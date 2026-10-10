Giáo dục – Cầu nối thúc đẩy hợp tác Việt Nam – châu Âu

Mở ra không gian liên kết đào tạo

Với thông điệp “Open Your Mind – Mở mang trí tuệ”, ngày hội nhấn mạnh ý nghĩa của giáo dục vượt ra ngoài việc lựa chọn một trường đại học hay chương trình đào tạo. Đó còn là hành trình tiếp xúc với những nền văn hóa, phương pháp học tập và hệ giá trị khác nhau, từ đó mở rộng tư duy, nâng cao năng lực thích ứng và chuẩn bị hành trang cho tương lai.

Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier (thứ nhất từ trái sang) cùng Cục trưởng phụ trách năng lực cạnh tranh, lưu chuyển nhân tài và hợp tác quốc tế - Tổng cục Giáo dục, Thanh niên, Thể thao và Văn hóa của Ủy ban châu Âu, ông Stefaan Hermans tại Ngày hội Giáo dục châu Âu 2026. Ảnh: Phái đoàn EU tại Việt Nam

Không chỉ cung cấp thông tin về chương trình đào tạo, tuyển sinh, học bổng và cơ hội nghiên cứu, sự kiện còn mở ra không gian kết nối trực tiếp giữa các cơ sở giáo dục, người học và mạng lưới cựu du học sinh. Qua đó, những cơ hội hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và châu Âu được cụ thể hóa bằng những cuộc gặp gỡ, trao đổi và định hướng học tập thiết thực.

Cùng với nhu cầu học tập của sinh viên, hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam và châu Âu đang mở rộng theo hướng tăng cường liên kết đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Việt Nam hiện có 65 cơ sở giáo dục đại học triển khai khoảng 430 chương trình liên kết đào tạo với đối tác quốc tế. Trong đó, khoảng 50% có sự tham gia của các trường và tổ chức đến từ châu Âu. Điều này cho thấy hợp tác giáo dục không chỉ diễn ra ở cấp độ cá nhân mà ngày càng gắn với hoạt động của các cơ sở đào tạo. Những chương trình liên kết có thể tạo điều kiện để hai bên trao đổi kinh nghiệm xây dựng chương trình, phương pháp giảng dạy và tổ chức đào tạo, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận môi trường học thuật quốc tế cho sinh viên và giảng viên.

Ngày hội Giáo dục châu Âu 2026 thu hút nhiều sinh viên Việt Nam tham gia. Ảnh: Phái đoàn EU tại Việt Nam

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier cho biết, di sản phong phú và sự đa dạng văn hóa của châu Âu mang lại những giá trị đặc biệt cho sinh viên. Những thành phố giàu lịch sử, các bảo tàng, nghệ thuật đương đại, cùng cơ hội tiếp xúc với những ngôn ngữ và lối sống khác nhau sẽ mở rộng góc nhìn của các sinh viên. Học cách thấu hiểu và làm việc với những người có xuất thân và nền tảng văn hóa khác nhau là điều có giá trị trong bất kỳ sự nghiệp quốc tế nào. “Những trải nghiệm ấy thể hiện tinh thần của chủ đề Open Your Mind – Mở rộng tư duy, mong nuốn tìm tòi những ý tưởng mới, sẵn sàng xem xét lại những điều mình vẫn mặc định là đúng và chủ động khám phá những khả năng chưa từng nghĩ tới’, ông nhấn mạnh.

Với Việt Nam, việc mở rộng hợp tác đào tạo và nghiên cứu với các đối tác châu Âu có thể góp phần tạo thêm cơ hội nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy trao đổi tri thức và tăng cường liên kết giữa nhà trường với các lĩnh vực ứng dụng. Để phát huy hiệu quả, khuôn khổ hợp tác đang hướng tới nhu cầu phát triển thực tế, đồng thời tạo điều kiện để kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm đào tạo và tri thức quốc tế được chia sẻ, vận dụng phù hợp trong nước.

Giáo dục trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Hợp tác giáo dục ngày càng có ý nghĩa trong tổng thể quan hệ Việt Nam – EU. Theo ông Stefaan Hermans, Cục trưởng phụ trách năng lực cạnh tranh, lưu chuyển nhân tài và hợp tác quốc tế - Tổng cục Giáo dục, Thanh niên, Thể thao và Văn hóa của Ủy ban châu Âu, việc hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 1/2026 đã mở ra khuôn khổ mới cho hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có giáo dục, đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

“Tuyên bố chung nêu rõ cam kết của hai bên về tăng cường hợp tác trong giáo dục và đào tạo, trong đó có thông qua chương trình học bổng Erasmus+, nâng cao năng lực của các cơ sở giáo dục đại học và từng cá nhân, đồng thời hỗ trợ sinh viên và đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên tham gia các hoạt động học tập, giảng dạy và nghiên cứu ở nước ngoài. Tuyên bố cũng đề ra việc tăng cường hợp tác trong nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Vì vậy, khi một sinh viên Việt Nam theo học tại châu Âu, đó không chỉ là hành trình của riêng một cá nhân. Hành trình ấy còn góp phần tạo nên những kết nối giữa người dân hai bên, đưa các xã hội của chúng ta đến gần nhau hơn. Và chúng tôi mong muốn những kết nối ấy ngày càng phát triển”, ông Stefaan Hermans khẳng định.

Những định hướng này cho thấy giáo dục không đứng riêng lẻ mà có mối liên hệ chặt chẽ với hợp tác về khoa học – công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và giao lưu nhân dân. Thông qua các trường đại học, chương trình trao đổi và dự án nghiên cứu, quan hệ đối tác được chuyển hóa thành những hoạt động cụ thể, tạo cơ hội để các thế hệ trẻ cùng học tập, chia sẻ ý tưởng và tham gia giải quyết các vấn đề chung.

Tại Ngày hội Giáo dục châu Âu 2026, nhiều thông tin và kinh nghiệm du học châu Âu được chia sẻ. Ảnh: Phái đoàn EU tại Việt Nam

Để các cơ hội ấy được khai thác hiệu quả, việc cung cấp thông tin đầy đủ, minh bạch về chương trình đào tạo, điều kiện tuyển sinh, học bổng, chi phí sinh hoạt và triển vọng nghề nghiệp có ý nghĩa quan trọng.

Về lâu dài, hiệu quả hợp tác không chỉ nằm ở số lượng sinh viên ra nước ngoài học tập hay số chương trình liên kết được triển khai, mà còn ở khả năng duy trì những kết nối học thuật, thúc đẩy trao đổi tri thức và tạo ra đóng góp thiết thực cho sự phát triển của mỗi bên. Những người học tại châu Âu có thể tiếp tục tham gia mạng lưới nghiên cứu, hợp tác nghề nghiệp và giao lưu văn hóa sau khi tốt nghiệp; các cơ sở giáo dục có thể phát triển những mối quan hệ bền vững thông qua đào tạo, nghiên cứu chung và trao đổi giảng viên.

Như ông Stefaan Hermans chia sẻ, khi một sinh viên Việt Nam theo học tại châu Âu, đó không chỉ là hành trình của riêng cá nhân mà còn góp phần tạo nên những kết nối giữa người dân hai bên, đưa các xã hội đến gần nhau hơn. Thông điệp ấy khẳng định chiều sâu của hợp tác giáo dục, không chỉ mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức mà còn vun đắp sự hiểu biết, tin cậy và gắn bó giữa Việt Nam với các quốc gia châu Âu.