Điện Biên luyện tập vận hành cơ chế trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026

Các đồng chí chủ trì luyện tập vận hành cơ chế giai đoạn 1. (Ảnh: LÊ LAN)

Bám sát chủ đề, cuộc luyện tập được chia theo 3 giai đoạn, gồm: Giai đoạn 1 là chuyển lực lượng vũ trang tỉnh vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; giai đoạn 2 là tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; giai đoạn 3 là thực hành tác chiến phòng thủ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi luyện tập, đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên yêu cầu: Các lực lượng tham gia luyện tập phải chấp hành tốt các quy định của Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và các quy định bảo đảm an toàn trong quá trình luyện tập.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên chỉ đạo tại buổi luyện tập. (Ảnh: LÊ LAN)

Quá trình luyện tập phải nghiêm túc nghiên cứu toàn diện, nắm chắc các nội dung của từng vấn đề huấn luyện; vận dụng linh hoạt, sáng tạo, sát với điều kiện thực tế của cương vị công tác, gắn với chuyên môn của từng ngành.

Tổ chức luyện tập phải chặt chẽ, sát thực tế, gắn nội dung hoạt động của địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, an ninh để giải quyết các vấn đề đặt ra. Từng đồng chí theo cương vị, chức trách của mình phải tự điều chỉnh, bổ sung các nội dung cho phù hợp, rút kinh nghiệm để luyện tập, diễn tập đạt kết quả tốt hơn.

Đại tá Trịnh Đức Thiêm, Ủy viên Ban Thường vụ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên phát biểu tại buổi luyện tập. (Ảnh: LÊ LAN)

Theo khung luyện tập vận hành cơ chế giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang tỉnh vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, theo nhiệm vụ phân công, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị (mở rộng) ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; thực hiện động viên cục bộ. Hội nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, (Ban chỉ huy tình trạng khẩn cấp về quốc phòng) triển khai kế hoạch chuyển địa phương vào tình trạng thái khẩn cấp về quốc phòng.

Các đồng chí dự luyện tập. (Ảnh: LÊ LAN)