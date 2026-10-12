Giải bóng bàn China Smash 2026: Bóng bàn nam Trung Quốc tiếp tục chịu sức ép

Tay vợt Nhật Bản đăng quang, bóng bàn nam Trung Quốc chịu sức ép

Tay vợt Sora Matsushima của Nhật Bản tại trận chung kết giải China Smash 2026. Ảnh: WTT.

Diễn biến đáng chú ý nhất tại China Smash 2026, kết thúc vào tối 11-10, là việc bóng bàn Trung Quốc lần đầu tiên không có đại diện góp mặt ở trận chung kết đơn nam của giải đấu được tổ chức trên sân nhà. Kết quả này càng gây chú ý khi China Smash thuộc nhóm giải Grand Smash danh giá của hệ thống World Table Tennis (WTT), nơi các tay vợt hàng đầu thế giới đều hướng đến mục tiêu chinh phục danh hiệu.

Trong trận chung kết tối 11-10, Sora Matsushima của Nhật Bản đánh bại Lin Yun-Ju của Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số 4-3, qua đó giành chức vô địch đơn nam. Ở tuổi 19, Matsushima tiếp tục ghi dấu ấn khi trở thành nhà vô địch China Smash trẻ nhất lịch sử, chỉ ít ngày sau khi vươn lên vị trí số 1 thế giới.

Trận chung kết diễn ra với nhiều bước ngoặt. Matsushima khởi đầu thuận lợi khi thắng hai ván đầu với tỷ số 11-7 và 11-9. Tuy nhiên, Lin Yun-Ju nhanh chóng đáp trả bằng ba ván thắng liên tiếp, lần lượt với tỷ số 11-7, 11-8 và 11-5, để vươn lên dẫn 3-2. Trong thời điểm chịu sức ép lớn, tay vợt Nhật Bản vẫn giữ được sự chủ động, thắng liền hai ván cuối với cùng tỷ số 11-7 và 11-9, hoàn tất màn ngược dòng giàu cảm xúc.

Trước đó, ở bán kết, Zhou Qihao của Trung Quốc để thua Matsushima 2-4...

Những kết quả này nối tiếp các dấu hiệu sa sút của bóng bàn nam Trung Quốc trong thời gian gần đây. Trên bảng xếp hạng đơn nam thế giới được công bố đầu tháng 10, lần đầu tiên sau 28 năm, Trung Quốc không còn tay vợt nào trong nhóm 3 tay vợt dẫn đầu. Wang Chuqin, người từng giữ vị trí số 1, tụt xuống hạng 4 sau khi bị trừ điểm do vắng mặt tại China Smash. Sora Matsushima vươn lên dẫn đầu, tiếp theo là Felix Lebrun của Pháp và Tomokazu Harimoto của Nhật Bản. Trong khi đó, Lin Shidong, một trong những tay vợt được kỳ vọng của Trung Quốc, đứng ở vị trí thứ 9.

Việc Wang Chuqin liên tục vắng mặt ở các giải lớn, trong đó có những giải Grand Smash, khiến khả năng duy trì vị thế của bóng bàn nam Trung Quốc thêm phần khó khăn.

Trước đó, tại ASIAD 20, bóng bàn Trung Quốc vẫn giành nhiều danh hiệu cá nhân, song thất bại trước Nhật Bản ở chung kết đồng đội nam đã cho thấy các đối thủ đang thu hẹp khoảng cách. China Smash 2026 tiếp tục đặt ra sức ép với bóng bàn nam Trung Quốc về việc duy trì chiều sâu lực lượng, tìm kiếm những phương án kế cận và khẳng định lại ưu thế trước sự vươn lên của các tay vợt trẻ quốc tế.

Wang Manyu bảo vệ ngôi vô địch bên cạnh cú sốc mang tên Orawan

Tay vợt chủ nhà Trung Quốc Wang Manyu vô địch nội dung đơn nữ ở giải China Smash 2026. Ảnh: WTT.

Ở nội dung đơn nữ, tay vợt chủ nhà Trung Quốc Wang Manyu đã bảo vệ thành công chức vô địch sau khi đánh bại tay vợt Nhật Bản Hitomi Sato 4-0 trong trận chung kết, với các tỷ số 11-2, 11-8, 11-3 và 11-8. Trận đấu kéo dài 44 phút cho thấy sự vượt trội của Wang ở khả năng tấn công cũng như bản lĩnh trong những thời điểm quyết định. Đây là danh hiệu WTT Grand Smash thứ tư trong sự nghiệp của tay vợt Trung Quốc.

Chức vô địch của Wang tiếp tục khẳng định sức mạnh của bóng bàn nữ Trung Quốc, dù giải đấu vẫn chứng kiến một trong những bất ngờ lớn nhất ở vòng đấu trước đó.

Tâm điểm ấy thuộc về Orawan Paranang của Thái Lan, tay vợt phải bắt đầu China Smash 2026 từ vòng loại và đang đứng ngoài nhóm 100 tay vợt hàng đầu thế giới. Ở vòng 32 đơn nữ, Orawan đánh bại tay vợt Sun Yingsha của Trung Quốc với tỷ số 3-1, lần lượt là 8-11, 11-4, 12-10 và 12-10. Chiến thắng gây bất ngờ bởi Sun là một trong những tay vợt hàng đầu thế giới, còn Orawan từng thua cả ba lần đối đầu trước đó. Orawan cũng trở thành tay vợt ngoài Trung Quốc đầu tiên đánh bại Sun Yingsha sau gần hai năm.

Orawan làm quen với bóng bàn từ năm 7 tuổi trong điều kiện tập luyện hạn chế. Cô từng tham dự Olympic Tokyo 2020 và Paris 2024, đồng thời giành Huy chương đồng nội dung đồng đội nữ ở ASIAD 19, Huy chương đồng nội dung đôi nữ tại ASIAD 20 cũng như HCV nội dung đơn nữ ở SEA Games 31. Chiến thắng tại China Smash vì thế không chỉ là một kết quả đơn lẻ, mà còn cho thấy kinh nghiệm và khả năng cạnh tranh của tay vợt Thái Lan vẫn được duy trì. Sau đó, ở vòng 1/8, dù thua Honoka Hashimoto (Nhật Bản) nhưng Orawan vẫn được xem là điểm sáng của giải đấu.

Tay vợt Orawan Paranang của Thái Lan tạo cú sốc ở giải China Smash 2026. Ảnh: WTT.

Đáng chú ý, dấu ấn của bóng bàn Thái Lan không chỉ đến từ Orawan. Trước đó, tại ASIAD 20, tay vợt 16 tuổi Preechayat Thitaphat từng gây bất ngờ khi đánh bại Lin Shidong của Trung Quốc trong cuộc đối đầu ở nội dung đồng đội nam. Chiến thắng ấy cho thấy bóng bàn Thái Lan đang có những gương mặt trẻ đủ khả năng tạo ra thách thức trước các đối thủ hàng đầu thế giới, thay vì chỉ trông chờ vào những trụ cột giàu kinh nghiệm. Và chỉ tính riêng ở Đông Nam Á, các tay vợt Thái Lan đang cho thấy sự vượt trội với những nền bóng bàn khác, trong đó có Việt Nam.

Từ ASIAD 20 đến China Smash 2026, những kết quả của Preechayat và Orawan đem lại tín hiệu tích cực cho bóng bàn Thái Lan. Trong khi đó, thất bại của các tay vợt nam Trung Quốc tại giải đấu trên sân nhà cho thấy ưu thế truyền thống không còn được bảo đảm tuyệt đối. Sự nổi lên của các tay vợt Nhật Bản, Pháp... và những đại diện Đông Nam Á đang góp phần khiến cuộc cạnh tranh bóng bàn quốc tế trở nên khó lường hơn.