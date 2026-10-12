Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 13/10 và sáng 14/10: Lịch thi đấu cúp C1 châu Âu - Atletico vs MU; AFC Champions League - CAHN vs Kashima Antlers
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 13/10 và sáng 14/10: Lịch thi đấu cúp C1 châu Âu - Atletico vs MU, Inter vs Club Brugge, Viking vs Munich; AFC Champions League - CAHN vs Kashima Antlers...
Báo Thế giới và Việt Nam trân trọng gửi đến độc giả lịch thi đấu bóng đá hôm nay 13/10 và rạng sáng 14/10 được cập nhật mới nhất, chính xác nhất từ các giải đấu.
Lịch thi đấu Cúp C1 vòng phân hạng
- 23h45 ngày 13/10: Lens vs Sporting (TV360)
- 23h45 ngày 13/10: Sabah FK vs Slavia Prague (TV360)
- 02h00 ngày 14/10: Arsenal vs Lille (TV360)
- 02h00 ngày 14/10: Atletico vs MU (TV360)
- 02h00 ngày 14/10: Galatasaray vs Barcelona (TV360)
- 02h00 ngày 14/10: Inter vs Club Brugge (TV360)
- 02h00 ngày 14/10: RB Leipzig vs PSV (TV360)
- 02h00 ngày 14/10: Viking vs Munich (TV360)
- 02h00 ngày 14/10: Villarreal vs Napoli (TV360)
Lịch thi đấu AFC Champions League
- 14h45 ngày 13/10: Miền Đông - Newcastle Jets vs Gamba Osaka (TV360)
- 17h00 ngày 13/10: Miền Đông - Kyoto Sanga FC vs Ratchaburi FC (TV360)
- 17h00 ngày 13/10: Miền Đông - Pohang Steelers vs Johor DT (TV360)
- 17h00 ngày 13/10: Miền Đông - Shanghai Port vs Daejeon Citizen (TV360)
- 19h15 ngày 13/10: Miền Đông - Buriram United vs Beijing Guoan (TV360)
- 19h15 ngày 13/10: Miền Đông - CAHN vs Kashima Antlers (TV360)
- 23h00 ngày 13/10: Miền Tây - Al-Sadd vs Al Hilal (TV360)
- 01h15 ngày 14/10: Miền Tây - Al Ittihad vs Shabab Al-Ahli Dubai FC (TV360)
Lịch thi đấu AFC Champions League 2
- 20h45 ngày 13/10: Bảng D - East Bengal Club vs Al Shorta (TV360)
- 23h00 ngày 13/10: Bảng D - Al-Seeb vs Al-Hussein SC (TV360)
Lịch thi đấu Hạng nhất Anh vòng 10
- 01h45 ngày 14/10: Bristol City vs Blackburn Rovers
- 01h45 ngày 14/10: Burnley vs Charlton Athletic
- 01h45 ngày 14/10: Cardiff City vs Watford
- 01h45 ngày 14/10: Millwall vs Swansea
- 01h45 ngày 14/10: Wolves vs Bolton Wanderers
- 01h45 ngày 14/10: Wrexham vs West Brom
- 02h00 ngày 14/10: Birmingham City vs Preston North End
- 02h00 ngày 14/10: Stoke City vs Middlesbrough
Lịch thi đấu VĐQG Algeria vòng 5
- 21h00 ngày 13/10: US Biskra vs MC Oran
- 00h00 ngày 14/10: ASO Chlef vs MC Alger
- 02h00 ngày 14/10: USM Alger vs JS Saoura
Lịch thi đấu VĐQG Nam Phi vòng 8
- 00h30 ngày 14/10: Durban City F.C vs AmaZulu FC
- 00h30 ngày 14/10: Kaizer Chiefs vs Stellenbosch FC
- 00h30 ngày 14/10: Richards Bay vs Mamelodi Sundowns FC
- 00h30 ngày 14/10: Orlando Pirates vs TS Galaxy
Lịch thi đấu VĐQG Morocco vòng 4
- 01h00 ngày 14/10: RS Berkane vs Renaissance Club Zemamra
- 03h00 ngày 14/10: FUS Rabat vs Raja Casablanca
Lịch thi đấu VĐQG Costa Rica vòng 11
- 07h00 ngày 14/10: C.S. Cartagines vs Puntarenas FC
- 09h00 ngày 14/10: Deportiva San Carlos vs Inter San Carlos
Lịch thi đấu VĐQG Colombia
- 06h30 ngày 14/10: Bucaramanga vs Aguilas Doradas Rionegro
- 08h30 ngày 14/10: Millonarios vs Once Caldas
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-13-10-va-sang-14-10-lich-thi-dau-cup-c1-chau-au-atletico-vs-mu-afc-champions-league-cahn-vs-kashima-antlers-453557.html