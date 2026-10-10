Trường Đại học Kiên Giang chào năm học mới với nhiều kỳ vọng

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Tham dự chương trình có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh An Giang, đại diện các sở, ban, ngành, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và các đơn vị đối tác.

Về phía nhà trường có TS Nguyễn Hữu Thọ, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang; cùng các nguyên lãnh đạo nhà trường, Ban Giám hiệu, và đông đảo viên chức, giảng viên, sinh viên.

Định hướng phát triển gắn với lợi thế vùng

Phát biểu tại chương trình, TS Nguyễn Hữu Thọ, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang, nhấn mạnh trong giai đoạn phát triển mới, nhà trường định hướng xây dựng mô hình đại học ứng dụng, đào tạo gắn với thực tiễn, nghiên cứu đáp ứng nhu cầu phát triển, đổi mới sáng tạo gắn với doanh nghiệp và cộng đồng.

TS Nguyễn Hữu Thọ, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang, phát biểu tại buổi lễ.

Theo TS Nguyễn Hữu Thọ, kinh tế biển và kinh tế biên mậu không chỉ là lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu mà còn là không gian chiến lược để nhà trường định vị bản sắc, đóng góp vào sự phát triển của An Giang và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Trường sẽ tập trung đào tạo, nghiên cứu những lĩnh vực địa phương có nhu cầu như thủy sản công nghệ cao, logistics, du lịch biển đảo, năng lượng tái tạo, thương mại quốc tế, kinh tế cửa khẩu và chuyển đổi số; đồng thời tăng cường kết nối với doanh nghiệp, địa phương và đối tác trong nước, quốc tế.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang khẳng định, dù chiến lược phát triển hay công nghệ có đổi mới đến đâu, con người vẫn là yếu tố quyết định. Vì vậy, nhà trường tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục trong đó người học được tôn trọng, được truyền cảm hứng, được tạo cơ hội trải nghiệm và được phát triển năng lực của chính mình.

Nhà trường tuyên dương hai thủ khoa đầu vào năm 2026.

Gửi gắm đến các tân sinh viên khóa 12, TS Nguyễn Hữu Thọ mong muốn các em nuôi dưỡng khát vọng, chủ động khám phá chính mình, làm chủ tri thức và xác định giá trị có thể đóng góp cho quê hương, đất nước. Thông điệp Hiệu trưởng gửi đến sinh viên là: “Học để sáng tạo. Học để làm việc. Học để trưởng thành. Và học để tạo ra giá trị cho quê hương, đất nước”.

Hiệu trưởng nhà trường tin rằng, với sự đoàn kết của tập thể, sự tận tâm của đội ngũ, sự đồng hành của các đối tác và khát vọng của tuổi trẻ, Trường Đại học Kiên Giang sẽ từng bước khẳng định vị thế một đại học ứng dụng của vùng Tây Nam, kết nối Mekong với biển Tây và Vịnh Thái Lan.

Kỳ vọng sinh viên đóng góp vào sự phát triển quê hương

Phát biểu chỉ đạo, bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, ghi nhận và biểu dương những kết quả Trường Đại học Kiên Giang đạt được sau 12 năm xây dựng và phát triển. Với quy mô hơn 9.000 sinh viên và 30 ngành đào tạo, nhà trường từng bước khẳng định vai trò là cơ sở giáo dục đại học công lập, đa ngành, định hướng ứng dụng.

Bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, nâng cao năng lực ngoại ngữ, kỹ năng số cho sinh viên; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ, lấy người học làm trung tâm; tập trung trong các lĩnh vực kinh tế biển, du lịch, nông nghiệp và bảo vệ môi trường; phát triển đội ngũ giảng viên, nâng cao hiệu quả quản trị đại học và mở rộng hợp tác trong nước, quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Minh Thúy khẳng định tỉnh An Giang sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường phát triển, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhà trường trao học bổng cho các sinh viên.

Đối với các tân sinh viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang mong muốn các em giữ vững tinh thần hiếu học, rèn luyện nhân cách, chủ động làm chủ công nghệ, mạnh dạn sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và không ngại thử thách; đồng thời kỳ vọng các em không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện để trưởng thành, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Tiếp nối hành trình, chắp cánh ước mơ

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức khai giảng năm học 2026 - 2027 và chào đón tân sinh viên khóa 12. Lãnh đạo tỉnh An Giang, lãnh đạo nhà trường cùng các đại biểu chạm tay vào màn hình, chính thức mở đầu năm học mới.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức chào năm học mới và khai giảng K12.

Nhà trường trình chiếu video “Một hành trình mới” và hoạt cảnh chào đón tân sinh viên khóa 12. Đặc biệt, nghi thức trao bảng tên ngành học giữa 26 sinh viên đại diện các khóa trước và 26 tân sinh viên, thể hiện sự tiếp nối, gắn kết giữa các thế hệ sinh viên nhà trường.

Nhằm ghi nhận thành tích nổi bật trong tuyển sinh năm 2026, nhà trường tuyên dương hai thủ khoa đầu vào, gồm: em Phan Bình Trọng, tân sinh viên ngành Sư phạm Toán học; em Ngô Vũ Minh, tân sinh viên ngành Công nghệ Sinh học.

PGS.TS Nguyễn Minh Hòa, Giám đốc Đại học Trà Vinh và TS Nguyễn Hữu Thọ, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang, thực hiện nghi thức ký kết thỏa thuận hợp tác.

Trong khuôn khổ chương trình, Trường Đại học Kiên Giang tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác với Đại học Trà Vinh, nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai cơ sở giáo dục đại học, tạo cơ sở triển khai các hoạt động phối hợp trong thời gian tới. Đồng thời, nhà trường cũng tiếp nhận sự hỗ trợ từ các đơn vị tài trợ.

Đại diện Trường Đại học Kiên Giang tiếp nhận tài trợ từ các đơn vị.

Bên cạnh việc tuyên dương thành tích học tập, Trường Đại học Kiên Giang trao học bổng từ Quỹ Khuyến học cho 20 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em vượt khó, vươn lên trong học tập và rèn luyện.