Tình cảnh đảo ngược với Martinez tại MU

Martinez gây thất vọng tại MU.

Dù sở hữu khả năng triển khai bóng ấn tượng, trung vệ người Argentina liên tục mắc lỗi phòng ngự, khiến đội nhà đánh rơi những điểm số quan trọng tại Premier League mùa này.

Từ chỗ là một trong những cầu thủ chắc suất đá chính tại MU, Martinez đang chịu áp lực bị đẩy lên ghế dự bị nếu không cải thiện phong độ trong thời gian tới.

4 sai lầm khiến MU trả giá

Ở chiến thắng 5-2 trước Ipswich Town hôm 30/8, Martinez có tình huống xử lý thiếu chắc chắn, tạo điều kiện để đối thủ ghi bàn thứ hai. Dù MU vẫn giành trọn 3 điểm, sai sót này cho thấy những vấn đề trong khả năng phòng ngự của cầu thủ sinh năm 1998.

Đến trận hòa 2-2 với Everton, Martinez tiếp tục mắc lỗi, góp phần giúp đối phương ghi bàn mở đầu cho màn ngược dòng. Không lâu sau đó, pha phản lưới nhà của anh trong trận hòa 1-1 trước Fulham khiến đội chủ sân Old Trafford đánh rơi chiến thắng tại Craven Cottage.

Vấn đề chưa dừng lại ở đó. Trong cuộc đối đầu Tottenham tại vòng 6 Premier League hôm 10/10, Martinez một lần nữa bị chỉ trích khi để Dominic Solanke áp đảo trong pha không chiến và ghi bàn gỡ hòa cho đội khách.

Martinez mắc lỗi phòng ngự trước Tottenham.

Ở tình huống này, thay vì duy trì hàng phòng ngự dâng cao để đưa tiền đạo Tottenham vào thế việt vị, Martinez lùi sâu và để đối thủ có cơ hội tiếp cận bóng. Anh cũng không chủ động đánh đầu phá bóng, qua đó tạo điều kiện cho Solanke dứt điểm.

Chuỗi sai sót liên tiếp khiến khả năng phòng ngự của Martinez bị đặt dấu hỏi, đặc biệt trong những tình huống đối đầu trực tiếp với tiền đạo đối phương. Sự thua thiệt về thể hình của Martinez bị phơi bày, khiến anh trở thành điểm yếu dễ bị khai thác của MU.

Carrick có đang ưu ái Martinez?

Martinez vẫn được đánh giá cao nhờ khả năng chuyền bóng và tham gia xây dựng lối chơi từ tuyến dưới. Tuy nhiên, những phẩm chất này chưa đủ để khỏa lấp hạn chế trong phòng ngự. Khi bị vượt qua hoặc rơi vào tình thế một đấu một, cầu thủ người Argentina thường gặp khó khăn trong việc sửa chữa sai lầm.

Điều khiến dư luận chú ý hơn cả là cách Carrick lựa chọn nhân sự ở hàng thủ. Khi tiếp quản đội bóng hồi tháng 1, nhà cầm quân người Anh nhanh chóng đưa Martinez trở lại đội hình, đồng thời để Ayden Heaven, cầu thủ từng được bình chọn là hay nhất tháng, ngồi dự bị.

Carrick được kêu gọi trao cơ hội cho Heaven.

Heaven cũng từng bị Carrick loại khỏi đội hình sau một sai lầm trong trận mở màn Premier League trước Hull City, bất chấp màn trình diễn tích cực ở giai đoạn tiền mùa giải. Trong khi đó, Martinez được trao cơ hội trở lại dù chưa có quá trình chuẩn bị trước mùa giải thực sự đầy đủ.

Khác biệt trong cách đối xử với hai trung vệ trẻ và giàu kinh nghiệm khiến quyết định của Carrick bị chất vấn. Nếu những cầu thủ khác phải trả giá bằng vị trí đá chính sau sai lầm, Martinez cũng cần chịu sự đánh giá tương tự. Trong bối cảnh Martinez chưa đáp ứng kỳ vọng, Leny Yoro nổi lên như một phương án đáng cân nhắc. Dù đang được cho thử nghiệm ở vai trò hậu vệ phải, Yoro vẫn sẵn lòng trở lại vị trí trung vệ sở trường nếu Carrick yêu cầu.

Heaven cũng có thể được trao thêm cơ hội. Dù còn trẻ và thiếu kinh nghiệm, trung vệ này vẫn cần thời gian thi đấu để hoàn thiện kỹ năng và tích lũy bản lĩnh ở cấp độ cao nhất.

Tất nhiên, những cầu thủ trẻ cũng có thể mắc sai lầm. Tuy nhiên, điều quan trọng là MU phải đánh giá các lựa chọn dựa trên phong độ và mức độ ổn định, thay vì duy trì sự tin tưởng tuyệt đối vào một cá nhân.

Martinez từng chứng minh giá trị của bản thân, nhưng danh tiếng và màn trình diễn chói sáng tại World Cup 2026 không thể bảo đảm vị trí đá chính nếu những sai sót tiếp tục lặp lại. Với Carrick, đã đến lúc cân nhắc phương án thay thế nhằm củng cố hàng phòng ngự, đồng thời tạo ra sự cạnh tranh công bằng hơn trong đội hình MU.

Highlights MU 0-1 Man City Đêm 13/9, Manchester United thua Manchester City với tỷ số 0-1 thuộc vòng 4 Premier League.