VKSND khu vực 4, tỉnh Hà Tĩnh thi tìm hiểu pháp luật về thi hành án, tạm giữ, tạm giam

Đồng chí Nguyễn Văn Đức, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 4 phát biểu khai mạc cuộc thi.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm với 30 câu hỏi, thời gian làm bài 30 phút. Nội dung tập trung vào các quy định pháp luật về thi hành án hình sự, thi hành án dân sự, thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú, gắn với chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân.

Thông qua cuộc thi, cán bộ, Kiểm sát viên có dịp hệ thống hóa kiến thức, cập nhật những quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác được giao, đồng thời nâng cao khả năng nhận diện và vận dụng pháp luật vào thực tiễn, nhất là trong công tác kiểm sát thi hành án hình sự, thi hành án dân sự và kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, các thí sinh tích cực tham gia dự thi, thể hiện ý thức chủ động học tập, nghiên cứu và cập nhật văn bản pháp luật. Hình thức thi trắc nghiệm không chỉ tạo điều kiện để cán bộ, công chức tự đánh giá mức độ nắm bắt kiến thức mà còn góp phần thúc đẩy phong trào học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong đơn vị.

Lãnh đạo VKSND khu vực 4 trao quà cho các đồng chí đạt giải.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao giải cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Trong đó, giải Nhất thuộc về đồng chí Nguyễn Thị Hằng, Kiểm sát viên; giải Nhì thuộc về đồng chí Vũ Thị Hoa, Kiểm tra viên; giải Ba thuộc về đồng chí Trần Trung Kiên, Kiểm sát viên.

Việc tổ chức cuộc thi thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo VKSND khu vực 4, tỉnh Hà Tĩnh đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, lấy việc tự học, tự nghiên cứu và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ làm nhiệm vụ thường xuyên. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm chắc quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Thế Hoàng, Viện trưởng VKSND khu vực 4 phát biểu kết luận.

Thời gian tới, VKSND khu vực 4, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục chú trọng đổi mới phương pháp đào tạo, bồi dưỡng theo hướng thiết thực, hiệu quả; khuyến khích cán bộ, Kiểm sát viên chủ động nghiên cứu, cập nhật các quy định pháp luật mới, gắn lý luận với thực tiễn công tác. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân.