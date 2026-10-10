Cao đẳng Quốc tế Hà Nội mở hướng đào tạo thích ứng kỷ nguyên AI

Hòa trong không khí kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026) và hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia, Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội (HIC) đã long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2026 – 2027 với chủ đề "Chủ động thích ứng, mở lối tương lai".

Hoạt động văn nghệ chào mừng Lễ Khai giảng năm học 2026 – 2027

Nhìn lại năm học 2025 – 2026, HIC tiếp tục khẳng định uy tín đào tạo khi tuyển sinh mới gần 2.000 học sinh, sinh viên và có 1.564 sinh viên tốt nghiệp ra trường. Trong đó, tỷ lệ sinh viên có việc làm ngay đạt 95%.

Đặc biệt, thực hiện chiến lược hội nhập quốc tế và đào tạo thực chiến, nhà trường ghi nhận 116 sinh viên ngành tiếng Hàn và 81 sinh viên ngành tiếng Trung đã xuất cảnh học tập, làm việc tại nước ngoài. Về thành tích học tập, toàn trường có 1.009 học sinh, sinh viên đạt loại giỏi; số sinh viên đạt loại xuất sắc ghi nhận 26 em ở khóa K12, 55 em ở khóa K13 và 47 em ở khóa K14.

Nhà trường kiên trì với triết lý "Tích lũy tri thức – Khởi nghiệp thành công", phương châm "Thực học – Thực hành – Thực danh – Thực nghiệp" và kim chỉ nam "Chủ động – Hội nhập – Công nghệ – Sáng tạo". Tất cả các chương trình thuộc nhóm ngành ngôn ngữ, kỹ thuật, du lịch, dịch vụ làm đẹp đều được số hóa và gắn chặt với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp đối tác.

'Nói không với gian lận và phụ thuộc quá mức vào AI'

Phát biểu tại lễ khai giảng, TS Nguyễn Văn Sinh - Hiệu trưởng HIC nhấn mạnh, trong thời đại bùng nổ trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, thích ứng không phải là chạy theo làn sóng mà là nhìn rõ sự thay đổi để chuẩn bị trước và giữ vững tay nghề.

TS Nguyễn Văn Sinh - Hiệu trưởng HIC phát biểu tại lễ khai giảng

Bước vào năm học 2026 – 2027, Hiệu trưởng HIC quán triệt 4 nhiệm vụ trọng tâm đối với toàn thể cán bộ và sinh viên: Học thật, không chạy theo thành tích trên giấy, mỗi môn học phải có sản phẩm thực tế như một bài dịch đạt chuẩn, một bản vẽ, ca thực hành hoặc báo cáo thực tập được doanh nghiệp ký nhận.

Dùng công nghệ như một nghề, sử dụng AI làm công cụ hỗ trợ tra cứu, thiết kế, luyện tập nhưng phải giữ liêm chính học thuật, nói không với gian lận và phụ thuộc vào AI quá mức.

Hội nhập bằng việc làm và du học, mở rộng hợp tác doanh nghiệp tại Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản... bảo đảm lộ trình thực tập có lương và chuyển tiếp du học minh bạch.

Tác phong kỷ luật chuẩn mực, rèn luyện tính đúng giờ, giữ lời hứa, chấp hành kỷ luật và xây dựng văn hóa ứng xử chuẩn mực trên không gian mạng.

"Năm học 2026 – 2027 là năm bản lề hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập trường. Tôi chúc các em sinh viên một năm học vững nghề, sạch điểm, biết thích ứng mà không đánh mất mình, và đủ bản lĩnh để tự mở lối tương lai" — TS Nguyễn Văn Sinh chia sẻ.

'Tấm bằng chỉ là cánh cửa, năng lực thật mới là điều giữ chân các em'

Đến dự và phát biểu chỉ đạo, ông Đào Trọng Độ, Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp, Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao những nỗ lực của tập thể sư phạm HIC trong việc duy trì tỷ lệ 95% sinh viên có việc làm ngay và mở rộng chương trình đưa sinh viên ra nước ngoài.

Những sinh viên có thành tích nổi bật trong học tập và hoạt động được vinh danh, đồng thời các suất học bổng sẽ được trao tặng nhằm ghi nhận sự nỗ lực và khích lệ tinh thần học tập của sinh viên HIC.

Đại diện Cục GDNN-GDTX đề nghị HIC tập trung xây dựng chiến lược phát triển 2026 – 2030, mời doanh nghiệp tham gia ngay từ khâu thiết kế chương trình, đẩy mạnh chuyển đổi số và bảo vệ quyền lợi người học.

Gửi lời nhắn nhủ tới tân sinh viên, ông Đào Trọng Độ nhấn mạnh: "Tấm bằng chỉ là cánh cửa. Điều giữ các em lại với doanh nghiệp và thị trường lao động trong nước hay quốc tế chính là năng lực thật và nhân cách tốt. Hãy dùng công nghệ để học tốt hơn, chứ không dùng công nghệ để học thay mình".

Trong khuôn khổ Lễ Khai giảng, HIC đã phối hợp cùng các đối tác tổ chức Ngày hội tuyển dụng doanh nghiệp, tạo cơ hội cho sinh viên tiếp xúc trực tiếp với nhà tuyển dụng, tìm kiếm vị trí thực tập và việc làm ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường. Cũng tại buổi lễ, nhà trường và các doanh nghiệp đồng hành đã vinh danh và trao nhiều suất học bổng giá trị cho các sinh viên đạt thành tích xuất sắc và sinh viên vượt khó.

Chương trình phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp của các doanh nghiệp diễn ra ngay tại khu vực gian hàng, mang đến cơ hội việc làm cho hơn 1.000 sinh viên sắp tốt nghiệp.

Bên cạnh phần lễ trang trọng, tân sinh viên HIC còn được tham gia không gian trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc - Trung Quốc, khu vực Photobooth lưu niệm và trải nghiệm ẩm thực, tạo nên không khí khởi đầu năm học mới sôi nổi và tự tin.

Lễ Khai giảng 2026 – 2027 đã chính thức khởi động chuỗi hoạt động hướng tới mốc kỷ niệm 15 năm thành lập Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội.