Thứ trưởng Phạm Quang Hưng: Giáo dục thể chất không chỉ nâng cao sức khỏe

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Quang Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội.

Ngày 10/10, Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập. Sự kiện đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và đóng góp cho sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực giáo dục thể chất, thể dục thể thao.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Quang Hưng dự và chúc mừng tập thể cán bộ, viên chức, người lao động và người học của Nhà trường. Thứ trưởng ghi nhận những đóng góp của Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội trong đào tạo nguồn nhân lực giáo dục thể chất, thể dục thể thao, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.

Theo Thứ trưởng, trong bối cảnh đổi mới giáo dục, giáo dục thể chất không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc mà còn giúp học sinh hình thành tinh thần kỷ luật, ý chí vượt khó, kỹ năng vận động và lối sống tích cực. Vì vậy, nâng cao chất lượng giáo dục thể chất, phát triển phong trào thể thao trường học có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển toàn diện của người học.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Quang Hưng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho hai cá nhân.

Với bề dày 65 năm và thế mạnh chuyên môn, Nhà trường cần tiếp tục phát huy vai trò trong đào tạo giáo viên giáo dục thể chất, cán bộ chuyên môn; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới phương pháp giảng dạy và ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động thể thao học đường.

Việc gắn kết đào tạo với thực tiễn, tăng cường phối hợp với các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ quan quản lý giáo dục sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Giáo dục thể chất, phát triển các câu lạc bộ thể thao, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, từng bước hình thành thói quen rèn luyện thân thể thường xuyên trong học sinh, sinh viên.

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Quyết - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội, giá trị lớn nhất của hành trình 65 năm không chỉ nằm ở những con số, danh hiệu hay văn bằng, mà còn ở trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm và sự cống hiến của nhiều thế hệ.

PGS.TS Nguyễn Duy Quyết - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

PGS.TS Nguyễn Duy Quyết ví hành trình xây dựng Nhà trường như một cuộc chạy tiếp sức, trong đó thế hệ đi trước trao lại nền móng và niềm tin, thế hệ sau tiếp nhận trách nhiệm, tiếp tục tiến về phía trước.

“Giữ vững truyền thống, nhưng không bằng lòng với những gì đã có. Đổi mới mạnh mẽ, nhưng không xa rời bản sắc. Phát triển, nhưng lấy chất lượng làm nền tảng. Mở rộng, nhưng phải tạo ra những giá trị mới cho người học và xã hội”- PGS.TS Nguyễn Duy Quyết nhấn mạnh.

Trong 65 năm qua, Nhà trường đã đào tạo, bồi dưỡng hàng chục nghìn giáo viên giáo dục thể chất, cán bộ thể dục thể thao và nhân lực giáo dục quốc phòng và an ninh. Nhiều cựu sinh viên trưởng thành, trở thành nhà giáo, cán bộ quản lý, nhà khoa học, chuyên gia và huấn luyện viên, đóng góp trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Không khí kỷ niệm 65 năm thành lập Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội.

Hiện, Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội có 236 cán bộ, viên chức, sĩ quan và người lao động. Giai đoạn 2026–2030, Nhà trường định hướng phát triển thêm các lĩnh vực khoa học thể thao, tâm lý học thể thao, kinh tế và truyền thông thể thao, y học thể thao; nghiên cứu, triển khai các đề án Trường THPT Năng khiếu và Thực hành sư phạm, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe và Phục hồi chức năng.

Quy mô đào tạo đại học chính quy dự kiến từng bước đạt trên 5.000 sinh viên. Trên nền tảng truyền thống 65 năm, Nhà trường hướng tới đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, gắn hoạt động chuyên môn với nhu cầu thực tiễn, góp phần phát triển giáo dục thể chất và thúc đẩy phong trào thể thao học đường.

Văn nghệ chào mừng.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Quang Hưng chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể cán bộ, viên chức Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội.

Ghi nhận những đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển, tại lễ kỷ niệm, Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; hai cá nhân được trao Huân chương Lao động hạng Ba, sáu cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Tập thể Nhà trường cũng được nhận Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT năm 2025.