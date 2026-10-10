Khảo sát kết quả thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ông Phạm Hùng Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ GD&ĐT) làm trưởng đoàn khảo sát.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: T.D

Trong bối cảnh triển khai Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai đang tiếp tục rà soát mạng lưới trường lớp, củng cố điều kiện bảo đảm chất lượng, tập trung thực hiện các nhiệm vụ đổi mới giáo dục.

Thực hiện Quyết định số 1705/QĐ-TTg ngày 31-12-2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Gia Lai đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược gắn với Nghị quyết số 71-NQ/TW.

Tỉnh đã cụ thể hóa thành 35 nhiệm vụ; đến nay, 28/35 nhiệm vụ đã hoàn thành (đạt 80%); 7/35 nhiệm vụ đang thực hiện, không có nhiệm vụ quá hạn. Các chỉ tiêu về tiếp cận giáo dục, phổ cập, chất lượng dạy học và chuyển đổi số cơ bản được duy trì, từng bước cải thiện.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: T.D

Ngành đã chủ động tham mưu cụ thể hóa các chủ trương, cơ chế, chính sách về GD&ĐT; rà soát các quy định, chương trình, kế hoạch để bảo đảm tính thống nhất, phù hợp thực tiễn và khả năng cân đối nguồn lực của địa phương; ưu tiên phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới; rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp và điểm trường theo hướng phù hợp; đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục và gắn kết đào tạo với nhu cầu xã hội; tăng cường nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và giáo dục STEM; đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện chiến lược như: việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đòi hỏi cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp, hướng dẫn chuyên môn, phân bổ nguồn lực và tăng cường năng lực quản trị của các cơ sở giáo dục; một số địa bàn còn khó khăn về biên chế, bố trí giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên; cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa đồng đều; việc phân cấp, phối hợp và quản lý dữ liệu có nội dung cần tiếp tục hoàn thiện…

Đại biểu trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện chiến lược. Ảnh: T.D

Qua buổi làm việc, Đoàn khảo sát của Bộ GD&ĐT đã thu thập thông tin, số liệu nhằm đánh giá kết quả thực hiện và điều chỉnh Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời, trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.