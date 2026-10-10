Bảng xếp hạng các nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2026 do Giáo sư John P. A. Ioannidis cùng các cộng sự tại Đại học Stanford (Hoa Kỳ) thực hiện đã chính thức được công bố. Danh sách đánh giá được xây dựng từ cơ sở dữ liệu Scopus của Elsevier trên hơn 7 triệu nhà khoa học toàn cầu. Các nhà khoa học được phân vào 20 lĩnh vực và 174 ngành hẹp. Chỉ những người thuộc top 2% dẫn đầu của ngành hoặc 100.000 người có c-score cao nhất mới có tên trong danh sách.

Theo công bố, Việt Nam có 121 nhà khoa học thuộc 44 cơ sở nghiên cứu và đào tạo góp mặt trong bảng xếp hạng. Trong đó, Trường Đại học FPT vinh dự có 4 giảng viên, nghiên cứu viên được ghi nhận gồm: TS Hoàng Mạnh Tuấn, giảng viên - nghiên cứu viên Bộ môn Toán; TS Nguyễn Phi Hùng, giảng viên– nghiên cứu viên Khoa Kinh doanh và Luật; ThS Ngô Thị Thúy An, giảng viên – nghiên cứu viên và Phó Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học FPT tại TP Cần Thơ và TS Nguyễn Lương Vương, giảng viên – nghiên cứu viên Khoa Trí tuệ nhân tạo.

4 giảng viên, nghiên cứu viên Trường Đại học FPT lọt Top 2% nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2026.

Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên chỉ số ảnh hưởng tổng hợp c-score, gồm 6 thành phần: tổng số trích dẫn (không tính tự trích dẫn); chỉ số h (h-index – chỉ số đo lường đồng thời số lượng công bố và mức độ ảnh hưởng của các bài báo khoa học do một nhà khoa học xuất bản); chỉ số hm (phiên bản cải tiến của chỉ số h, được thiết kế để điều chỉnh số lượt trích dẫn theo số lượng đồng tác giả trong từng công trình nghiên cứu); số trích dẫn của các bài là tác giả duy nhất; tác giả đầu và tác giả cuối. Các chỉ số này đề cao vai trò dẫn dắt thật của nhà khoa học trong công trình, thay vì số lượng công bố hay số lần đứng tên đồng tác giả.

Các nhà khoa học của FPTU được ghi nhận ở nhiều lĩnh vực từ Toán học, Toán ứng dụng, Quản trị kinh doanh đến Trí tuệ nhân tạo. Việc các giảng viên, nghiên cứu viên của FPTU góp mặt ở nhiều lĩnh vực khác nhau cho thấy sự đa dạng trong hoạt động nghiên cứu của nhà trường, đồng thời phản ánh nỗ lực xây dựng đội ngũ có chuyên môn sâu, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

Trong số các nhà khoa học được ghi nhận, ThS. Ngô Thị Thúy An – Giảng viên, Nghiên cứu viên và Phó Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học FPT tại Thành phố Cần Thơ góp mặt trong danh sách thuộc lĩnh vực Giáo dục (Education). Ở bảng xếp hạng đánh giá mức độ ảnh hưởng khoa học trong một năm (Single-Year Impact), cô được ghi nhận với thứ hạng toàn cầu 36.062 và thứ hạng chuyên ngành 519.

Chia sẻ về dấu mốc này sau gần 5 năm theo đuổi nghiên cứu khoa học, ThS. Ngô Thị Thúy An cho rằng ý nghĩa của nghiên cứu không chỉ nằm ở những con số hay thứ hạng mà còn ở giá trị tri thức được tạo ra, khả năng giải quyết các vấn đề thực tiễn và những đóng góp hữu ích cho cộng đồng học thuật, xã hội. Quan điểm này cũng phản ánh một trong những giá trị cốt lõi của hoạt động nghiên cứu khoa học trong môi trường giáo dục đại học: không chỉ hướng đến kết quả công bố mà còn chú trọng khả năng ứng dụng tri thức, tạo ra những đóng góp thiết thực cho thực tiễn.

ThS. Ngô Thị Thúy An – Giảng viên, Nghiên cứu viên và Phó Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học FPT tại Thành phố Cần Thơ.

Trong bối cảnh giáo dục đại học ngày càng chú trọng hội nhập quốc tế, nghiên cứu khoa học được xem là một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển đội ngũ giảng viên và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Đối với Trường Đại học FPT, việc phát triển năng lực nghiên cứu của giảng viên không chỉ có ý nghĩa trong hoạt động học thuật mà còn tạo điều kiện kết nối kiến thức chuyên môn với thực tiễn giảng dạy.

Thông qua các hoạt động nghiên cứu, giảng viên có cơ hội tiếp cận những tri thức mới, cập nhật xu hướng phát triển trong lĩnh vực chuyên môn, đồng thời vận dụng kết quả nghiên cứu vào quá trình xây dựng nội dung và phương pháp đào tạo.

Đối với sinh viên, môi trường học tập có sự tham gia của đội ngũ giảng viên tích cực nghiên cứu khoa học cũng mở ra cơ hội tiếp cận phương pháp nghiên cứu, rèn luyện tư duy phản biện, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề. Đây là những năng lực ngày càng cần thiết trong bối cảnh thị trường lao động liên tục thay đổi dưới tác động của khoa học và công nghệ.