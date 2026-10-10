5 học sinh Việt Nam vừa tròn 14 tuổi nhận học bổng Chính phủ New Zealand

Trong số 13 học sinh được vinh danh tại Lễ trao học bổng Chính phủ New Zealand 2026 ở bậc trung học, có 5 em vừa tròn 14 tuổi.

Tại TP.HCM, Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand – ENZ) vừa tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ New Zealand 2026, vinh danh 18 học sinh Việt Nam xuất sắc ở bậc trung học và đại học. Đáng chú ý, nhiều học sinh ở độ tuổi 14–15 đã giành học bổng, mở ra cơ hội học tập tại New Zealand từ bậc trung học.

Theo đó, trong số 13 học sinh được vinh danh ở nhóm học bổng trung học, có 11 em nhận Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học (NZSS) đợt 2 và 2 em nhận học bổng do các trường trung học New Zealand trao tặng. Đáng chú ý, 5 em trong nhóm này vừa tròn 14 tuổi.

Chị Trần Thị Linh Sa, phụ huynh em Hứa Minh Thư, học sinh nhận học bổng NZSS 2026 đợt 2, cho biết gia đình đã theo dõi thông tin về giáo dục New Zealand và chương trình học bổng trong nhiều năm. Con chị từng mong muốn ứng tuyển nhưng chưa đủ tuổi, đồng thời được truyền cảm hứng từ câu chuyện của các anh chị đi trước.

“Năm nay vừa đủ tuổi, bé quyết tâm ứng tuyển ngay và vỡ òa niềm vui khi được chọn. Đây là sự ghi nhận đầy tự hào cho những nỗ lực của con trong suốt thời gian qua”, chị Sa chia sẻ.

Theo chị Sa, gia đình kỳ vọng môi trường giáo dục tại New Zealand sẽ giúp con phát triển tư duy độc lập, sự tự tin và khả năng thích nghi trong môi trường quốc tế, tạo nền tảng để trưởng thành và theo đuổi đam mê.

Ông Ben Burrowes - Giám đốc Khu vực Bắc Á và Đông Nam Á của ENZ, cho biết các chương trình học bổng Chính phủ New Zealand từ bậc trung học đến đại học hướng tới tạo điều kiện để học sinh Việt Nam trải nghiệm môi trường học tập quốc tế, khám phá tiềm năng và phát triển toàn diện.

Theo ông Ben Burrowes, Học bổng NZSS mở ra những trải nghiệm đầu tiên tại các lớp học đa văn hóa ở New Zealand, trong khi Học bổng Chính phủ New Zealand bậc đại học (NZUA) tiếp tục trao cơ hội để học sinh Việt Nam phát triển trên hành trình học thuật và xây dựng nền tảng cho sự nghiệp tương lai.

Bên cạnh nhóm học sinh trung học, lễ trao học bổng năm nay còn vinh danh 5 học sinh nhận NZUA 2026, theo học chương trình cử nhân tại Đại học Auckland, Đại học Waikato và Đại học Otago. Đây là năm thứ hai chương trình NZUA được triển khai dành riêng cho học sinh Việt Nam.

Đáng chú ý, hai học sinh Nguyễn Minh Khôi, Trường Quốc tế Việt Úc (TP.HCM), và Nguyễn Hoàng Lâm, Trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng), đạt tổng giá trị học bổng lên đến 65.000 NZD mỗi em khi kết hợp học bổng NZUA trị giá 15.000 NZD với học bổng của trường đại học.

Ông Scott James - Tổng Lãnh sự kiêm Tham tán Thương mại New Zealand tại TP.HCM, cho biết các học sinh nhận học bổng sẽ có cơ hội xây dựng nền tảng kiến thức, trải nghiệm môi trường học tập mới và kết nối với cộng đồng quốc tế. Ông kỳ vọng các em sẽ trở thành cầu nối văn hóa, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và New Zealand.

Theo ENZ, trong bốn tháng đầu năm 2026, số lượng du học sinh Việt Nam tại New Zealand tăng 11%, cao hơn mức tăng chung 8% của toàn quốc. Trong đó, học sinh, sinh viên theo học tại các trường trung học và đại học chiếm 81,6% tổng số du học sinh Việt Nam tại quốc gia này.