Hà Nội vinh danh huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại ASIAD 20

Lãnh đạo thành phố dự Lễ tuyên dương, khen thưởng các HLV, VĐV đạt thành tích xuất sắc tại ASIAD 20 năm 2026. Ảnh: Thành Nguyễn

Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương, Trung tướng Đào Văn Nhận - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà; Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 Nguyễn Hồng Minh cùng các cán bộ, HLV, VĐV thể thao Hà Nội thi đấu tại ASIAD 20.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại lễ tuyên dương. Ảnh: Viết Thành

Đóng góp cả 3 Huy chương vàng, khẳng định vị thế thể thao Thủ đô

Với 15 huy chương, trong đó có cả 3 Huy chương vàng (HCV) của Đoàn Thể thao Việt Nam, thể thao Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, đóng góp quan trọng vào thành tích của thể thao nước nhà.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, ASIAD là đấu trường thể thao lớn của châu lục, quy tụ những tài năng hàng đầu. Để có mặt tại đại hội và giành thành tích, mỗi VĐV phải trải qua quá trình tuyển chọn, tập luyện, thi đấu đầy thử thách, đòi hỏi ý chí, nghị lực và sự bền bỉ.

Bí thư Thành ủy bày tỏ niềm tự hào khi các VĐV Thủ đô giành 15 huy chương, chiếm 60% tổng số huy chương của Đoàn Thể thao Việt Nam, đặc biệt đóng góp vào cả 3 HCV. Kết quả này tiếp tục khẳng định vị trí quan trọng của Hà Nội trong công tác đào tạo, phát triển thể thao thành tích cao của cả nước.

Ghi nhận những nỗ lực, cống hiến của các HLV, VĐV, đồng chí Trần Đức Thắng đồng thời cảm ơn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Thể dục thể thao Việt Nam, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà tài trợ và người hâm mộ đã đồng hành cùng thể thao Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao tặng Bằng khen cho HLV, VĐV đạt Huy chương vàng tại ASIAD 20. Ảnh: Viết Thành

Để tiếp tục nâng cao thành tích, Bí thư Thành ủy đề nghị UBND thành phố chỉ đạo ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngành Giáo dục và Đào tạo, các xã, phường cùng cơ quan liên quan triển khai đồng bộ những giải pháp trọng tâm.

Trước hết, thành phố cần thực hiện hiệu quả Kế hoạch phát triển các môn thể thao trọng điểm giai đoạn 2026-2045, gắn với mục tiêu tham dự các kỳ ASIAD và Olympic. Sau ASIAD 20, ngành thể thao cần đánh giá toàn diện kết quả chuyên môn, xác định thế mạnh, những hạn chế cần khắc phục để có phương án đầu tư phù hợp cho từng môn và nhóm VĐV triển vọng.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, y học thể thao, nâng cao chất lượng huấn luyện; tạo điều kiện để HLV, VĐV tiếp cận phương pháp đào tạo tiên tiến, tăng cường tập huấn và thi đấu quốc tế. Trước mắt, Hà Nội tập trung chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, đồng thời chủ động xây dựng đội ngũ kế cận cho các kỳ SEA Games, ASIAD và Olympic tiếp theo.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao thưởng cho các HLV, VĐV đạt thành tích xuất sắc tại ASIAD 20. Ảnh: Viết Thành

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu quan tâm hơn nữa đến đời sống, điều kiện tập luyện và tương lai nghề nghiệp của HLV, VĐV. Thành phố cần rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị, chế độ dinh dưỡng, phục hồi thể lực, điều trị chấn thương và hỗ trợ tâm lý; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách. Việc học tập, trang bị kỹ năng sống và định hướng nghề nghiệp cũng cần được chú trọng để VĐV có sự chuẩn bị tốt sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là phát triển sâu rộng phong trào thể dục thể thao quần chúng, gắn với phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ ngay từ cơ sở. Hà Nội cần đẩy mạnh thể thao học đường, khai thác hiệu quả các thiết chế thể thao, sân chơi, bãi tập và không gian công cộng; khuyến khích câu lạc bộ, doanh nghiệp, tổ chức xã hội tham gia phát triển phong trào, tạo nguồn VĐV kế cận cho thể thao thành tích cao.

Bí thư Thành ủy mong muốn các doanh nghiệp, nhà tài trợ, người hâm mộ và mỗi gia đình tiếp tục đồng hành, góp sức phát triển thể thao Thủ đô, từ hỗ trợ tài năng trẻ đến thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Xuân Tài báo cáo thành tích của Đoàn Thể thao Hà Nội tại ASIAD 20. Ảnh: Viết Thành

Chăm lo lực lượng kế cận, hướng tới những đấu trường lớn

Báo cáo tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Xuân Tài cho biết, trong tổng số 498 thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20, Hà Nội đóng góp 103 thành viên, thi đấu ở 22 môn, chiếm 20,68% lực lượng toàn đoàn.

