Cô giáo Hoàng Thị Hiền được trao Giải thưởng 'Thanh niên sống đẹp' năm 2026

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh hỏi thăm cô giáo Hoàng Thị Hiền. Ảnh Moet.

Ngày 10/10 Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2026.

Giải thưởng nhằm tôn vinh 15 gương mặt trẻ tiêu biểu đã có hành động đẹp, nghĩa cử nhân văn và đóng góp tích cực cho xã hội, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sống đẹp, sống có ích trong cộng đồng thanh niên Việt Nam. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026).

Trong số 15 gương mặt trẻ tiêu biểu được trao Giải thưởng năm nay, có nhiều câu chuyện xúc động, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái, dũng cảm và cống hiến không ngừng của thế hệ trẻ Việt Nam.

Cô giáo Hoàng Thị Hiền, giáo viên Trường Mầm non Nghĩa Hành, xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An, bắt đầu từ một khoảnh khắc mà lựa chọn phải được đưa ra trong tích tắc. Cô đã lao ra cứu một em nhỏ 2 tuổi khỏi tình huống nguy hiểm. Giữ được an toàn cho bé, nhưng cô đã mất đi đôi chân của mình.

Hay Đinh Viết Tường mắc hội chứng Tics, từng bị kỳ thị và bắt nạt, vẫn theo đuổi đam mê nghệ thuật. Năm 2025, Tường gây xúc động tại Tân binh toàn năng và vào Top 100; năm 2026, Tường đảm nhận vai Nhân, một nạn nhân khuyết tật bị cuốn vào đường dây lừa đảo nơi biên giới, trong phim "Trại buôn người". Kênh TikTok hơn 927.000 người theo dõi và 24 triệu lượt thích là nơi Tường lan tỏa nghị lực sống tới các bạn trẻ, đặc biệt là thanh niên khuyết tật: khác biệt không phải là giới hạn.

15 tấm gương Thanh niên sống đẹp được vinh danh hôm nay là minh chứng rõ nét cho vẻ đẹp đa chiều của lòng tốt, của ý chí vươn lên.

Đó là anh Phạm Thế Quang, giảng viên Học viện Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Hai lần, anh tạm rời bục giảng để tham gia đoàn cứu nạn, cứu hộ quốc tế: tại Myanmar năm 2025, anh trực tiếp tìm kiếm 7 nạn nhân và đưa 7 nạn nhân khác ra khỏi đống đổ nát; tại Venezuela năm 2026, anh thăm hỏi hơn 500 hộ gia đình mất nhà cửa vì thiên tai và chuyển nhu yếu phẩm tới vùng bị nạn. Những điều anh dạy sinh viên trên giảng đường, anh đã sống trọn ở nơi hiểm nguy nhất.

15 câu chuyện – 15 trái tim – chính là 15 ngọn lửa của tinh thần “sống đẹp” trong thời đại mới, góp phần khẳng định giá trị nhân văn bền vững của tuổi trẻ Việt Nam hôm nay. “15 tấm gương Thanh niên sống đẹp được vinh danh hôm nay là minh chứng rõ nét cho vẻ đẹp đa chiều của lòng tốt, của ý chí vươn lên và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực trong thế hệ trẻ Việt Nam”, anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh.

“Mỗi nghĩa cử tử tế, dù giản dị, đều góp phần bồi đắp nên một xã hội nhân văn và tiến bộ; mỗi ý tưởng sáng tạo vì cộng đồng là một viên gạch góp xây dựng nên tương lai hùng cường của đất nước. Hội LHTN Việt Nam sẽ luôn là người bạn đồng hành tin cậy, truyền cảm hứng và khơi dậy nhiệt huyết, tạo môi trường, động lực để hội viên, thanh niên Việt Nam không ngừng rèn luyện, cống hiến và trưởng thành”, anh Quy khẳng định.

Tại chương trình, các cá nhân được vinh danh nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, biểu trưng của chương trình và giải thưởng trị giá 10 triệu đồng.

Danh sách 15 cá nhân được vinh danh "Thanh niên sống đẹp" năm 2026 1. Anh Phạm Thế Quang, giảng viên Khoa Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Học viện Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. 2. Anh Cà Văn Minh, đại úy, Phó đội trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Điện Biên. 3. Chị Nguyễn Hồng Ân, thiếu úy, cán bộ Công an xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau. 4. Anh Nguyễn Duy Khánh, Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu. 5. Anh Nguyễn Hữu Nhơn, Giám đốc Công ty TNHH Nấm Linh Chi Thương Nhân, tỉnh Lâm Đồng. 6. Chị Hoàng Thị Hiền, giáo viên Trường Mầm non Phú Sơn, xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An. 7. Anh Phạm Văn Tiến, Ủy viên BCH Hội thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk. 8. Anh Phan Trung Hải, Ủy viên Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Phú Thuận, TPHCM; Chi hội trưởng Chi hội Thanh niên "Tiệm cà phê thạc sĩ". 9. Anh Nguyễn Hữu Trọng, bác sĩ, Bí thư Chi đoàn Khoa Khám bệnh, Bệnh viện 199, Bộ Công an. 10. Anh Nguyễn Khắc Cường, Ủy viên Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An, Ủy viên BTV Đoàn phường, Bí thư Chi đoàn khối Bến Thủy 1, phường Trường Vinh. 11. Anh Đinh Viết Tường, Ủy viên Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, hội viên Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam, nhà sáng tạo nội dung số. 12. Anh Bùi Tuấn Ngọc, đại úy Quân nhân chuyên nghiệp, Bí thư Đoàn cơ sở Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào. 13. Anh Đinh Văn Tâm, vận động viên Đội tuyển Wushu quốc gia. 14. Anh Phạm Lê Xuân Lộc, vận động viên Đội Xe đạp, Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng II, Bộ Tham mưu Quân khu 7. 15. Anh Sùng Mạnh Hùng, Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, cán bộ Trung tâm dịch vụ công xã Đồng Văn.