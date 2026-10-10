Khi phụ huynh lên mạng

Năm học mới bắt đầu gần nửa học kỳ, nhưng mạng xã hội dường như chưa “nguội” bớt bởi những câu chuyện trường lớp.

Anh bạn tôi năm nay có con học lớp 2 kể rằng, hôm nọ, một phụ huynh nhìn thấy con anh cùng 3-4 bạn khác phải đứng ăn trưa ngoài hành lang và chụp ảnh gửi cho anh. Điều khiến anh băn khoăn là các con phải đứng ăn vì không có ghế ngồi, trong khi những ngày đầu năm học trời vẫn rất nóng. Mang câu chuyện đó kể với bạn bè, nhiều người tỏ ra bức xúc, có người khuyên anh nên đưa bức ảnh đó lên mạng để “tố” cô giáo. Nhưng anh không chọn cách ấy mà gặp trực tiếp giáo viên để trao đổi. Qua câu chuyện, cô giáo nhận lỗi và cho biết việc đó chỉ xảy ra vài phút trong ngày hôm đó, bởi các con ăn chậm, trong khi những bạn khác cần ngả bàn ra nghỉ trưa. Cô cũng nói sẽ rút kinh nghiệm, và câu chuyện dừng lại ở đó.

Anh bạn tâm sự, anh làm vậy không phải để "bênh" cô giáo, càng không có ý cổ xúy cho việc phụ huynh nên bỏ qua những điều chưa đúng trong chăm sóc, giáo dục trẻ. Nếu thấy con mình bị đối xử chưa phù hợp, cha mẹ hoàn toàn có quyền lên tiếng. Nếu việc tổ chức giờ ăn khiến những đứa trẻ phải đứng ăn, rõ ràng đó là điều cần được góp ý. Nhưng liệu điều ấy có nhất thiết phải trở thành một đề tài để chúng ta mang ra phán xét thầy cô trên mạng xã hội?

Thực tế, chuyện phụ huynh đưa những bức xúc về giáo viên, trường lớp lên mạng không hiếm. Từ chuyện ăn bán trú, cách ứng xử của giáo viên đến những cuộc trao đổi riêng giữa phụ huynh và thầy cô… Một câu chuyện từng gây "bão mạng" những ngày đầu năm học vừa qua là trên lớp, cô giáo nói với một học sinh rằng cô rất quý em, tuy nhiên cô không đồng tình với việc mẹ em không đi họp phụ huynh nhưng lại thường xuyên có ý kiến trái chiều trên nhóm lớp. Sau khi nghe con kể lại, vị phụ huynh lập tức gọi điện “mắng” cô giáo. Đoạn hội thoại được phụ huynh ghi âm và chia sẻ trên Facebook.

Mạng xã hội là nơi có thể biến một câu chuyện riêng thành câu chuyện của hàng nghìn người. Có thể khi ấy, người đăng chỉ muốn bày tỏ bức xúc, nhưng những người tiếp nhận thông tin lại thêm vào đó những phán xét, suy diễn, thậm chí xúc phạm. Một giáo viên, sau một cách xử lý chưa khéo léo có thể phải đối diện với một “phiên tòa” mà mình không có cơ hội trình bày đầy đủ. Trong câu chuyện nói trên, có người bênh phụ huynh, nhưng cũng không ít người đứng về phía cô giáo và cho rằng, một cuộc trò chuyện như vậy liệu có nhất thiết phải ghi âm đưa lên mạng xã hội và trở thành “bản án” để kết tội cô giáo?

Không ít giáo viên từng chia sẻ rằng, cùng với những áp lực hằng ngày trên bục giảng, họ đang chịu một thứ áp lực rất đặc biệt. Đó là khi một lời nói thiếu khéo léo có thể bị ghi âm, một sơ suất có thể bị chụp ảnh, một cuộc trao đổi riêng cũng có thể trở thành câu chuyện để họ bị "bóc phốt" trên mạng xã hội... Tất nhiên, nghề giáo đòi hỏi người thầy phải cẩn trọng trong từng lời nói, hành động và cách ứng xử. Khi mắc lỗi, giáo viên cần thẳng thắn nhận lỗi và sửa chữa. Về phía phụ huynh, cũng có những băn khoăn chính đáng cần được lắng nghe. Họ có quyền hỏi, quyền phản ánh khi thấy con em mình bị đối xử chưa phù hợp. Nếu sự việc nghiêm trọng, phụ huynh có thể sử dụng những kênh chính thức để bảo vệ quyền lợi của con mình. Vấn đề ở đây là mạng xã hội không nên trở thành nơi đầu tiên chúng ta tìm đến mỗi khi có bất đồng.

Giáo viên sai thì nhận lỗi, phụ huynh bức xúc thì góp ý, nhà trường có trách nhiệm lắng nghe và giải quyết. Đó không phải là sự nhượng bộ, mà là cách chúng ta thể hiện sự tôn kính những người thầy cũng như giữ gìn môi trường giáo dục cho trẻ. Vì vậy, trước khi chụp một bức ảnh, ghi âm một cuộc trò chuyện, đưa một câu chuyện bức xúc về trường lớp lên mạng xã hội, có lẽ mỗi bậc phụ huynh nên tự hỏi: Mình đang muốn bảo vệ con trẻ, hay đang muốn lôi kéo đám đông cùng phán xét, "ném đá" người đang dạy dỗ chính con mình? Nên nhớ, ở giữa gia đình và nhà trường là những đứa trẻ.