Đoàn Thể thao Việt Nam giành 25 huy chương, gồm 3 HCV, 3 Huy chương bạc (HCB) và 19 Huy chương đồng (HCĐ). Trong đó, Thể thao Hà Nội đóng góp 15 huy chương, gồm 3 HCV, 1 HCB và 11 HCĐ.

Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm thay mặt các VĐV phát biểu tại lễ tuyên dương. Ảnh: Viết Thành

Nổi bật là thành tích ở môn karate và cầu mây, khi các VĐV Hà Nội góp mặt trong cả 3 nội dung giành HCV của Đoàn Thể thao Việt Nam. Kết quả này cho thấy hiệu quả của quá trình tuyển chọn, đào tạo và đầu tư vào các môn thể thao trọng điểm, đồng thời tạo động lực để ngành thể thao tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn.

Bên cạnh những tấm HCV, HCB của võ sĩ Nguyễn Thị Tâm ở hạng cân 51kg nữ môn boxing cũng là dấu ấn đáng chú ý. Đây là nội dung thi đấu chính thức tại Olympic, có tính đối kháng cao và quy tụ nhiều VĐV mạnh. Thành tích của VĐV Nguyễn Thị Tâm thể hiện bản lĩnh, trình độ chuyên môn và khả năng cạnh tranh của VĐV Hà Nội ở đấu trường lớn. Cùng với đó, 11 HCĐ ở các môn thi đấu góp phần tạo nên kết quả chung đáng ghi nhận.

Theo ông Phạm Xuân Tài, thành công tại ASIAD 20 có được nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố cùng nỗ lực của ngành thể thao và các đơn vị liên quan. Đặc biệt, kế hoạch phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự ASIAD, Olympic giai đoạn 2026-2045 tạo cơ sở để Hà Nội từng bước nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, dinh dưỡng, y học thể thao và chính sách đãi ngộ đối với HLV, VĐV mũi nhọn.

Đại diện các VĐV được tuyên dương, võ sĩ Nguyễn Thị Tâm bày tỏ niềm tự hào khi giành HCB tại ASIAD 20, đóng góp vào thành tích chung của thể thao Hà Nội và Đoàn Thể thao Việt Nam. Nữ võ sĩ cho biết, thành tích đạt được không chỉ đến từ nỗ lực cá nhân mà còn là kết quả của sự quan tâm, đầu tư từ các cấp, ngành, đặc biệt trong việc cải thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện, chế độ dinh dưỡng, tiền lương, tiền thưởng, chăm sóc sức khỏe và học tập.

Những điều kiện đó giúp VĐV yên tâm tập luyện, thi đấu, tiếp cận phương pháp huấn luyện tiên tiến, nâng cao trình độ chuyên môn và ngoại ngữ, hướng tới các đấu trường châu lục, thế giới. VĐV Nguyễn Thị Tâm cũng xúc động nhắc đến sự quan tâm, động viên trực tiếp của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố đối với đời sống, điều kiện tập luyện, sinh hoạt của các VĐV.

HLV đội tuyển cầu mây Việt Nam Hoàng Thái Xuân phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Viết Thành.

Trước đó, ngày 8-10-2026, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng ký Quyết định số 5622/QĐ-UBND về việc khen thưởng đột xuất 27 cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại ASIAD 20, gồm 10 HLV và 17 VĐV.

Các HLV được khen thưởng gồm Hoàng Thái Xuân, Hoàng Đức Lương (cầu mây); Đỗ Thị Thu Hà (karate); Nguyễn Như Cường (boxing); Lê Văn Quang, Nguyễn Văn Linh (đua thuyền); Phan Quốc Vinh, Nguyễn Văn Chương (wushu); Dương Anh Quân (bắn súng) và Nguyễn Thị Bắc (điền kinh).

Trong số các VĐV có Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Khánh Ly (cầu mây); Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên (karate); Nguyễn Thị Tâm, Lưu Diễm Quỳnh (boxing); Đinh Thị Hảo (đua thuyền); Dương Thúy Vi, Hứa Văn Đoàn (wushu)... Theo quyết định, mỗi cá nhân ngoài được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố còn được thưởng bằng 1,5 lần mức lương cơ sở theo quy định.

Lễ tuyên dương, khen thưởng là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực, cống hiến của các HLV, VĐV, đồng thời tiếp thêm động lực để thể thao Hà Nội phát huy thế mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo và chuẩn bị lực lượng cho những đấu trường lớn. Với định hướng đầu tư bài bản, chính sách chăm lo thiết thực và sự đồng hành của toàn xã hội, thể thao Thủ đô tiếp tục hướng tới phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào thành tích của thể thao Việt Nam trên đấu trường khu vực và quốc tế.