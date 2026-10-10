180 học sinh thành phố Đồng Nai dự thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2026-2027

Trường TH-THCS-THPT song ngữ Á Châu (phường Trấn Biên) là trường tư thục duy nhất có 2 thí sinh trong đội tuyển Đồng Nai tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2026-2027. Ảnh: Công Nghĩa

Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia THPT năm học 2026-2027 dự kiến được tổ chức vào tháng 12-2026. Mỗi tỉnh, thành sẽ có một hội đồng thi, đề thi các môn của kỳ thi do Bộ GD-ĐT chủ trì ra. Công tác coi thi được thực hiện chéo giữa các tỉnh, thành.

Theo đó, đội tuyển của thành phố Đồng Nai năm nay có 180 học sinh tham gia tranh tài ở 9 môn thi. Cụ thể, mỗi môn thi sẽ có 20 học sinh dự thi, bao gồm các môn: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh và Tin học.

Danh sách các học sinh xuất sắc góp mặt trong đội tuyển đến từ các trường: THPT chuyên Bình Long, THPT chuyên Lương Thế Vinh, THPT chuyên Quang Trung là nòng cốt. Ngoài ra còn có các trường THPT không chuyên, gồm THPT: Trấn Biên, Hùng Vương, Nguyễn Trãi, Tam Hiệp, Trị An, Xuân Lộc và TH-THCS-THPT song ngữ Á Châu. Đặc biệt, Trường TH-THCS-THPT song ngữ Á Châu là trường tư thục duy nhất có 2 học sinh lọt vào đội tuyển thi chọn học sinh giỏi quốc gia của thành phố ở môn Tiếng Anh.

Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026, đoàn học sinh Đồng Nai có 96 học sinh đoạt giải, trong đó: 1 giải nhất (môn Sinh học), 20 giải nhì, 29 giải ba và 46 giải khuyến khích. Thí sinh đoạt giải nhất là Vũ Hồng Anh, lớp 12 chuyên Toán, Trường THPT chuyên Quang Trung.