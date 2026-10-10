Đà Nẵng bứt phá với giáo dục thông minh

Sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10-10, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ từ quản trị dữ liệu sang ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) toàn diện.

Ngày hội Chuyển đổi số năm học 2026-2027 với sự tham dự của gần 1.000 đại biểu

Tại ngày hội, gần 1.000 đại biểu, cán bộ quản lý và giáo viên tham quan, trải nghiệm nhiều nền tảng, giải pháp công nghệ số và AI ứng dụng trong quản trị, dạy học.

Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng đã trình bày báo cáo chuyên đề “Chuyển đổi số ngành GD-ĐT TP Đà Nẵng - Từ dữ liệu đến đổi mới quản trị, dạy học và hoạt động giáo dục”, khái quát những kết quả đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ ra các khó khăn và định hướng giai đoạn tới.

Ngày hội Chuyển đổi số năm học 2026-2027 thu hút sự quan tâm của phụ huynh và học sinh

Điểm nhấn của sự kiện là không gian trưng bày, trải nghiệm các sản phẩm STEM/STEAM, Robotics, học liệu số, AI, thư viện số và giải pháp kết nối nhà trường - gia đình - xã hội do các địa phương, cơ sở giáo dục và đơn vị công nghệ thực hiện.

Mô hình ngôi nhà thông minh cảnh báo thiên tai được giới thiệu tại ngày hội

Đến nay, ngành GD-ĐT Đà Nẵng đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong chuyển đổi số, với 100% dữ liệu toàn ngành được số hóa, đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; 100% cơ sở giáo dục phổ thông triển khai học bạ số, sổ điểm điện tử, tuyển sinh đầu cấp trực tuyến; 100% giáo viên là viên chức được cấp chữ ký số miễn phí.

Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo tại ngày hội

Hướng tới mục tiêu đưa Đà Nẵng trở thành “Thành phố AI”, ngành GD-ĐT tập trung chuẩn hóa bộ dữ liệu chủ theo thời gian thực, ưu tiên phát triển AI như một “trợ lý thông minh” hỗ trợ giáo viên soạn bài, trợ lý học tập cho học sinh và cảnh báo sớm nguy cơ học đường.

Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng cho biết, chuyển đổi số không còn là một khái niệm mới mẻ hay giải pháp tình thế, mà đã trở thành động lực then chốt, là phương thức quản trị hiện đại và nhân tố chủ lực trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Toàn ngành thống nhất nguyên tắc dữ liệu phải chuyển hóa thành thông tin có ích, phục vụ việc ra quyết định và mang lại lợi ích thực chất cho người học.