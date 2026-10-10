Trao quyết định bổ nhiệm TS Nguyễn Quốc Chính làm Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế

GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai (Giám đốc ĐHQG TPHCM) trao quyết định cho TS Nguyễn Quốc Chính.

Tại buổi lễ, GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQG TPHCM, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng TS Nguyễn Quốc Chính. Ông Chính đảm nhiệm cương vị Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế từ ngày 1-10-2026, sau thời gian giữ chức Phó Hiệu trưởng và được giao phụ trách điều hành nhà trường.

GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai (Giám đốc ĐHQG TPHCM) trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Tân Hiệu trưởng Nguyễn Quốc Chính.

TS Nguyễn Quốc Chính sinh năm 1970 tại Hà Nội, tốt nghiệp cử nhân và thạc sĩ ngành hóa học tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG TPHCM; thạc sĩ ngành khoa học giáo dục tại Đại học Simon Fraser (Canada) và tiến sĩ ngành hóa học tại Đại học Manchester (Vương quốc Anh).

Tân Hiệu trưởng IU có hơn 30 năm công tác trong lĩnh vực đào tạo, khảo thí, bảo đảm chất lượng và quản lý giáo dục đại học tại ĐHQG TPHCM. Ông từng là giảng viên Khoa Hóa, Trường ĐH Tổng hợp TPHCM, nay là Trường ĐH Khoa học tự nhiên; Phó Trưởng bộ môn Hóa vô cơ; Trưởng ban Đại học và Sau đại học ĐHQG TPHCM; Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục; Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo.

Bên cạnh công tác quản lý, TS Nguyễn Quốc Chính là đánh giá viên trưởng của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN), kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục, tham gia đánh giá ngoài nhiều chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA.

Ngày 23-6-2026, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế, sau đó được giao phụ trách điều hành nhà trường.

GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai (Giám đốc ĐHQG TPHCM) phát biểu.

Phát biểu giao nhiệm vụ, GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai đánh giá Trường ĐH Quốc tế có xuất phát điểm thuận lợi khi được thành lập hơn 20 năm trước với mô hình giảng dạy và nghiên cứu hoàn toàn bằng tiếng Anh. Nhà trường cũng là đơn vị đầu tiên trong hệ thống ĐHQG TPHCM được giao cơ chế tự chủ để triển khai những cách làm, phương thức vận hành mới.

Theo Giám đốc ĐHQG TPHCM, khi tự chủ đã trở thành yêu cầu chung đối với các trường đại học thành viên, Trường ĐH Quốc tế cần tiếp tục đổi mới để phát huy lợi thế. Định hướng phát triển phải gắn tự chủ với đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, giá trị nhân văn và những chuẩn mực tiến bộ của thế giới.

GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai nhấn mạnh nhà trường có lợi thế khi cùng hội tụ các lĩnh vực khoa học cơ bản, công nghệ, kỹ thuật, kinh doanh và quản lý. Sự kết hợp này tạo điều kiện đưa kết quả nghiên cứu từ phòng thí nghiệm thành sản phẩm, phát triển doanh nghiệp và tiếp cận thị trường.

Nhà trường còn có đội ngũ nhà khoa học được đào tạo, từng làm việc tại nhiều quốc gia, đạt các giải thưởng uy tín trong và ngoài nước. Tuy nhiên, theo Giám đốc ĐHQG TPHCM, giá trị và sức ảnh hưởng của nghiên cứu cần được thể hiện bằng những đóng góp thiết thực cho đời sống, mang lại lợi ích cho xã hội.

Ví tập thể nhà trường như một đội bóng, GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai kỳ vọng tân hiệu trưởng phát huy năng lực từng thành viên, bố trí phù hợp và tăng cường phối hợp vì mục tiêu chung. “Một cá nhân xuất sắc có thể làm nên một pha bóng đẹp nhưng chỉ có một tập thể đoàn kết mới tạo ra chiến thắng”, bà Mai nhấn mạnh.

TS Nguyễn Quốc Chính phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, TS Nguyễn Quốc Chính cảm ơn sự chỉ đạo, hỗ trợ của ĐHQG TPHCM, các đơn vị thành viên và những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo nhà trường. Ông khẳng định sự đồng thuận, tin tưởng, chia sẻ trách nhiệm và tính chuyên nghiệp là cơ sở để tập thể thực hiện các mục tiêu phát triển.

Tân Hiệu trưởng IU nhấn mạnh định hướng xây dựng văn hóa Trường ĐH Quốc tế gắn với sự chuyên nghiệp, nhân văn, hướng đến phát triển toàn diện cho người học và tạo môi trường làm việc tốt cho đội ngũ giảng viên, viên chức. Năm học 2026-2027, nhà trường lựa chọn chủ đề “Tâm hạnh phúc – sống khỏe mạnh – kiến tạo tương lai bền vững”.