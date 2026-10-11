Khi nào MU sa thải Carrick?

Manchester United bắt đầu quy trình tìm kiếm HLV trưởng mới.

Theo Independent, ban lãnh đạo Manchester United khởi động quy trình tìm kiếm và bổ nhiệm một HLV trưởng mới, sau khi "Quỷ đỏ" chơi hơn người nhưng vẫn để Tottenham cầm hòa 1-1 trên sân nhà ở vòng 6 giải Ngoại hạng Anh.

Đội ngũ lãnh đạo MU lo ngại rằng Carrick khó cải thiện thành tích từ đây đến hết tháng 10, bởi lịch thi đấu khó khăn. Họ sẵn sàng phương án thay thế Carrick bằng Julian Nagelsmann, người đang tự do và sẵn sàng đến làm việc bất cứ lúc nào.

Phía đại diện của HLV Nagelsmann có những tín hiệu cởi mở. Họ sẵn sàng lắng nghe các kế hoạch tương lai từ phía ban lãnh đạo Manchester United để đánh giá xem dự án của đội chủ sân Old Trafford có phù hợp với triết lý bóng đá của chiến lược gia này hay không.

Ban lãnh đạo đội bóng nhận định Carrick cần một kỳ tích thực sự để có thể giữ lại chiếc ghế HLV trưởng lâu dài. Từ giờ đến hết tháng 10, "Quỷ đỏ" sẽ có chuyến làm khách đến sân Metropolitano đối đầu với Atletico Madrid tại đấu trường Champions League vào ngày 14/10, trước khi hành quân tới Elland Road đọ sức cùng kình địch Leeds United ở giải quốc nội sau đó bốn ngày.

Không có thời gian ngơi nghỉ, Manchester United tiếp tục phải di chuyển sang Italy làm khách trước Como vào ngày 21/10. Dù được trở về sân nhà Old Trafford tiếp đón Bournemouth ở vòng đấu tiếp theo, "Quỷ đỏ" lại lập tức đối mặt thử thách cực lớn khi làm khách trên sân Stamford Bridge của Chelsea vào cuối tháng 10.

Bất kỳ kết quả tệ hại nào của MU trong chuỗi trận khó khăn từ giờ đến hết tháng 10 cũng có thể khiến Carrick mất việc.

Highlights Manchester United 1-1Tottenham Rạng sáng 11/10, Manchester United hòa Tottenham với tỷ số 1-1 tại vòng 6 Premier League 2026/27.