điều khiển. Theo nhận xét, nam sinh này còn nhỏ hơn cả chiếc xe, trình độ lái xe của em còn "non tay", gặp tình huống bất ngờ bị cuống và gần như không thể xử lý. Trong tình huống này may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng may mắn thì không phải lúc nào cũng xảy ra.

Do đó, không ít ý kiến cho rằng, phụ huynh cần sát sao con cái hơn. Nếu để con sử dụng phương tiện khi ra đường, phụ huynh phải đảm bảo rằng, con đủ tuổi lái xe. Con có kỹ năng lái xe, phán đoán và xử lý tình huống. Có như vậy mới đảm bảo an toàn cho nam sinh và cho cả những người tham gia giao thông khác.