Thêm hai bộ tài liệu mới giúp giáo viên mầm non nâng cao năng lực

Toàn bộ tài liệu được chia sẻ miễn phí, giúp giáo viên và nhà trường mầm non trên cả nước dễ dàng tiếp cận nguồn học liệu chuẩn hóa, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

Mới đây hai bộ tài liệu: "Kỹ năng tiền đọc viết và môi trường học tập giàu ngôn ngữ" và "Lãnh đạo trường học trong cơ sở giáo dục mầm non", thuộc Dự án TALK vừa được Hội đồng thẩm định của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông qua với 100% phiếu đồng ý, cùng chứng nhận đạt chuẩn sử dụng trong bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên mầm non trên toàn quốc.

Bộ tài liệu đã được thử nghiệm thực tế tại Quảng Trị, Gia Lai, Hà Giang (nay thuộc Tuyên Quang), đặc biệt chú trọng hỗ trợ trẻ em dân tộc thiểu số vượt qua rào cản ngôn ngữ.

Toàn bộ tài liệu được chia sẻ miễn phí, giúp giáo viên và nhà trường mầm non trên cả nước dễ dàng tiếp cận nguồn học liệu chuẩn hóa, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

Được triển khai bởi tổ chức VVOB (Giáo dục vì sự phát triển) từ năm 2022, dự án TALK hướng đến nâng cao năng lực của cán bộ quản lý nhà trường và giáo viên trong việc xây dựng môi trường học tập giàu ngôn ngữ tại các trường mầm non, đặc biệt là ở các địa phương có nhiều dân tộc thiểu số cùng sinh sống.

Việc hoàn thành thẩm định hai bộ tài liệu sẽ góp phần tạo điều kiện để những kiến thức, phương pháp và kinh nghiệm được xây dựng, thử nghiệm trong khuôn khổ TALK tiếp tục được chia sẻ và sử dụng trong hoạt động bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý mầm non.

Theo kết quả đánh giá của Hội đồng thẩm định do Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thành lập, cả hai bộ tài liệu đều nhận được 100% phiếu đồng ýtừ các chuyên gia trong hội đồng; Đạt đầy đủ các tiêu chí về tính khoa học, tính pháp lý và tính thực tiễn; Đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên mầm non trong giai đoạn mới.

Bộ tài liệu gồm hai bộ dành cho đối tượng giáo viên và quản lý, mỗi bộ gồm 4 cuốn (trong đó 2 cuốn dành cho giảng viên và 2 cuốn dành cho học viên).

Với giáo viên mầm non, bộ tài liệu “Kỹ năng tiền đọc viết và môi trường học tập giàu ngôn ngữ” đi sâu giải quyết những vấn đề hằng ngày trong lớp học: tạo cơ hội cho trẻ tương tác; phát triển kỹ năng tiền đọc viết và đặc biệt hỗ trợ trẻ em dân tộc thiểu số vượt qua rào cản ngôn ngữ. Tài liệu gồm 4 cuốn với 6 mô-đun, được thiết kế theo chu trình học tập 4 bước bám sát Chương trình Giáo dục Mầm non tại Việt Nam và bối cảnh đa văn hóa.

Quá trình biên soạn do VVOB chủ trì, phối hợp cùng các chuyên gia từ Bộ GD&ĐT, Trường ĐHSP Hà Nội, Trường CĐSP Trung ương và đối tác quốc tế. Tài liệu được công nhận theo Kết luận thẩm định số 1217/KL-ĐHSPHN và Giấy chứng nhận số 400/GCN-ĐHSPHN.

Với cán bộ quản lý, bộ tài liệu “Lãnh đạo trường học trong cơ sở giáo dục mầm non” tập trung phát triển năng lực lãnh đạo và hỗ trợ giáo viên bồi dưỡng chuyên môn ngay tại trường thông qua các phương pháp thiết thực như khai vấn, dự giờ hiệu quả và xây dựng cộng đồng học tập.

Bộ tài liệu gồm 4 cuốn chia làm 6 mô-đun, tài liệu giúp người học cân bằng giữa vai trò quản lý hành chính và lãnh đạo sư phạm. Bám sát định hướng lấy trẻ làm trung tâm và đáp ứng trực tiếp Chuẩn Hiệu trưởng (theo Thông tư 25/2018/TT-BGDĐT).

Sản phẩm do VVOB cùng tổ chức CEF (Bỉ) xây dựng với sự tham vấn từ Vụ Giáo dục Mầm non và Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, được công nhận theo Kết luận thẩm định số 1216/KL-ĐHSPHN, Giấy chứng nhận số 401/GCN-ĐHSPHN.

Tất cả các tài liệu đã được xuất bản và lưu hành theo giấy phép Tài sản Sáng tạo Công cộng (Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0), cho phép sao chép và sử dụng phi thương mại.

Cán bộ quản lý và giáo viên mầm non có thể tải bộ tài liệu trực tiếp từ các website chính thức của VVOB.