Nữ sinh PTIT lần đầu góp mặt tại Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, nhà trường và gia đình thuê xe đến cổ vũ

Dám thử sức ở lĩnh vực mới

Cô Chung Hải Bằng - Chuyên viên PR, Nguyên Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cho biết, cô cảm thấy tự hào và xúc động khi Phạm Lê Ái Linh, sinh viên PTIT, góp mặt tại Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026. Đây không chỉ là niềm vui của Linh và gia đình, mà còn là niềm tự hào của thầy cô, bạn bè và toàn thể Học viện.

Cô Chung Hải Bằng - Chuyên viên PR, Nguyên Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông có mặt tại Hải Phòng để cổ vũ Ái Linh.

“Việc một sinh viên PTIT tự tin bước ra sân chơi sắc đẹp uy tín trên quy mô toàn quốc là minh chứng cho tinh thần dám thử sức, dám vượt qua giới hạn của bản thân”, cô Bằng chia sẻ. Theo cô, dù theo đuổi công nghệ, kinh tế hay lĩnh vực nào, mỗi sinh viên đều có cơ hội phát triển toàn diện và tỏa sáng theo cách riêng.

Ái Linh hiện theo học ngành Kế toán chất lượng cao tại Khoa Tài chính - Kế toán. Ngành học đòi hỏi sự cẩn trọng, tư duy logic và tính kỷ luật, trong khi cuộc thi cũng yêu cầu thí sinh có khả năng trình diễn, giao tiếp và thể hiện bản thân.

Điều khiến cô Bằng tự hào không chỉ là nhan sắc hay sự tự tin trên sân khấu, mà còn là việc Ái Linh dám bước ra khỏi vùng an toàn để thử sức ở lĩnh vực mới. Hành trình của nữ sinh cho thấy, người trẻ có thể nghiêm túc với việc học, đồng thời chủ động khám phá những khả năng khác của mình.

Gia đình, nhà trường và bạn bè Ái Linh có mặt từ sớm để tiếp thêm động lực cho Ái Linh toả sáng tại đêm Chung khảo.

Thầy trò PTIT đến Hải Phòng cổ vũ

Từ khi Ái Linh tham gia cuộc thi, Học viện đã quan tâm, động viên và tạo điều kiện để nữ sinh thêm tự tin. Nhà trường triển khai các hoạt động truyền thông, kết nối cán bộ, giảng viên, sinh viên và mạng lưới cựu sinh viên cùng theo dõi, cổ vũ cho cô.

Trong ngày diễn ra Chung khảo, PTIT bố trí xe và chuẩn bị vé để thầy cô, sinh viên đến Hải Phòng tiếp sức cho Ái Linh. Cô Chung Hải Bằng cũng có mặt tại đây cùng đoàn nhà trường.

Cô Bằng cho biết, sự đồng hành không chỉ nằm ở những lượt bình chọn hay tiếng cổ vũ trong đêm thi, mà còn là sự khích lệ tinh thần để Ái Linh cảm nhận được tình cảm của thầy cô, bạn bè và mái trường. Sự hiện diện của đoàn PTIT tại Hải Phòng cũng thể hiện niềm tự hào của Học viện về những sinh viên đang nỗ lực khẳng định bản thân.

Theo cô Bằng, giá trị lớn nhất mà cuộc thi mang lại trước hết là sự trưởng thành của thí sinh. Quá trình tham gia giúp các bạn rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp, khả năng làm việc dưới áp lực, ý thức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Từ câu chuyện của Ái Linh, hình ảnh sinh viên PTIT cũng được lan tỏa với những phẩm chất năng động, sáng tạo, tự tin và sẵn sàng hội nhập. Học viện hướng tới mục tiêu đào tạo người học phát triển hài hòa về tri thức, kỹ năng, nhân cách và trách nhiệm xã hội.

Phạm Lê Ái Linh góp mặt tại vào vòng Chung khảo "Hoa hậu Việt Nam 2026".

Trước giờ bước vào Chung khảo, cô Bằng nhắn nhủ Ái Linh hãy bình tĩnh, tự tin và tận hưởng hành trình mà cô đã nỗ lực để có được. “Em không chỉ mang theo ước mơ của riêng mình, mà còn mang theo tình cảm, sự tin yêu và niềm tự hào của thầy cô, bạn bè cùng đại gia đình PTIT”, cô Bằng nói.

Cô Bằng cũng gửi lời động viên đến nữ sinh: “Ái Linh cố lên, hãy tự tin tỏa sáng!”. Dù kết quả cuộc thi ra sao, nhà trường vẫn ghi nhận và trân trọng những nỗ lực của Linh. Với cô Bằng, thành công không chỉ nằm ở kết quả cuối cùng, mà còn ở việc Ái Linh dám bước ra khỏi vùng an toàn, kiên trì theo đuổi mục tiêu và trưởng thành qua từng thử thách.